20 уловок от производителей, глядя на которые хочется спросить: «Да вы издеваетесь?!»

Производители товаров, желая сэкономить и побыстрее поднять продажи, как правило, обращаются за помощью к маркетологам. Эти волшебники торгового дела готовы придумать невероятные уловки, чтобы заставить покупателя приобрести нужную продукцию по установленной цене. Однако в некоторых случаях проделки рекламщиков заходят слишком далеко, и они прибегают к банальному обману.

Конечно, большинство потребителей не станет терпеть такого отношения. В следующий раз при походе в магазин они больше не приблизятся к полкам с товаром от производителя-обманщика. Компаниям следует задуматься, так как удержать клиента значительно сложней, чем единожды привлечь яркой упаковкой или рекламой.

Сэндвич с лососем от французской розничной компании