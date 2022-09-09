В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга

К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива. Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.

Юля знает толк во вкусностях