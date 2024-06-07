"Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ

Телеведущая Юлия Барановская на сессии ПМЭФ вместе с Маргаритой Симоньян обсудила важность семейных ценностей для будущего России, вспомнив, как раньше женщины "в поле рожали".
Юля Барановская ностальгирует по тем временам, когда "бабы в поле рожали". А сейчас подлый Запад ее хочет лишить этой возможности. Быстро рожать и опять косить идти...
Я очень рада, что наш культурный код настолько силен, что мы сейчас сидим здесь и обсуждаем традиционные семейные ценности. Это говорит о нашем ДНК… Я, как ребенок из многодетной семьи, вижу, какой огромный путь мы прошли за эти годы. Было потеряно время, когда ты гордился, что из многодетной семьи, сейчас мы обратно это себе вернули очень быстро. Потому что это наше ДНК. Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода
, – сказала Барановская.
Источник:
Не смотря на то, что у Юли трое детишек, на человека, который стал бы рожать "в поле" она не очень похожа.
Барановская, напомним, родила детей от футболиста Андрея Аршавина в Лондоне. Долгое время Юля буквально вытрясала из бывшего жениха алименты на двоих сыновей и дочку.
Из прорывного - там же, на ПМЭФ, Юлия Барановская предложила создать федеральный канал, который назывался бы «Семья». Она аргументировала необходимость такого канала тем, что другие телеканалы не могут постоянно фокусироваться исключительно на семейных вопросах, в отличие от специализированных каналов, которые полностью посвящены спорту или музыке.
Источник:
- В США блогер поехал по полю на новом Ferrari, но сухая трава загорелась и сожгла суперкар
- "Уральские авиалинии" сообщили о подготовке севшего в поле самолёта Airbus к взлету
- На Красной планете обнаружились зоны, которые можно использовать для жизни
- Мини-поезд для урожая на поле в Китае
- На кукурузном поле появился лабиринт, претендующий на мировой рекорд
И косил уже в 11 с дедом траву выходя в поле в 5 утра
И в нормальных семьях беременные в поле могли только еду принести. А если месячные у кого то до готовки не пускали, если в семье были другие бабы. Скотине дала и отдыхай. Так что так малята.
ну показала бы пример, овца дурная! Косу то хоть раз держала в руках?
На кол суку!