Оймякон, самый холодный населенный пункт на земле

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Если вы жалуетесь на морозы и суровую зиму, то хочется напомнить вам об Оймяконе — самой холодной точке Северного полушария и самом холодном населенном пункте на Земле. Оймякон находится на востоке Якутии, зимой здесь температура часто опускается ниже -50°С, официально самая низкая температура в селе (-67.7°C) была зарегистрирована в 1933 году. Немного фотографий зимнего Якутска и Оймякона.
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
1.
Несколько лет назад новозеландский фотограф Амос Чаппл (Amos Chapple) отправился за 900 километров от Якутска, чтобы задокументировать быт жителей Оймякона в условиях жестоких морозов. Его серия фотографий демонстрирует обычные зимние будни как Якутска, по праву считающимся самым холодным крупным городом в мире, так и Оймякона, где численность населения колеблется в пределах всего 500 человек.
«Когда я впервые вышел на улицу в - 47 °C, на мне были тонкие брюки. Ощущение было такое, словно холод физически схватил меня за ноги. Другой сюрприз состоял в том, что иногда моя слюна замерзала в виде иголок, которые кололи мне губы», – вспоминает фотограф. Фотокамера также временами замерзала, кольцо зуммирования и фокусировки просто замирало.
«Когда я впервые вышел на улицу в - 47 °C, на мне были тонкие брюки. Ощущение было такое, словно холод физически схватил меня за ноги. Другой сюрприз состоял в том, что иногда моя слюна замерзала в виде иголок, которые кололи мне губы», – вспоминает фотограф. Фотокамера также временами замерзала, кольцо зуммирования и фокусировки просто замирало.
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3.
На климат Оймякона влияет расположение села, которое находится на высоте 741 метра над уровнем моря, и большая удалённость от океана. Высота над уровнем моря понижает температуру на 4 градуса по сравнению с той, которая наблюдалась бы при нахождении на уровне моря. Эта высота также влияет на усиленное ночное выхолаживание воздуха.
4.
Автомобили можно оставлять лишь в отапливаемых гаражах. На улице глушить двигатель авто нельзя, иначе не заведётся.
5.
Центральный рынок в Якутске. Полно рыбы и мяса, но сельскохозяйственные культуры здесь не произрастают.
11.
Фермер Николай Петрович закрывает на ночь дверь с усиленной теплоизоляцией, где находятся его коровы.
12.
Александр Платонов – учитель, пенсионер, одетый для быстрого похода в туалет. Большинство туалетов в Оймяконе находится на улице
19.
Заправка на пути в Оймякон. Автомобили должны работать непрерывно, поэтому заправки работают круглосуточно, а их сотрудники – в режиме две недели через две.
24.
Кафе «Куба». Ироничное название для этого места. "Здесь угостили очень вкусным супом из оленины. В тундре оленина – основное мясо, но его не много и оно дорогое. Мы пробовали макароны с замороженными кусками лошадиной крови. Это может показаться ужасным на слух, но было вкусно".
26.
Якутские лошади.
Думаю вам будет интересно, было неделю назад, почти там же только летом: Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода
Думаю вам будет интересно, было неделю назад, почти там же только летом: Якутия, посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Оймякон Россия интересно фотографии якутия
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