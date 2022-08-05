По пляжу в Строгино прогуливался гражданин с пистолетом на поясе. Один из отдыхающих не выдержал и решил взять ироничное интервью у этого рейнджера.

«Красавчик! Ты с фронта что ли приехал?

С Грозного.

А там все так ходят по улице? Или ты армеец?

Нет.

А, ты просто решил со стволом по пляжу в Строгино прогуляться… Ты лучший, братан. Красавчик!»