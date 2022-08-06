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15 рекламных щитов, которые продуманы до мельчайших деталей

15 рекламных щитов, которые продуманы до мельчайших деталей

Автор:
06 августа 2022 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: билборды   в мире   креатив   рекламный щит   фантазия   фото   
890
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Подсветка, 3D-эффекты, объёмные картины, выходящие за рамки положенного им пространства — всё что угодно, чтобы захватить ваше внимание! Стоит сказать, выходит у них это очень хорошо. Взгляните сами!

Как часто вы обращаете внимание на билборды, которые могут быть прямо у вас перед носом? Не особо часто, потому что вы знаете, что увидите там обычный плакат с новостью о скидках или выходе какого-то нового фильма. Но временами рекламщики делают всё, чтобы рекламный щит не остался незамеченным, и вкладывают в него не щепотку, а целую охапку креатива.


Ловись, рыбка, большая и маленькая!

×
×

Рекламный щит, от которого точно будет в восторге любой рыбак!


Креативная реклама Koleston Naturals

Добро пожаловать в зоопарк!

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

Пронзительный взгляд, ничего не скажешь

Рекламный щит нового сезона супергеройского сериала «Пацаны».


Рекламный щит, предупреждающий о соблюдении правил безопасности на дорогах


Пристегните ремень безопасности.


Реалистический билборд Deus Ex: Mankind Divided


Рекламный щит в Нью-Йорке


Дэдпул


У правосудия новое лицо.


Неофициальный билборд Mercedes Benz


Рекламный щит, на котором изображён студийный альбом «Deceptive bends» рок-группы 10сс


Силач Люк Кейдж

Люк Кейдж — персонаж из комиксов издательства Marvel, который может похвастаться своей физической силой. Суперспособность героя показана даже слишком наглядно.


В самое яблочко!

Шинная компания, которая выступала одним из спонсоров Олимпийских игр, показала это на своих билбордах.


Будь не таким, как все!

Рекламный щит военно-морского музея Альберты

Ну как, прошли бы или проехали мимо такого рекламного щита? Навряд ли. По крайне мере, точно взглянули бы на этот шедевр рекламщиков хоть разок.

Источник:

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Метки: билборды   в мире   креатив   рекламный щит   фантазия   фото   
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2  комментария
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65
tutu 2 часа назад
нашим маркетологам далеко до них, наши могут только какую нить пошлятину придумать..
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