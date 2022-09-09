В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев.
К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива. Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.
Юля знает толк во вкусностях
Что вы знаете о креативном нейминге
Для деловых персон
Как вы уже поняли, кафе специализируется на приготовлении и доставке морепродуктов. Оригинальное название, которое наверняка застрянет в памяти на долгое время.
Можно попытаться привлечь клиентов нежностью
Вот такая сказочка
Исключительно для пивозавров
Как же это сложно прочитать с первого раза
Как это заботливо
Любители сидра оценят юмор
Перед вами крафтовая сидрерия, которая специализируется на продаже сидра и хот-догов. Ребята решили отобразить суть своей концепции не только в дизайне заведений, но и в названии. Получилось крайне нестандартно.
Ты не уйдёшь просто так без покупки!
На самом деле всё мило и безобидно
Заведение, где вас ждёт необъятная вселенная вкусов
Новый вид супергероя
Ох, уж эта Юлька
Вышел за хлебом и исчез
Неожиданный поворот
Звучит немножко кровожадненько, но суть концепции на самом деле очень милая и интересная.
Быть просто дизайнером теперь не актуально
Мастер шифровок
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Подборка странных и забавных объявлений
- 17 забавных шедевров креативной рекламы
- 17 шедевров маркетинга и рекламы
- 16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы
- Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»
Биз ашылдык! - Мы открылись!