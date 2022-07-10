Как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут

Девушка по имени Даниэль показывает, как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда не попадают.
Случалось ли у вас такое: листаешь ленту соцсетей, а там все такие красивые идеальные, что аж бесит! Начинаешь себя с ними сравнивать — и вот, настроение испорчено. Но на самом деле картинка не всегда соответствует действительности.
Как выглядит фото до того, как попадает в соцсети
Когда позируешь и когда расслабляешься
Не стоит забывать, что перед тем, как фото публикуется в Инстаграм*, оно подвергается обработке. Но не только она важна: правильные поза и ракурс могут изменить всё буквально за секунды.
То, что выкладывается, и то, что удаляется
Тело может выглядеть по-разному
Если в какие-то дни ты фотографируешься в обтягивающей одежде, это не значит, что в другие дни не ходишь в мешковатой
Это всё ещё одно и то же тело
Натуральная красота и отредактированная
Фото в купальнике требует усилий
Порой, чтобы получить одно удачное фото, приходится сделать десяток далеко не самых удачных. Но их никто не увидит.
То, что вы видите, и то, чего вы не видите
Инстаграм* и реальность
Позирование и расслабленное тело
Как выглядит фото до и после обработки
Фото с разницей в минуту
Здоровое и спортивное тело и по-прежнему здоровое и спортивное тело
Тело красиво, даже если оно расслабленно
Мы никогда не знаем, что на фото настоящее
Источник:
АНТИФИШКИ
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