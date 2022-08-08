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Учёный из Франции опубликовал фото колбасы, выдав его за снимок звезды, и ему поверили

Учёный из Франции опубликовал фото колбасы, выдав его за снимок звезды, и ему поверили

Автор:
08 августа 2022 11:42
Сообщество : Космос
Метки: Проксима Центавра   Этьен Кляйн   звезда   колбаса   обман   телескоп Джеймса Уэбба   фото   шутка   
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А потом физику пришлось извиняться, но его юмор поняли далеко не все.

Ученый-физик из Франции по имени Этьен Кляйн выложил на своей страничке в соцсети снимок якобы из космоса. На фото, как он утверждал, изображен диск звезды Проксима Центавра.


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Кляйн прокомментировал, что фото было сделано на знаменитый телескоп «Джеймс Уэбб».


А после оказалось, что это совсем не звезда, а сугубо земной объект - ломтик чоризо. Колбаса вместо звезды? Между тем, ученому поверили. Да и как иначе? Кляйн — известный в научных кругах профессионал, а посмотреть новые изображения ближайшей звезды от Солнца, (она находится в 4,24 световых лет) всегда интригующе и интересно.


После физику пришлось публиковать еще пару постов с извинениями и объяснениями. Никакой ответственности за свой фейк Кляйн не понес - в конце концов, ученые тоже могут пошутить.

Что касается снимков, то «Джеймс Уэбб» при всем желании не способен сфотографировать Проксиму Центавра, так как этот телескоп предназначен для съемки далеких объектов, а не соседних звезд. И, конечно, увлекающиеся космосом подписчики Кляйна заподозрили подвох, а вот в том, что остальные поверили, ученый виноватым себя не считает. Более того, он поясняет, что своим поступком хотел показать, как стремительно в Сети распространяется любая, и в том числе, недостоверная информация.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Проксима Центавра   Этьен Кляйн   звезда   колбаса   обман   телескоп Джеймса Уэбба   фото   шутка   
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13  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Еще В. И. Ленин говорил, что нельзя верить всему в интернете
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11k
Александр 2 минуты назад
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17k
scorpick 8 минут назад
А я сегодня видел в зеркало, как ковыряюсь в носу. Не, я всегда ковыряюсь, но в зеркало увидел в первый раз. Если будет не лень, я потом как-нибудь запилю об этом новость. Обещаю, интернет развалится к х.у.ям.
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28k
Григорий 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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26k
Андрей Полчаса назад
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1k
Kariya 47 минут назад
Показать, как распространяется фейк, распространением фейков. Лучше б фейки пресекал, идиотов то достаточно, а нормальных мало, и он показал, что не из них.
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28k
Ashabad 55 минут назад
А дело было так...
Ссылка www.youtube.com
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4k
Copycat 2 часа назад
Ну вот сейчас окажется что и уран не уран, а фото дна сковородки
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Странно, а что, у них за фейки разве не сажают?
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