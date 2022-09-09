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В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга

В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга

Автор:
09 сентября 2022 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   подборка   фото   
2744
19

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев.

К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива. Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.


Юля знает толк во вкусностях

×
×

Что вы знаете о креативном нейминге

Для деловых персон

Как вы уже поняли, кафе специализируется на приготовлении и доставке морепродуктов. Оригинальное название, которое наверняка застрянет в памяти на долгое время.


Можно попытаться привлечь клиентов нежностью

Вот такая сказочка

Исключительно для пивозавров

Как же это сложно прочитать с первого раза

Как это заботливо

Любители сидра оценят юмор

Перед вами крафтовая сидрерия, которая специализируется на продаже сидра и хот-догов. Ребята решили отобразить суть своей концепции не только в дизайне заведений, но и в названии. Получилось крайне нестандартно.


Ты не уйдёшь просто так без покупки!

На самом деле всё мило и безобидно

Заведение, где вас ждёт необъятная вселенная вкусов

Новый вид супергероя

Ох, уж эта Юлька

Вышел за хлебом и исчез

Неожиданный поворот

Звучит немножко кровожадненько, но суть концепции на самом деле очень милая и интересная.


Быть просто дизайнером теперь не актуально

Мастер шифровок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   подборка   фото   
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10  комментариев
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10k
Бендер Родригес Полчаса назад
"Нейминга"... "Нейминга"...
Что, б.л.ять, нормальных слов не осталось??! "18 примеров смешных названий", " 18 примеров смешных вывесок". Б.л.ять, аффтар даже в использовании англицизма накосячил! Этот е.б.учий нейминг - это процесс создания названия! В посте - результат данного процесса!
Даже элементарных знаний английского языка, должно хватить, чтобы понять, что окончание инг говорит о, б.л.ять, действии!... Так нет же, будем пихать всë, во всë и радоваться!
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38
Федор Шелепа 2 минуты назад
куда раздел Адок делся?????
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580
dima 11 минут назад
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36k
Mamin Sibiriak 17 минут назад
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3k
sailor_cool 20 минут назад
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
"пельминарий" шакардос название !
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1k
Vadim Balabanov 55 минут назад
"Юлькины Булки"

Биз ашылдык! - Мы открылись!
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