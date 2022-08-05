Вот только жители его нисколько не испугались и даже немного стебанули.
По пляжу в Строгино прогуливался гражданин с пистолетом на поясе. Один из отдыхающих не выдержал и решил взять ироничное интервью у этого рейнджера.
«Красавчик! Ты с фронта что ли приехал?
С Грозного.
А там все так ходят по улице? Или ты армеец?
Нет.
А, ты просто решил со стволом по пляжу в Строгино прогуляться… Ты лучший, братан. Красавчик!»
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По всей видимости, рейнджер иронии не уловил.
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АНТИФИШКИ
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Магу в путь-дорогу -
Приодели, приобули,
Каждый понемногу.
Брюки новые почти
Выдал брат Аслан,
Брат Ахмад принёс очки,
Уздечку от осла.
"Шоху" дедушки Умара
Выменяла на
Старый газовый "макаров"
Верная жена.
и т.д.
Встречай, Москва, джигита....
И тогда этот горячий парень поедет применять своё оружие по назначению!
а кобуру для скрытного ношения прыдумаль тот, кто пантаватса не умеет!
папрасиль у другана панасит, да...
и что под запасной магаз карман пустой - то все фигня...
Ему не продали пиво и он психанул - разбил несколько бутылок и нахамил продавцу и администратору.
А тут,все условия для славы:пляж,борода,очки,ремень с подвесом и стволом!
Не удивлюсь,что "ствол" страйкольный!