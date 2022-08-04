История Фрэнка Костелло, настоящего Крестного отца нью-йоркской мафии

Восхождение к власти

Фрэнк Костелло родился как Франческо Кастилья в Калабрии, Италия, в 1891 году. В 1895 году его семья иммигрировала в Соединенные Штаты и поселилась на Манхэттене. Когда Костелло был еще подростком, брат познакомил его с уличной бандой Five Points Gang, и всего за десять лет его успели несколько раз арестовать за нападение, грабеж и хранение оружия.

В 1918 году Костелло женился на Лоретте Гигерман и поклялся никогда больше не носить при себе оружие. В начале 1920-х годов Костелло связался с бандой братьев Морелло и работал вместе с такими культовыми мафиози, как Бенджамин «Багси» Сигел, Голландец Шульц и Лаки Лучиано, продавая нелегальный алкоголь во время действия сухого закона.

Под руководством Джо «Босса» Массерии он работал с торговавшими ромом ирландскими бандами и их лидером Биллом Двайером, что вдохновило его сменить фамилию на Костелло, более «кельтский» вариант. Ирландские и итальянские банды сформировали альянс под названием «Комбайн», который контролировал флот кораблей, способных перевозить более 20 000 ящиков контрабандного спиртного за раз.