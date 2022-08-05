Арахнофоб наркоман спалил лес из-за паука в США

Естественно, он не подозревал, что инцидент закончится тем, что пострадает такая площадь леса.

После спасения, мужчину доставили в окружную тюрьму, так как пожар таких масштабов, который произошёл по неосторожности не является смягчительной мерой. Кроме того при обыске у арахнофоба были найдены наркотические вещества.