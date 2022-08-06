Кто быстрее?! Завершилась гонка автомобиля и поезда из Москвы во Владивосток

Путь длиной более 9000 километров первым преодолел Андрей Леонтьев на автомобиле. Он проехал маршрут на стандартном Suzuki Vitara. Во Владивосток кроссовер прибыл на 6,5 часа раньше скорого поезда «Россия», на котором ехала Юлия Костюшкина.

Гонка стартовала с Ярославского вокзала в Москве. Поезд пришел на вокзал во Владивостоке спустя 6 суток 22 часа и 28 минут, преодолев 9300 километров. Андрей Леонтьев, который проводил Юлию Костюшкину на перроне и стартовал на машине в том же направлении, проехал 9100 км за 6 суток и 16 часов.

Автомобиль оказался быстрее, и это с учетом соблюдения ПДД, с остановками на сон и дозаправки.

Интересно, что первую часть маршрута автомобиль смог создать отрыв, но в один из дней Андрей проспал утренний подъем и растерял накопленное за предыдущие дни преимущество. В Улан-Удэ поезд и автомобиль поравнялись. Андрею пришлось отыгрываться на последующих участках дороги, и вернуть свой отрыв ему удалось лишь на федеральной трассе «Амур».

Надо сказать, что Suzuki Vitara был лишен какой-либо экспедиционной подготовки, на нем стояли обычные шины. В прежние годы качество дорог на востоке России было таким, что пробить покрышку или нажить какие-то другие неисправности было очень легко. На этот раз колеса и все остальные компоненты успешно выжили.