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"Слишком сексуально!": иранская реклама мороженого взбесила власти

"Слишком сексуально!": иранская реклама мороженого взбесила власти

Автор:
08 августа 2022 08:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересное   иран   мороженое   права женщин   реклама   телевидение   фото   
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На иранском телевидении показали ролик мороженого Domino. В рекламе женщина едет на машине по полю, останавливается и есть мороженое ртом. Собственно и всё. Однако этот ролик сочли слишком оскорбительным.

Иранские власти возмутились рекламой мороженого. Ролик показали по центральному телевидению. На нём женщина просто есть мороженое. По словам властей Ирана, ролик «противоречит общественной порядочности» и «оскорбляет женские ценности».

Чтобы «защитить» женщин, власти теперь запретили женщинам сниматься в рекламе.

Итак, подведём итоги. Женщина в Иране нельзя:

  • Женское население здесь, начиная с 9 лет, в обязательном порядке в общественных местах обязано покрывать голову, а также руки до кистей и ноги по щиколотку
  • Тона одежды должны быть тёмными, в идеале чёрными
  • Женщинам в Иране нельзя курить, танцевать и даже петь песни
  • В Иране нет женщин-судей
  • И многое другое...

Источник:

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Метки: Ynews   интересное   иран   мороженое   права женщин   реклама   телевидение   фото   
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16  комментариев
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
В чужой монастырь со своим уставом не лезь!
Для каннибалов, в их обществе принято есть своих соплеменников. Для их общества это норма. Вот когда каннибал приедет в твою страну и начнет там есть человечину, это будет нарушение.
Так и у них. И не надо им навязывать свои ценности. Пусть они и приняты в большинстве стран.
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58k
Александр 19 минут назад
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
А разве это не реклама фольца?))
Чего возмутило?
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В рекламе женщина едет на машине по полю, останавливается и есть мороженое ртом. Собственно и всё.
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Нет, не все. Если внимательнее смотреть,то...
Женщина постоянно кидает игривые взгляды и подмигивает в сторону пассажирского сиденья. Потом останавливает машину,достает эскимо и обхватывает эскимо губами....
В общем,намек понят правильно.
Нет, это именно то что хотели авторы этой рекламы, намек. И его поняли правильно.
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
реклама фольксвагена
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88
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Эрекцию не сдержать....
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126k
Аааа 40 минут назад
Помните ульяновских курсантов, которые всего лишь сосали бананы и были одеты в кожаные вещи, какие принято в "Голубой устрице"?

В каком-нибудь Евросоюзе тоже всем будут рассказывать, что это не пи.да.ра.сы, а в обсасывании бананов ничего такого нет.

Так что не лезьте к иранцам! Если для вас в этой рекламе никакого сексуального подтекста или намека нет (или есть?), то это не значит, что ее можно показывать там, где публично так делать не принято.
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24k
Михаил Сметанкин 46 минут назад
Тем временем, в японии
Тем временем, в японииПосмотреть
Тем временем, в японии
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3k
sailor_cool 55 минут назад
неужели никто не заметил, что седьмой секунде она едет не по той стороне дороги?
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2k
АлексЮстасу 57 минут назад
Бедный, бедный мягкий знак. Теперь тебя вообще сунули туда, где тебя и быть-то не должно: "...останавливается и естЬ мороженое ртом".
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Да это же практически порно
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869
Alex 2 часа назад
Больные ублюдки. Осла трахать можно, а мороженое сосать нельзя
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6k
Core 2 часа назад
Ждём горесные вопли про несправедливо осуждённых гномиков в Катаре
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15k
Габит Калыков 2 часа назад
Вот если бы она кусала мороженое, а не облизывала, тогда бы не было проблем.
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