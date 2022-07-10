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Как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут

Как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут

Автор:
10 июля 2022 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   внешность   обман   фильтр   фото   фотошоп   
609
17

Девушка по имени Даниэль показывает, как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда не попадают.

Случалось ли у вас такое: листаешь ленту соцсетей, а там все такие красивые идеальные, что аж бесит! Начинаешь себя с ними сравнивать — и вот, настроение испорчено. Но на самом деле картинка не всегда соответствует действительности.


Как выглядит фото до того, как попадает в соцсети

×

Когда позируешь и когда расслабляешься


Не стоит забывать, что перед тем, как фото публикуется в Инстаграм*, оно подвергается обработке. Но не только она важна: правильные поза и ракурс могут изменить всё буквально за секунды.

То, что выкладывается, и то, что удаляется

Тело может выглядеть по-разному

Если в какие-то дни ты фотографируешься в обтягивающей одежде, это не значит, что в другие дни не ходишь в мешковатой

Это всё ещё одно и то же тело

Натуральная красота и отредактированная

Фото в купальнике требует усилий

Порой, чтобы получить одно удачное фото, приходится сделать десяток далеко не самых удачных. Но их никто не увидит.


То, что вы видите, и то, чего вы не видите

Инстаграм* и реальность

Позирование и расслабленное тело

Как выглядит фото до и после обработки

Фото с разницей в минуту

Здоровое и спортивное тело и по-прежнему здоровое и спортивное тело

Тело красиво, даже если оно расслабленно

Мы никогда не знаем, что на фото настоящее

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Девушка   внешность   обман   фильтр   фото   фотошоп   
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8  комментариев
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Эти пе.з.ды под любым предлогом пытаются засветиться.
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208
Максим Минаев 2 минуты назад
это для того,чтобы все и так написали,что у нее хорошая жопа?
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4k
Умница-красавица Час назад
Одного не понимаю, как фильтры придают волосам объём и волнистость
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Deiz

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