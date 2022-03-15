15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом

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Новые открытия - это действительно хорошая возможность для расширения кругозора. А мир вокруг всегда полон поразительных событий. В этом посте вы узнаете потрясающие факты, которые пополнят вашу копилку знаний.
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Самому старому из когда-либо зарегистрированных деревьев баобаба 6000 лет. Баобаб Санлэнд (Лимпопо, ЮАР), он старше пирамид Гизы
Это несколько забавный факт. Сегодня вы можете застраховать себя даже от похищения НЛО
Некоторые компании обещают заплатить около 160 000 долларов любому, кто сможет доказать, что был похищен инопланетянином. Кроме того, они удвоят оплату, если человек забеременеет во время этого мероприятия.
Морские выдры спят, держа друг друга за лапы, чтобы не отдаляться друг от друга ночью. И если зверюшке не за кого держаться, она просто заворачивается в водоросли
Римляне носили обручальные кольца на безымянном пальце левой руки, потому что думали, что вена в пальце, называемая “Vena Amoris” или “Вена любви", была напрямую связана с сердцем
Ученые предполагают, что лень является признаком высокого интеллекта. Так как люди с высоким IQ тратят больше времени на размышления
Крысы-кенгуру могут обходиться без воды дольше, чем верблюд. Они получают достаточно воды из семян, которые едят, и им вообще не нужно пить воду
Альбатрос может часами парить без единого взмаха крыльев, выбирая необходимый воздушный поток
Некоторые альбатросы проводят в море до 6 лет, никогда не касаясь земли. Но, несмотря на эту способность, они все же должны иногда садиться на воду, чтобы поесть и возвращаться на сушу, чтобы найти пару.
Самки тарантулов могут жить до 30-40 лет. Некоторые виды могут обходиться без пищи до 2 лет, пока у них есть вода
Максимальная высота, до которой может вырасти дерево, составляет 130 метров. Этот предел существует, потому что деревья не смогут тянуть воду выше к своим веткам
После того, как была изобретена молния для одежды, потребовалось ещё 20 лет, чтобы убедить модную индустрию использовать эту удобную застёжку
Источник:
АНТИФИШКИ
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