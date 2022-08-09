Загадочное исчезновение почти сотни людей в северной Атлантике. Куда подевался «Ханс Хеттофт»?

Мореплавание — опасное занятие даже в XXI веке. Корабли тонут время от времени там, где, казалось бы, всё давно известно, и где прошли тысячи судов. Однако иногда достаточно всего лишь одной ошибки или рокового стечения обстоятельств, и современный, оснащенный по последнему слову техники корабль идёт ко дну.
«Ханс Хеттофт» (MS Hans Hedtoft), у причала, фото 1959 год
В отдельных случаях жертвами кораблекрушения становятся сотни людей, и этот страшный опыт дополняет и делает совершеннее нормы безопасности по всему миру. Увы, невозможно предусмотреть всего, и порой происходит нечто такое, о чем нельзя было и помыслить, и впоследствии можно лишь гадать — что же произошло на самом деле?
Перед Данией всегда остро стояла проблема морского сообщения с её провинцией — Гренландией. Воды, разделяющие две части страны, довольно опасны, и, несмотря на то, что судоходство в этом районе насчитывает не одну сотню лет, оно до сих пор остаётся рискованным занятием. Суровая ледовая обстановка и плохая погода ставят вполне конкретные требования перед судами, которым необходимо круглогодично действовать в таких условиях. Для решения этих проблем к концу 50-х годов прошлого века в Дании спроектировали, а затем построили лайнер «Ханс Хеттофт».
Названный в честь датского политика, спущенный на воду, но ещё недостроенный корабль привлёк внимание журналистов всей страны. Сообщалось, что для плаваний, которые предстоят, лучше «Ханса Хеттофта» ещё ничего не было создано, и что теперь трансарктический маршрут между Данией и Гренландией станет доступным круглый год, сблизив метрополию с самой отдаленной её провинцией. К слову, причины для подобных заявлений были. «Ханс Хеттофт» имел двойное дно, усиленный корпус и фактически бронепояс — специальную противолёдную броню. Всё это дополняли новейшие по тем временам навигационные приборы, радиолокационная аппаратура и полный набор для спасения экипажа и его пассажиров. Очень быстро пресса, подхватив народные разговоры, окрестила новый корабль непотопляемым.
7 января 1959 года новейший лайнер вышел из Копенгагена и направился в сторону Гренландии, в город Какорток, где был встречен радостными и пафосными заявлениями. По всему острову писали и говорили о его успешном походе, о том, что теперь все провинции Дании стали одинаково доступны для всех, и об открытии круглогодичного морского пути между Гренландией и Данией. На самом же деле в пути корабль столкнулся с тяжёлой ледовой обстановкой, и лишь новейшие оборудование, а также огромный опыт капитана — 59-летнего Payee Рамуссена — позволили пройти маршрут без происшествий. Однако об этом не говорилось, и ажиотаж был столь высок, что во время своей стоянки в порту «Ханс Хеттофт» стал местом настоящего паломничества местных жителей.
«Ханс Хеттофт» отправляется в свой последний поход из порта в Гренландии
29 января лайнер вышел в обратный путь. В этот день погода, и до этого не отличавшаяся спокойствием, испортилась окончательно. Корабль был полон, как грузом в виде замороженной рыбы, так и пассажирами. Также на борту находились уникальные архивные материалы по истории Гренландии. Важность и повышенное внимание сослужили плохую службу кораблю. В связи с шумихой в СМИ появилась ложная мысль о неуязвимости нового судна. Возможно, это и вынудило установить жёсткие сроки возвращения корабля в Копенгаген. Так что «Ханс Хеттофт» вышел в море, несмотря на ухудшающиеся условия.
Уже на следующий день после отправления лайнер наскочил на айсберг около мыса Фарвель, примерно в 60 километрах южнее Гренландии. Корабль не спасли ни современные средства навигации, ни противолёдный бронепояс, и в 13.56 по местному времени «Ханс Хеттофт» подал сигнал бедствия. В нём сообщалось, что корабль получил повреждения в точке с координатами 59°30′N 43°00′W и нуждается в немедленной помощи.
Сигнал был принят на радиостанции в Ньюфаундленде кораблём береговой охраны США «Кэмпбелл» (USCGC Campbell (WPG-32)), а также двумя германскими траулерами. Ближе всего к месту бедствия оказался «Кэмпбелл», который незамедлительно выдвинулся на помощь. Но это «ближе всего» оказалось весьма относительным — от лайнера его отделяло около трёхсот морских миль, проходящих к тому же сквозь очень тяжёлую ледовую обстановку.
USCGC Campbell (WPG-32)
Тем временем, примерно в 14.30, с «Хеттофта» поступило ещё одно сообщение, говорящее, что судно окружено льдами, машинное отделение под угрозой затопления, и имеются значительные повреждения корпуса. Этот сигнал приняло немало судов, подобно случаю с «Титаником», однако, как и в далёком 1912 году, все они были слишком далеко, чтобы вовремя оказать помощь. Кроме «Кэмпбелла» в непосредственной близости от «Хеттофта» оказался траулер «Иоханнес Круесс» (Johannes Krüss). Он радиографировал, что двигается на помощь, и попросил, чтобы терпящие бедствие обозначили свою позицию сигнальными ракетами. В ответ через пятнадцать минут он принял сообщение, что машинное отделение затоплено, и судно медленно тонет.
Последние послание с «Ханса Хеттофта» было получено в 17.41. В нём был отчаянный вопль о помощи, и говорилось, что судно полностью лишилось электроснабжения, сигнал идёт только с помощью резервных источников питания, а также что льдины уже заползают на палубу. После этого связь прервалась. «Иоханнес Круесс» и «Кэмпбелл» более десяти раз пытались связаться с лайнером, но в ответ слышали только помехи.
«Ханс Хеттофт» перед погрузкой, 1959 год
Примерно через полтора–два часа к месту последней радиопередачи, наконец, подошли суда, однако ничего не обнаружили. Всё более ухудшающаяся погода не позволяла организовать продолжительные поиски, а льды, стягиваясь в эту область, начали угрожать уже судам спасателей. На протяжении суток район прочёсывало несколько судов, однако они не обнаружили ни специальных шлюпок, ни обломков. Ничего. Новейший лайнер просто исчез без следа.
Погода улучшилась только 31 января, и тогда на поиски поднялись самолёты с авиабазы Туле в Гренландии. Однако ледовая обстановка всё ухудшалась, и «Кэмпбелл» не смог воспользоваться своим радиолокатором. Погодные условия становились всё сложнее, и спустя почти сутки был пойман слабый радиосигнал. По словам очевидцев, складывалось впечатление, что передачу вёл человек, не разбирающийся в радиотехнике. Сигнал быстро пропал.
Появилась надежда, что кто-то всё же выжил на спасательных лодках, но сигнал не повторился. Ещё одним проблеском стал понедельник 2 февраля. Экипаж одного из поисковых самолётов, уже уходящего на базу, сообщил, что видел блеск в воде, напоминающий свет от сигнальных ламп. «Кэмпбелл», с почти падающим с ног от усталости экипажем, рванулся в указанный район. Спустя час один из наблюдателей доложил, что справа по борту видел пять последовательных вспышек света. Развернувшись туда, корабль в течение часа вёл поиск уже в сгущающихся сумерках, но это не к чему не привело. Так же пуст был и экран локатора.
Payee Рамуссен, первый и последний капитан «Ханса Хеттофта»
Вылеты авиации, а также рысканье судов в этом районе продолжались ещё неделю. И только к её концу все, наконец, признали своё поражение. На следующий день королевская судоходная компания официально объявила: «…теплоход «Ханс Хеттофт» и девяносто пять человек, находившихся на его борту, считаются пропавшими без вести, и все дальнейшие поиски прекращены ввиду истечения всех сроков выживаемости людей».
Точное место, равно как и причина гибели судна, не установлены и по сей день. До сих пор возникают вопросы: приказал ли опытный капитан своевременно эвакуироваться? На борту имелось достаточно плавсредств и запасов, чтобы продержаться до прихода помощи. Так что кого могли видеть спасатели спустя несколько дней в сгущающихся сумерках? И что за радиосигнал они принимали? Так или иначе, большинство исследователей сходятся в мыслях, что гибель лайнера произошла почти мгновенно, и, скорее всего, не было никакой возможности вовремя среагировать на разворачивающуюся катастрофу.
Спасательный круг. Единственная вещь, найденная после гибели лайнера спустя девять месяцев
Единственной вещью с погибшего корабля оказался спасательный круг, прибитый к берегу неподалёку от одной из деревень, спустя девять месяцев после гибели «Ханса Хеттофта». На данный момент этот лайнер — последний корабль в мире, погибший из-за айсбергов. Местом гибели корабля считается координата, откуда исходил последний сигнал — 59°4'13"N 42°59'22"W, однако так и не было предпринято ни одной экспедиции туда, чтобы окончательно поставить точку в трагедии, разыгравшейся среди холодных вод северной Атлантики.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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