"Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ

Не смотря на то, что у Юли трое детишек, на человека, который стал бы рожать "в поле" она не очень похожа.

Барановская, напомним, родила детей от футболиста Андрея Аршавина в Лондоне. Долгое время Юля буквально вытрясала из бывшего жениха алименты на двоих сыновей и дочку.