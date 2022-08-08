"Слишком сексуально!": иранская реклама мороженого взбесила власти

На иранском телевидении показали ролик мороженого Domino. В рекламе женщина едет на машине по полю, останавливается и есть мороженое ртом. Собственно и всё. Однако этот ролик сочли слишком оскорбительным.
Иранские власти возмутились рекламой мороженого. Ролик показали по центральному телевидению. На нём женщина просто есть мороженое. По словам властей Ирана, ролик «противоречит общественной порядочности» и «оскорбляет женские ценности».
Чтобы «защитить» женщин, власти теперь запретили женщинам сниматься в рекламе.
Итак, подведём итоги. Женщина в Иране нельзя:
- Женское население здесь, начиная с 9 лет, в обязательном порядке в общественных местах обязано покрывать голову, а также руки до кистей и ноги по щиколотку
- Тона одежды должны быть тёмными, в идеале чёрными
- Женщинам в Иране нельзя курить, танцевать и даже петь песни
- В Иране нет женщин-судей
- И многое другое...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для каннибалов, в их обществе принято есть своих соплеменников. Для их общества это норма. Вот когда каннибал приедет в твою страну и начнет там есть человечину, это будет нарушение.
Так и у них. И не надо им навязывать свои ценности. Пусть они и приняты в большинстве стран.
Чего возмутило?
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В рекламе женщина едет на машине по полю, останавливается и есть мороженое ртом. Собственно и всё.
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Нет, не все. Если внимательнее смотреть,то...
Женщина постоянно кидает игривые взгляды и подмигивает в сторону пассажирского сиденья. Потом останавливает машину,достает эскимо и обхватывает эскимо губами....
В общем,намек понят правильно.
Нет, это именно то что хотели авторы этой рекламы, намек. И его поняли правильно.
В каком-нибудь Евросоюзе тоже всем будут рассказывать, что это не пи.да.ра.сы, а в обсасывании бананов ничего такого нет.
Так что не лезьте к иранцам! Если для вас в этой рекламе никакого сексуального подтекста или намека нет (или есть?), то это не значит, что ее можно показывать там, где публично так делать не принято.