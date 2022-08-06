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Кто быстрее?! Завершилась гонка автомобиля и поезда из Москвы во Владивосток

Кто быстрее?! Завершилась гонка автомобиля и поезда из Москвы во Владивосток

Автор:
06 августа 2022 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: владивосток   кто быстрее   поезд   
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Завершилась гонка автомобиля и поезда из Москвы во Владивосток. Тележурналист Андрей Леонтьев и тревел-блогер Юлия Костюшкина проехали наперегонки по маршруту Москва-Владивосток. Он — на машине, она — на поезде.


Путь длиной более 9000 километров первым преодолел Андрей Леонтьев на автомобиле. Он проехал маршрут на стандартном Suzuki Vitara. Во Владивосток кроссовер прибыл на 6,5 часа раньше скорого поезда «Россия», на котором ехала Юлия Костюшкина.


Гонка стартовала с Ярославского вокзала в Москве. Поезд пришел на вокзал во Владивостоке спустя 6 суток 22 часа и 28 минут, преодолев 9300 километров. Андрей Леонтьев, который проводил Юлию Костюшкину на перроне и стартовал на машине в том же направлении, проехал 9100 км за 6 суток и 16 часов.


Автомобиль оказался быстрее, и это с учетом соблюдения ПДД, с остановками на сон и дозаправки.

Интересно, что первую часть маршрута автомобиль смог создать отрыв, но в один из дней Андрей проспал утренний подъем и растерял накопленное за предыдущие дни преимущество. В Улан-Удэ поезд и автомобиль поравнялись. Андрею пришлось отыгрываться на последующих участках дороги, и вернуть свой отрыв ему удалось лишь на федеральной трассе «Амур».


Надо сказать, что Suzuki Vitara был лишен какой-либо экспедиционной подготовки, на нем стояли обычные шины. В прежние годы качество дорог на востоке России было таким, что пробить покрышку или нажить какие-то другие неисправности было очень легко. На этот раз колеса и все остальные компоненты успешно выжили.



Тележурналист особенно отметил качество федеральной трассы «Сибирь» из Красноярского края в Бурятию. По его словам, она стала одной из лучших в стране. Но он обратил внимание и на минусы: дороги между Улан-Удэ и Читой оставляют желать лучшего, ямочный ремонт здесь продолжается уже более пятнадцати лет.


Посмотрел по стоимости на поезд:


А на автомобиле что по деньгам получится...?


Даже если грубо прикинуть по самому минимальному расходу на бензин и еду в дороге, то выйдет дороже чем в СВ... По моему мнению ехать на авто через всю страну не рентабельно, но захватывающе. Любителям драйва и приключений нормально.


Источник:

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Метки: владивосток   кто быстрее   поезд   
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9  комментариев
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5k
livaneth 3 часа назад
Поезд едет непрерывно (стоянки на станциях измеряются минутами). Водителю автомобиля нужно регулярно спать.
Вот если бы из сузуки вышвырнуть все сиденья, кроме водительского, положить на их место матрас, а на матрас - шофера сменщика. Вот тогда бы погонялись бы на равных.
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10k
wild cat Полчаса назад
не! лучше F1 (без нигера!), против паравоза.
а еще круче FE1 против того-же паровоза.
фуфел!
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85k
Taras Kozalupko 3 часа назад
На исходе союза друган служил в тех дальневосточно-забайкальских епенях.
Дичь и глушь. Ничего нет.
Как релакс, ехали на ближайшую жд станцию, брали купе и садились в этот вот поезд, Москва-Владивосток, ехали часов 12 в сторону Владика, бухали в вагон ресторане, с девочками веселились.
Потом выходили на таком же полустанке и через полчаса садились в поезд Владивосток-Москва и повторяли цикл
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70k
Доктор Джонс 3 часа назад
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5k
masteral 3 часа назад
Странно, раньше Россия шла ровно 5 суток, а скорый поезд 7 дней
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