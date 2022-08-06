10 сцен из фильмов, которые были вырезаны

Для фильма была снята сцена, в которой Джек Торранс бродит по дому и натыкается на таинственный альбом с газетными вырезками, повествующими о тёмном прошлом отеля «Оверлук». Естественно, Джеку он понравился. Альбом фигурировал во многих вырезанных сценах и даже появлялся на заднем плане в финальной версии фильма, но без пояснений, поэтому мало кто обратил на него внимание.

Кстати, самый последний кадр фильма изначально задумывался, как медленное движение камеры к открытому альбому, где можно было увидеть Джека на старом фото. После того, как альбом был практически убран из финальной версии фильма, эта идея сменилась снимком в рамке на стене.

Сцены с альбомом сохранились лишь в виде полароидных снимков.

Пришелец у кровати матери в фильме «Инопланетянин» (1982)