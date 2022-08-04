История Фрэнка Костелло, настоящего Крестного отца нью-йоркской мафии

Знаменитый босс нью-йоркской мафии Фрэнк Костелло пережил и бандитские разборки, и правительственные расследования, и даже выстрел в голову, и при этом никогда не носил с собой оружие. Несмотря на огромное количество организованных им преступлений, он умер на свободе в возрасте 82 лет. Костелло, прозванный «Премьер-министром преступного мира», был одним из самых успешных мафиози всех времен и даже стал прообразом самого Крестного отца, дона Вито Корлеоне.
Восхождение к власти
Фрэнк Костелло родился как Франческо Кастилья в Калабрии, Италия, в 1891 году. В 1895 году его семья иммигрировала в Соединенные Штаты и поселилась на Манхэттене. Когда Костелло был еще подростком, брат познакомил его с уличной бандой Five Points Gang, и всего за десять лет его успели несколько раз арестовать за нападение, грабеж и хранение оружия.
В 1918 году Костелло женился на Лоретте Гигерман и поклялся никогда больше не носить при себе оружие. В начале 1920-х годов Костелло связался с бандой братьев Морелло и работал вместе с такими культовыми мафиози, как Бенджамин «Багси» Сигел, Голландец Шульц и Лаки Лучиано, продавая нелегальный алкоголь во время действия сухого закона.
Под руководством Джо «Босса» Массерии он работал с торговавшими ромом ирландскими бандами и их лидером Биллом Двайером, что вдохновило его сменить фамилию на Костелло, более «кельтский» вариант. Ирландские и итальянские банды сформировали альянс под названием «Комбайн», который контролировал флот кораблей, способных перевозить более 20 000 ящиков контрабандного спиртного за раз.
Им удалось добиться успеха во многом благодаря тому, что они подкупили некоторых береговых охранников США, чтобы те не замечали незаконные поставки, но в конце концов закон настиг их. Дуайеру и Костелло предъявили обвинение в ввозе спиртных напитков в доки Нью-Йорка в 1926 году, но присяжные, зашедшие в тупик, в конечном итоге сняли обвинения с Костелло. Двайеру повезло меньше — его признали виновным в даче взятки офицеру береговой охраны США и посадили в тюрьму.
Костелло возглавил операцию «Комбайн», но люди Дуайера не поладили со своим новым лидером, что спровоцировало конфликт, который прозвали «Манхэттенскими пивными войнами». Несмотря на то, что в результате этих событий Костелло потерял бизнес, его статус как влиятельного босса начал расти.
Кастелламмарская война
К 1929 году войны за сферы влияния усилились, поскольку все больше групп стремились контролировать высокодоходный рэкет в Нью-Йорке в сферах продажи спиртных напитков, азартных игр и проституции. Примерно в это же время Массерия, или «Босс», развернул кровавую полномасштабную войну против сицилийского мафиози Сальваторе Маранцано. Конфликт, известный как Кастелламмарская война, начался, когда Массерия посчитал, что имеет право на диктатуру над местными мафиозными семьями.
Массерия потребовал, чтобы члены семьи Маранцано заплатили 10 000 долларов в обмен на их безопасность. Маранцано призвали более молодую фракцию мафии, известную как «Младотурки» и возглавляемую Лучано и Костелло, помочь отбиться от Массерии, но у молодых мафиози были другие планы. Лучано и Костелло заключили соглашение с семьей Маранцано, пообещав выступить против Массерии при условии, что Маранцано сами убьют его.
Вскоре после этого Джо Массерия был застрелен в ресторане на Кони-Айленде, и убийца оставил в его руке пикового туза, или, как его называет мафия, «карту смерти». Когда война за территорию официально закончилась, в 1931 году Лаки Лучано организовал убийство Маранцано, что сделало его лидером самого могущественного синдиката организованной преступности на Манхэттене, а Костелло — его главным советником.
Премьер-министр
При Лучано Костелло помог расширить игорный бизнес во Флориде и на Кубе, а также заключал незаконные сделки с губернатором Луизианы Хьюи Лонгом по размещению игровых автоматов. Увы, игровые автоматы не снискали такой же популярности у нью-йоркских политиков, включая мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардиа, который приказал сбросить все игровые автоматы Костелло в реку Гудзон.
Расширяя бизнес на национальном и международном уровнях, Костелло гарантировал, что деньги продолжат поступать даже после отмены сухого закона в 1933 году.
В 1936 году Лучано приговорили к тюремному заключению на срок от 30 до 50 лет за вымогательство и сутенерство. Год спустя его преемнику Вито Дженовезе тоже предъявили обвинение, и он бежал в Италию, оставив Костелло во главе одной из крупнейших преступных организаций Америки.
Костелло был бизнесменом в той же мере, что и гангстером. Под его руководством Комиссия, руководящий орган мафии, расширила свое влияние до законных предприятий, таких как упаковка мяса. Костелло славился тем, что легко налаживал связи с политиками, полицейскими, судьями и всеми, кто мог быть полезен мафии.
Благодаря этим связям Костелло получил прозвище «Премьер-министр преступного мира» и вскоре, благодаря огромному успеху его игорных предприятий во Флориде и на Кубе, Костелло стал одним из самых богатых членов мафии в стране. Но даже несмотря на то, что его политические связи давали ему некоторую защиту, Костелло в конечном итоге оказался втянутым в федеральный конфликт, который угрожал его заработку и свободе.
Слушания Кефовера
В 1950 году Сенат Соединенных Штатов начал масштабное расследование организованной преступности по всей Америке под руководством сенатора Эстеса Кефовера из Теннесси. В ходе своего расследования Кефовер опросил 600 гангстеров, сутенеров, юристов и бухгалтеров, работавших на мафию, в надежде разоблачить коррупцию как преступников, так и государственных учреждений.
Те же люди предстали перед Сенатом и перед телекамерами, чтобы рассказать о своей связи с организованной преступностью. Это расследование считается самым популярным в истории США: в марте 1951 года около 30 миллионов американцев смотрели его в прямом эфире.
Слушания настолько увлекли нацию, что даже школы закрывались, чтобы ученики могли наблюдать за процессом дома. Также стало остро не хватать донорской крови — одной из бруклинских клиник пришлось даже установить телевизор, чтобы привлечь доноров.
Если слушания Кефовера были событием года, то Костелло и его показания были гвоздем программы. Костелло предстал перед комитетом в Нью-Йорке одетым в сшитый на заказ костюм с широкими лацканами, а его волосы были зачесаны назад — позже этот стиль «американского гангстера» прочно закрепился в массовой культуре благодаря таким фильмам, как «Крестный отец» (1972).
Костелло был единственным мафиози, который не сослался на пятую поправку Конституции, а согласился дать показания. Камеры пристально следили за его руками, которые были «переплетены и сжаты… выдавая [его] внутренние страхи и замешательство». Изначально Костелло надеялся, что свидетельские показания помогут убедить зрителей в том, что он обычный бизнесмен, но начал выходить из себя, когда понял, что допрос идет не так, как он рассчитывал.
Покушение
На протяжении следующих нескольких лет Костелло неоднократно попадал в тюрьму за различные преступления, а его показания на слушаниях сделали его главной мишенью для мафии. Драма достигла точки кипения в мае 1957 года, когда Костелло едва не словил пулю в голову. Чудом он пережил покушение – как ни странно, благодаря человеку, наставившему на него пистолет.
Прежде чем выстрелить из проезжающей мимо машины, Винсент «Чин» Гиганте прокричал: «Это для тебя, Фрэнк!». Костелло повернулся на крик, и пуля лишь задела его голову.
Покушение стало переломным моментом для гангстера. Вместо того, чтобы отомстить, Костелло помирился с Гиганте и человеком, который организовал убийство: Вито Дженовезе. Костелло передал контроль над своей бандой Дженовезе и спокойно ушел на пенсию. Впоследствии другие гангстеры часто навещали Костелло в его пентхаусе в здании Waldorf Astoria, чтобы спросить у него совета.
Костелло скончался от сердечного приступа 18 февраля 1973 года. Сегодня его наследие живет в одном из самых известных персонажей всех времен: «Крестном отце» Вито Корлеоне. Марлон Брандо просмотрел записи слушаний Кефовера с участием Костелло и позаимствовал манеру поведения и голос мафиози для своего киногероя.
Как и Костелло, дон Корлеоне использовал дипломатию и связи с бизнесменами и политиками, чтобы укрепить свою власть. Костелло также разделял его нежелание заниматься торговлей наркотиками, предпочитая ей игорный бизнес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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