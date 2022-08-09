Загадочное исчезновение почти сотни людей в северной Атлантике. Куда подевался «Ханс Хеттофт»?

«Ханс Хеттофт» (MS Hans Hedtoft), у причала, фото 1959 год

В отдельных случаях жертвами кораблекрушения становятся сотни людей, и этот страшный опыт дополняет и делает совершеннее нормы безопасности по всему миру. Увы, невозможно предусмотреть всего, и порой происходит нечто такое, о чем нельзя было и помыслить, и впоследствии можно лишь гадать — что же произошло на самом деле?

Перед Данией всегда остро стояла проблема морского сообщения с её провинцией — Гренландией. Воды, разделяющие две части страны, довольно опасны, и, несмотря на то, что судоходство в этом районе насчитывает не одну сотню лет, оно до сих пор остаётся рискованным занятием. Суровая ледовая обстановка и плохая погода ставят вполне конкретные требования перед судами, которым необходимо круглогодично действовать в таких условиях. Для решения этих проблем к концу 50-х годов прошлого века в Дании спроектировали, а затем построили лайнер «Ханс Хеттофт».

Названный в честь датского политика, спущенный на воду, но ещё недостроенный корабль привлёк внимание журналистов всей страны. Сообщалось, что для плаваний, которые предстоят, лучше «Ханса Хеттофта» ещё ничего не было создано, и что теперь трансарктический маршрут между Данией и Гренландией станет доступным круглый год, сблизив метрополию с самой отдаленной её провинцией. К слову, причины для подобных заявлений были. «Ханс Хеттофт» имел двойное дно, усиленный корпус и фактически бронепояс — специальную противолёдную броню. Всё это дополняли новейшие по тем временам навигационные приборы, радиолокационная аппаратура и полный набор для спасения экипажа и его пассажиров. Очень быстро пресса, подхватив народные разговоры, окрестила новый корабль непотопляемым.

7 января 1959 года новейший лайнер вышел из Копенгагена и направился в сторону Гренландии, в город Какорток, где был встречен радостными и пафосными заявлениями. По всему острову писали и говорили о его успешном походе, о том, что теперь все провинции Дании стали одинаково доступны для всех, и об открытии круглогодичного морского пути между Гренландией и Данией. На самом же деле в пути корабль столкнулся с тяжёлой ледовой обстановкой, и лишь новейшие оборудование, а также огромный опыт капитана — 59-летнего Payee Рамуссена — позволили пройти маршрут без происшествий. Однако об этом не говорилось, и ажиотаж был столь высок, что во время своей стоянки в порту «Ханс Хеттофт» стал местом настоящего паломничества местных жителей.