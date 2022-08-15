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А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
15 августа 2022 10:23
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
11781
15
В основном интересные факты.
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Источник:

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Метки: история   научно   факты   
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28  комментариев
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9k
Izrin Maria 12 часов назад
Когда собаки чихают - они чихают. Резкий выдох через нос при опущеном мягком нёбе.
Слпли и слёзы летят веером - как и у нас. А после трясут головой, и норовят лапами морду потереть.
А когда издают похожий (для большинства людей, похожий) звук в игре - это они так хохочут.
Это другой звук. Более поверхностный, сухой и короткий. Выдох через нос и рот. И без сопливых последствий. Как будто человек чихает понарошку: "Пчи, пчи!"
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8k
Миха Час назад
Мдаа, бывало у меня такое, неоднократно - много разных хорошек книжек прочёл за свою жизнь
Вспомнилась почему-то к примеру эта книжка - Лукьяненко - "Черновик" - долго после неё в себя приходил, осознавая
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18k
speaktr-st Час назад
Комментарий к фото
Однажды по приколу подарил другу такую вот книжку:
https://www.labirint.ru/books/158442/https://www.labirint.ru/books/158442/
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8k
Puans-on 9 часов назад
Комментарий к фото
Раньше говорили, что запах свеж испечённого хлеба, причём в любом месте планеты.
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13k
Виталий Касандров 10 часов назад
Насчет ванили, это они небось веганов опрашивали.
Запах шашлыка, по мне куда приятнее.
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1k
Иван 11 часов назад
Блин, бедные слоники
это получается что они почти всю ночь стоят гдето в темноте и грустят
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3k
Константин 11 часов назад
Каждый россиянин с рождения донор органов, т.к. в России действует презумпция согласия на трансплантологию. То есть чтобы не быть донором, нужно письменно уведомить об отказе лечебное учреждение, в которое попадаешь. Ну, а если ты попал туда в бессознательном состоянии, то увы.
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110
Мирлан Дононбаев Элитный тигр 8 часов назад
Нет, Вы ошибаетесь. Это принцип презумпции несогласия (предполагается, что человек не согласен на изъятие у него органов, если только он или его близкие родственники в явном виде не выразил своё согласие). Такой принцип действует в законодательстве США, в Польше, Китае, Германии, Италии, Франции.
В России, как было уже указано выше, действие принцип презумпции согласия.
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29k
BuG 12 часов назад
Всё зависит от высоты с которой брошен бутерброд. Что разрушители мифов, что мозголомы проводили эксперименты.
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6k
newegg 12 часов назад
Запах новеньких $100 купюр - куда там ванили.
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4k
Copycat 13 часов назад
Блин помню в детстве по тв шоу было где фокусник в маске раскрывал секреты трюков) надо бы пересмотреть

и вот вам ещё факт: для человеческого языка пассивное состояние его это когда он поднят и почти прижат к небу, а не лежит на нижней челюсти

вот теперь сидите и водите языком во рту проверяя это
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