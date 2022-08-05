FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9311 постов • 1334 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Арахнофоб наркоман спалил лес из-за паука в США

Арахнофоб наркоман спалил лес из-за паука в США

Автор:
05 августа 2022 22:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   арахнофоб   интересно   лес   паук   пожар   юта   
1014
3

Если вы тоже арахнофоб, то вы прекрасно понимаете американца, который устроил пожар в округе, избавляясь от паука при помощи зажигалки.

Пожар на 160 квадратных километров в лесу штата Юты удалось потушить не сразу. На борьбу со стихией были брошены несколько пожарных расчетов, а также задействована авиация.

×
×

Когда пламя было потушено недалеко от очага возгорания были найдены мужчина и его собака. По счастливой случайности, они не пострадали. Но как позже выяснилось, американец прогуливался по лесу со своим питомцем, увидел паука и решил избавиться от него с помощью зажигалки.

Естественно, он не подозревал, что инцидент закончится тем, что пострадает такая площадь леса.

После спасения, мужчину доставили в окружную тюрьму, так как пожар таких масштабов, который произошёл по неосторожности не является смягчительной мерой. Кроме того при обыске у арахнофоба были найдены наркотические вещества.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   арахнофоб   интересно   лес   паук   пожар   юта   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Shtoppi Час назад
<<Если вы тоже арахнофоб, то вы прекрасно понимаете американца, который устроил пожар в округе, избавляясь от паука при помощи зажигалки.>>
А то что еще и торчок, к делу совершенно никакого отношения не имеет?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 3 минуты назад
Народ, сотрите "В мире животных".. - классная программа (была) ...
мы, люди 70-х...80-х-90-х ... (кто-то выжил жеж) - Вот, поэтому и советы даём. :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 5 минут назад
Тапком его!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
1izbrain 24 минуты назад
Аффтар убейся апстену за свои посты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кыся 39 минут назад
А паук сбежал. Перепрыгнул на него. Так на спине и сидит.
Надо бы ему об этом сказать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 59 минут назад
Он что, за паучками вместе с белочкой гонялся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Час назад
Сделал как советовали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32782



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Коты - странные товарищи! 20+ кошачьих фото, которые поднимут настрой
Коты - странные товарищи! 20+ кошачьих фото, которые поднимут настрой
Набирающие популярность в сообществах
Нью Йорк Пост скорбно вопрошает: в Чикаго есть канатчиковы дачи? Или только гангстеры
Нью Йорк Пост скорбно вопрошает: в Чикаго есть канатчиковы дачи? Или только гангстеры
Самый знаменитый последний поцелуй
Самый знаменитый последний поцелуй
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#дтп#автомобили#аварии#история#авто аварии#кино#подборка#улыбнуло
#Юмор#прикол#животные#автомир#картинки#интересное#Россия#сарказм#Москва#познавательно
#интересно#факты#в мире#удивительно#позитив#забавно#Еда#сатира#США#истории
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей

На что жалуетесь?

Вернуться