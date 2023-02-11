17 интересных фактов, которые расширят ваш кругозор

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Ученые давно доказали, что если каждый день узнаешь новую информацию, то это способствует развитию мозга. В этом посте вы узнаете любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний.
Ученые обычно исключают левшей из научных тестов, потому что считают, что их мозг работает по-другому.
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Из-за гендерного дисбаланса в Китае к 2025 году 24 миллиона мужчин не смогут найти себе жён.
Самый большой народный протест в Австралии случился из-за повышения цен на пиво, и в результате цены оставили прежними.
Если у вас возникли проблемы со сном в первую ночь на новом месте, это потому, что ваш мозг пытается вас защитить. Он остается начеку на случай, если в этой новой среде появятся неизвестные опасности.
Майкл Чикконетти - американский судья, который творчески относится к своим решениям. Он приговорил женщину провести 10 зимних ночей вне дома за то, что она бросила котят на улице.
В Корее есть ресторан, который дает вам бесплатное угощение, если вы входите в число пяти самых привлекательных посетителей заведения.
Машиной времени “Назад в будущее” должен был стать холодильник, но продюсеры изменили его на обычный автомобиль, опасаясь, что дети умрут взаперти, пытаясь воссоздать то, что они увидят в фильме.
Тип голосов, которые слышат люди с шизофренией, варьируется в зависимости от региона. Например, в Африке было зарегистрировано, что большинство больных ассоциируют их с умершими родственниками, у которых есть хорошие вести.
Если бы вы стояли на поверхности Марса без скафандра, вы бы потеряли сознание через 30 секунд и были бы мертвы через 1 минуту.
Это какапо, самый большой попугай в мире, он такой тяжелый, что не может летать. Вес взрослого самца примерно 4 килограмма.
Авокадо токсичен для птиц, кошек, собак, кроликов и практически для всех домашних животных.
Японские граждане издавна строили свои дома со скрипучими полами, чтобы предупредить о присутствии ниндзя или воров.
Под прекрасным городом Париж находятся катакомбы, в которых хранятся останки более 6 миллионов человек.
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орлы и грифы тяжелее .. намного .. и летают .. как бы
руки рубить по локоть и ноги по колено .. пусть будет котенком
насколько я знаю 7 дней .. достаточно ..
действительно .. мой мозг работает по-другому