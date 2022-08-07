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Оймякон, самый холодный населенный пункт на земле

Оймякон, самый холодный населенный пункт на земле

Автор:
07 августа 2022 22:05
Метки: Оймякон   Россия   интересно   фотографии   якутия   
575
26
Если вы жалуетесь на морозы и суровую зиму, то хочется напомнить вам об Оймяконе — самой холодной точке Северного полушария и самом холодном населенном пункте на Земле. Оймякон находится на востоке Якутии, зимой здесь температура часто опускается ниже -50°С, официально самая низкая температура в селе (-67.7°C) была зарегистрирована в 1933 году. Немного фотографий зимнего Якутска и Оймякона.
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: Оймякон   Россия   интересно   фотографии   якутия   
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5  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 5 часов назад
Я б там сдох сразу в начале зимы.
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12k
котегRUS 19 минут назад
а причем тут Оймякон и фотка с буржуйского рыка "Крестьянский" г.Якутска ? Рынка, где рядовой человек не может себе позволить купить продукты питания, потому что цены там нереально космические.. Словно рыбу, ягоду эти продавцы сами выращивают.. Стоят так,- для показухи, а потом всё быгалое свозят на свалку или коптят, а потом снова в тридорога продают в летний период.. Если кто не в курсеЮ, то можете сами съездить в Якутск на этот рынок и убедится. Более чем уверен, что вряд ли вам захочется купить местных деликатесов, так как даже в любом магазине Москвы всё это стоит гораздо дешевле. Поверьте уж на слово.
цены можно посмотреть тут..
https://sakhaday.ru/news/chto-proishodit-s-cenami-na-krestyanskom-rynke-v-yakutskehttps://sakhaday.ru/news/chto-proishodit-s-cenami-na-krestyanskom-rynke-v-yakutske

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−5
Вася 2 часа назад
Только что оттуда. Летом тут вообще супер!!!! Красота природы непередаваемая!!! А главное богатство это люди!!!!
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1k
Алексей Попов 5 часов назад
Теперь я понял для чего "унитаз - две палки" - одной волков отгоняешь, другой гуано отбиваешь :-))) Брррр. Даже смотреть холодно...
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