Учёный из Франции опубликовал фото колбасы, выдав его за снимок звезды, и ему поверили

После физику пришлось публиковать еще пару постов с извинениями и объяснениями. Никакой ответственности за свой фейк Кляйн не понес - в конце концов, ученые тоже могут пошутить.

Что касается снимков, то «Джеймс Уэбб» при всем желании не способен сфотографировать Проксиму Центавра, так как этот телескоп предназначен для съемки далеких объектов, а не соседних звезд. И, конечно, увлекающиеся космосом подписчики Кляйна заподозрили подвох, а вот в том, что остальные поверили, ученый виноватым себя не считает. Более того, он поясняет, что своим поступком хотел показать, как стремительно в Сети распространяется любая, и в том числе, недостоверная информация.