Арахнофоб наркоман спалил лес из-за паука в США

Если вы тоже арахнофоб, то вы прекрасно понимаете американца, который устроил пожар в округе, избавляясь от паука при помощи зажигалки.
Пожар на 160 квадратных километров в лесу штата Юты удалось потушить не сразу. На борьбу со стихией были брошены несколько пожарных расчетов, а также задействована авиация.
Когда пламя было потушено недалеко от очага возгорания были найдены мужчина и его собака. По счастливой случайности, они не пострадали. Но как позже выяснилось, американец прогуливался по лесу со своим питомцем, увидел паука и решил избавиться от него с помощью зажигалки.
Естественно, он не подозревал, что инцидент закончится тем, что пострадает такая площадь леса.
После спасения, мужчину доставили в окружную тюрьму, так как пожар таких масштабов, который произошёл по неосторожности не является смягчительной мерой. Кроме того при обыске у арахнофоба были найдены наркотические вещества.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме
- Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов
- Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала
- 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой
- Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей
А то что еще и торчок, к делу совершенно никакого отношения не имеет?))))
мы, люди 70-х...80-х-90-х ... (кто-то выжил жеж) - Вот, поэтому и советы даём. :-)
Надо бы ему об этом сказать...