Учёный из Франции опубликовал фото колбасы, выдав его за снимок звезды, и ему поверили

А потом физику пришлось извиняться, но его юмор поняли далеко не все.
Ученый-физик из Франции по имени Этьен Кляйн выложил на своей страничке в соцсети снимок якобы из космоса. На фото, как он утверждал, изображен диск звезды Проксима Центавра.
Кляйн прокомментировал, что фото было сделано на знаменитый телескоп «Джеймс Уэбб».
А после оказалось, что это совсем не звезда, а сугубо земной объект - ломтик чоризо. Колбаса вместо звезды? Между тем, ученому поверили. Да и как иначе? Кляйн — известный в научных кругах профессионал, а посмотреть новые изображения ближайшей звезды от Солнца, (она находится в 4,24 световых лет) всегда интригующе и интересно.
После физику пришлось публиковать еще пару постов с извинениями и объяснениями. Никакой ответственности за свой фейк Кляйн не понес - в конце концов, ученые тоже могут пошутить.
Что касается снимков, то «Джеймс Уэбб» при всем желании не способен сфотографировать Проксиму Центавра, так как этот телескоп предназначен для съемки далеких объектов, а не соседних звезд. И, конечно, увлекающиеся космосом подписчики Кляйна заподозрили подвох, а вот в том, что остальные поверили, ученый виноватым себя не считает. Более того, он поясняет, что своим поступком хотел показать, как стремительно в Сети распространяется любая, и в том числе, недостоверная информация.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут
- Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности
- Как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от реальности
- Почему «козьи деревья» встречаются только в Марокко
- 14 раз, когда восторженные ожидания разбились о суровую реальность