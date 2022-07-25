15 фактов, доказывающих, что в каждом животном есть что-то неземное

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Очень немногие из нас продолжают читать книги по биологии после окончания школы, поэтому всегда интересно узнавать некоторые факты о мире, о которых вы, вероятно, никогда раньше не слышали. Интересная информация в этом посте расширит ваш кругозор.
Самки трехпалых ленивцев становятся на 200% более активными во время брачного сезона. Они издают звуки, похожие на птичьи крики или пронзительный свист, чтобы привлечь самцов
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Броненосцы пересекают ручьи или реки, ступая по дну. Они могут задерживать дыхание до 6 минут. Заглатывая воздух, животное также может регулировать свою плавучесть
Змеи спят с открытыми глазами. У них нет век - вместо них прозрачные чешуйки. Это можно заметить во время линьки, когда глаза становятся мутными
Морские игуаны чихают от соли. У них есть солевая железа над глазами, которая соединена с ноздрями
У крокодилов есть печеночный насос, который вместе с диафрагмой может изменять центр тяжести для регулировки плавучести
Арктический шерстистый медвежий мотылек может оставаться гусеницей до 7 лет. В этом состоянии покоя оно может выдерживать температуру до -35° Цельсия
В воде у утконосов не работают слух, зрение и обоняние. Они ориентируются с помощью электролокации
У гигантских броненосцев самое большое количество зубов среди млекопитающих - от 80 до 100. У них нет эмали, и они растут на протяжении всей жизни
Кролики - единственные млекопитающие, у которых нет подушечек на лапах, вместо них просто мех
Все пауки в мире съедают от 400 до 800 миллионов тонн добычи в год. Это примерно в два раза больше совокупного веса всех взрослых людей в мире
Источник:
АНТИФИШКИ
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