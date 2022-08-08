"Слишком сексуально!": иранская реклама мороженого взбесила власти

Иранские власти возмутились рекламой мороженого. Ролик показали по центральному телевидению. На нём женщина просто есть мороженое. По словам властей Ирана, ролик «противоречит общественной порядочности» и «оскорбляет женские ценности».

Чтобы «защитить» женщин, власти теперь запретили женщинам сниматься в рекламе.