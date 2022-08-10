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Тот момент, когда надписи не сразу можно было понять верно

Тот момент, когда надписи не сразу можно было понять верно

Автор:
10 августа 2022 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   надписи   подборка   фото   
112
17

Иногда создатели всего этого великолепия то перемудрят, то, наоборот, недодумают, в результате буквы и слова в надписях расположены так, что прочитать их правильно с первого раза не получится или не захочется.

Пибу и ззаргер

×
×

Не читай по строчкам

Вертикальная классика

Расположение слов по вертикали — настоящая классика жанра подобных комичных надписей. Ведь прочитать их хочется в первую очередь по горизонтали, и получается какое-то безумие, особенно если буквы складываются в новые слова, иногда не очень-то цензурные.


Повторение — мать учения

Лмрофо виз ение

Не рисуйте на воротах тупых, машины не касается

Читайте, как хотите, всё равно получится логично!


Может, не надо?

Головоломка

Верстаюк акх очу

Слово не воробей, выезд не штраф

Что там про Машу?

Хаос букв

Суровые пензензские автошколы

Иногда комичность ситуации придаёт не только расположение букв и переносов внутри самой надписи, но и её соседство с другими. Как в этом случае.


Сим-Сим, что ты творишь

Кажется, тут ещё и пропущено что-то

Смывайте ногами!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   забавно   надписи   подборка   фото   
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