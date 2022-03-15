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15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом

15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом (17 фото)

Автор:
15 марта 2022 22:45
Сообщество : Факты
Метки: Окажутся   Открытия   Поразительные   захватывающие   знания   сюрприз   факты   
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17
Новые открытия - это действительно хорошая возможность для расширения кругозора. А мир вокруг всегда полон поразительных событий. В этом посте вы узнаете потрясающие факты, которые пополнят вашу копилку знаний.
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Источник:

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Метки: Окажутся   Открытия   Поразительные   захватывающие   знания   сюрприз   факты   
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8  комментариев
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Тамара 2 часа назад
А ещё,капля никотина тоже убивает лошадь.
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Bill 36 минут назад
Сразу побежал гуглить "Собчак ест авокадо".
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