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17 интересных фактов, которые расширят ваш кругозор

17 интересных фактов, которые расширят ваш кругозор

Автор:
11 февраля 2023 20:41
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   кругозор   познавательно   полезно   расширят   узнать   факты   
996
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Ученые давно доказали, что если каждый день узнаешь новую информацию, то это способствует развитию мозга. В этом посте вы узнаете любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний.
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Метки: Интересные   кругозор   познавательно   полезно   расширят   узнать   факты   
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13  комментариев
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6k
sedoisever 41 минуту назад
Что такое "фальшивые пули"?)
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BenderRodriguez 10 минут назад
При чём здесь фальшивые пули и значение картин Пикассо? Где здесь связь?
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954
Graboid 12 минут назад
<<он такой тяжелый, что не может летать>>
орлы и грифы тяжелее .. намного .. и летают .. как бы
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954
Graboid 15 минут назад
<<она бросила котят на улице>>
руки рубить по локоть и ноги по колено .. пусть будет котенком
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954
Graboid 18 минут назад
<<не будете спать в течение 2 недель>>
насколько я знаю 7 дней .. достаточно ..
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954
Graboid 20 минут назад
<<исключают левшей .. их мозг работает по-другому>>
действительно .. мой мозг работает по-другому
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