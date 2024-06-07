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"Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ

"Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ

Автор:
07 июня 2024 23:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Юлия Барановская   демография   поле   рожать   телеведущая   традиции   ценности   
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Телеведущая Юлия Барановская на сессии ПМЭФ вместе с Маргаритой Симоньян обсудила важность семейных ценностей для будущего России, вспомнив, как раньше женщины "в поле рожали".

Юля Барановская ностальгирует по тем временам, когда "бабы в поле рожали". А сейчас подлый Запад ее хочет лишить этой возможности. Быстро рожать и опять косить идти...

Я очень рада, что наш культурный код настолько силен, что мы сейчас сидим здесь и обсуждаем традиционные семейные ценности. Это говорит о нашем ДНК… Я, как ребенок из многодетной семьи, вижу, какой огромный путь мы прошли за эти годы. Было потеряно время, когда ты гордился, что из многодетной семьи, сейчас мы обратно это себе вернули очень быстро. Потому что это наше ДНК. Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода

, – сказала Барановская.

Не смотря на то, что у Юли трое детишек, на человека, который стал бы рожать "в поле" она не очень похожа.

Барановская, напомним, родила детей от футболиста Андрея Аршавина в Лондоне. Долгое время Юля буквально вытрясала из бывшего жениха алименты на двоих сыновей и дочку.

Из прорывного - там же, на ПМЭФ, Юлия Барановская предложила создать федеральный канал, который назывался бы «Семья». Она аргументировала необходимость такого канала тем, что другие телеканалы не могут постоянно фокусироваться исключительно на семейных вопросах, в отличие от специализированных каналов, которые полностью посвящены спорту или музыке.

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Метки: Юлия Барановская   демография   поле   рожать   телеведущая   традиции   ценности   
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25  комментариев
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289
Бывалый Трус 2 часа назад
Пусть следующего ребёнка сама в поле рожает.
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2k
ОТДЕЛ К 2 минуты назад
Все они на этом сборище о народе, да о народе...
Ссылка www.youtube.com
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8k
Mauritanien 17 минут назад
Косят дуры под умных, а в поле жали или занимались жатвой. Мне довелось этим заниматься в 9 лет на отдыхе у бабули летом. Не забыл, шрам на пальце напоминает.
И косил уже в 11 с дедом траву выходя в поле в 5 утра
И в нормальных семьях беременные в поле могли только еду принести. А если месячные у кого то до готовки не пускали, если в семье были другие бабы. Скотине дала и отдыхай. Так что так малята.
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746
Corkscrew 24 минуты назад
Гламурная фифа решила порассуждать о житии простого народа порассуждать. От таких как эта вот всегда очень блевать тянет, даже без того, когда они начинают "о благе" кого-то кроме себя "думать" начинают, сидя в своих замках за высокими заборами в полном отрыве от реальности. Для них такие инициативы просто очередной проект на котором можно заработать.
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3k
Aristarx Полчаса назад
Хроники марии антуанетты....
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2k
Bobbus 41 минуту назад
Какая же она дура
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187
SeledkinStar Bobbus Полчаса назад
не дура. Просто говорит, что ей сверху партия велит. А скажешь что-то против - иногент сразу
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33k
Юрьевич 43 минуты назад
"Юля Барановская ностальгирует по тем временам, когда "бабы в поле рожали". "

ну показала бы пример, овца дурная! Косу то хоть раз держала в руках?
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34k
Владимир 48 минут назад
Такое впечатление, что некоторые думают, что демография это капец как просто. Ну типа рррраз, поиплись, и херак население выросло, причем резко и сразу. Сразу из женщины выскочили взрослые, умные, идеальные граждане.
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29k
ПаганецЪ 56 минут назад
Ага, и из пяти до совершеннолетия доживали один-два.
На кол суку!
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438
Dmitry Час назад
этой мадам известно о детской смертности в дореволюционной России? О том, что тогда женщины в 30 лет выглядели на нынешние 60?
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289
Бывалый Трус Dmitry 58 минут назад
Мадам всё равно. В следующий раз она опять полетит рожать в Лондон. Мадам занята зарабатыванием денег на следующие роды (ну, или на что-то ещё).
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8k
Умница-красавица Час назад
В этом году просто какой-то слет прости..уток а не форум
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398
costarox Час назад
Да да. Сейчас затаскают по судам участкового терапевта, участкового гинеколога - мол недоглядели. Ребенок с максимальной вероятностью сдохнет ( как и было, когда в поле рожали - 10 сдохло - один выжил) - пойдут в суд все - от скорой до акушера и анестезиолога
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4k
dampfer Час назад
Как же они зае*али, сами тупоголовые, и с*ка думают, что все вокруг тупее чем они
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289
Бывалый Трус dampfer Час назад
Естественны отбор. На верх пробираются самые тупые и послушные, готовые нести любую чушь за место у кормушки.
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119
pilot52 dampfer 59 минут назад
Вопрос не к ним - с ними то всё понятно, как и понятно с их публикой, а вопрос скорее к организаторам - это вот такие как эта особа будут поднимать экономику, промышленность и науку?
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289
Бывалый Трус dampfer 49 минут назад
"Организаторы шапито" по определению не могут "поднимать экономику, промышленность и науку". Всё, что они могут - это организовать цирк, который шапито.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1514 постов (1443 в горячем)
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