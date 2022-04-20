20 уловок от производителей, глядя на которые хочется спросить: «Да вы издеваетесь?!»

Интересные уловки от маркетологов, которые вызвали бурю возмущений в социальных сетях.
Производители товаров, желая сэкономить и побыстрее поднять продажи, как правило, обращаются за помощью к маркетологам. Эти волшебники торгового дела готовы придумать невероятные уловки, чтобы заставить покупателя приобрести нужную продукцию по установленной цене. Однако в некоторых случаях проделки рекламщиков заходят слишком далеко, и они прибегают к банальному обману.
Конечно, большинство потребителей не станет терпеть такого отношения. В следующий раз при походе в магазин они больше не приблизятся к полкам с товаром от производителя-обманщика. Компаниям следует задуматься, так как удержать клиента значительно сложней, чем единожды привлечь яркой упаковкой или рекламой.
Сэндвич с лососем от французской розничной компании
Марианская впадина баночного масштаба
Изобретательность производителей не знает границ!
Я так в детстве нутеллу без палева ел.
Купил бассейн с шариками для своего ребенка. Где шарики?
800 мячей. Вот сколько шариков нам пришлось купить, чтобы наполовину заполнить наш бассейн!
И вашему ребенку потребуется ровно 3,7 секунды, чтобы разбросать их по всем уголкам вашего дома.
Вафли, которые я купил неделю назад и сегодня по одной и той же цене
Сюрприз
Подруга работает в магазине, и вот что ей привезли. Заказывали 2 килограмма зефира, а получили 500 грамм готового продукта и 1,5 килограмма бумаги.
Обновлённые «Родные просторы» по той же цене
Шрифты стали чуть меньше, за счёт чего скинули 20 лишних грамм.
Вы тоже подумали, что перед вами цветные авторучки? Всё не так просто
Пожалуйста, делайте упаковки размером с продукт!
Как выглядит моя пицца в закрытой и открытой коробке
Продавцы упаковывают апельсины в красную сетку, чтобы те выглядели более оранжевыми
На днях я покупал пакет моркови, и на упаковке были оранжевые полоски, которые также должны были сделать их более «оранжевыми».
Отличный трюк с упаковкой
Когда компании без причины оставляют пустое место в упаковке
Куда подевались ещё 4 печенья?
Купила увлажняющий крем — упаковка выше всяких похвал
Упаковка, вводящая в заблуждение
Производитель пытается убедить покупателей, что там одинаковое количество хлебных палочек и Nutella.
Обложка этой шоколадной упаковки и фактическое содержимое
Вверху справа не шоколад, а мячик для гольфа, покрытый шоколадом, чтобы сломать себе челюсть.
Это шоколадки или спортивные значки?
Курицы оказалось в два раза меньше, чем было заявлено на картинке
Изначально баночка была шире, но потом сильно «похудела»
Меня обманули
Дизайн упаковки, благодаря которому напиток выглядит так, будто в нём есть фруктовый наполнитель
Источник:
АНТИФИШКИ
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Казалось бы - ну видишь ты что пиво стали в банках по 450мл. Молоко по 900мл. Соки по 900-950 мл. Ну не бери ты их. Ну голосуй рублём!
Нет же. Мы с мыслью - "а куда деваться?!" хаваем и ноем на несправедливость. А есть имбецилы которые ещё и защищают - типа для нас стараются чтоб ценник не повышать.
Таким дебилам предлагаю завтра на заправках объявить что 1 литр считается теперь - 900мл., но по той же цене и заливать бензин себе с полными штанами счастья.
И конечно же теперь, когда все производители начали найопывать раз хаваем, их всё меньше. А до того как началась массовая фигня никто и не думал (как всегда) об этом.