Оймякон, самый холодный населенный пункт на земле

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Несколько лет назад новозеландский фотограф Амос Чаппл (Amos Chapple) отправился за 900 километров от Якутска, чтобы задокументировать быт жителей Оймякона в условиях жестоких морозов. Его серия фотографий демонстрирует обычные зимние будни как Якутска, по праву считающимся самым холодным крупным городом в мире, так и Оймякона, где численность населения колеблется в пределах всего 500 человек.

«Когда я впервые вышел на улицу в - 47 °C, на мне были тонкие брюки. Ощущение было такое, словно холод физически схватил меня за ноги. Другой сюрприз состоял в том, что иногда моя слюна замерзала в виде иголок, которые кололи мне губы», – вспоминает фотограф. Фотокамера также временами замерзала, кольцо зуммирования и фокусировки просто замирало.