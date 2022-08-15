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АНТИФИШКИ
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Слпли и слёзы летят веером - как и у нас. А после трясут головой, и норовят лапами морду потереть.
А когда издают похожий (для большинства людей, похожий) звук в игре - это они так хохочут.
Это другой звук. Более поверхностный, сухой и короткий. Выдох через нос и рот. И без сопливых последствий. Как будто человек чихает понарошку: "Пчи, пчи!"
Вспомнилась почему-то к примеру эта книжка - Лукьяненко - "Черновик" - долго после неё в себя приходил, осознавая
https://www.labirint.ru/books/158442/https://www.labirint.ru/books/158442/
Запах шашлыка, по мне куда приятнее.
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека"
Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей
Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту.
В России, как было уже указано выше, действие принцип презумпции согласия.
А если серьезно... Человек попадает в больницу, есть риск смерти. Врачи первым делом ищут родственников, сообщают. Пока человек не умер, никто ничего не изымет. Если человек умер, родственники так и не объявились, т.е. по всей видимости их просто нет, вот только тогда и вступает в силу закон, который вы привели. И то, если есть такая надобность. Никто органы "впрок" не заготавливает, я не трансплантолог, но предполагаю, что "срок годности" у органов крайне мал.
а то у работников монетного двора этот запах ассоциируется с запыленными цехами и унизительными обысками при выходе
В трамвае мужчина передает талончик женщине:
- Рыбка, пробей пожалуйста.
Ну та передает дальше, а сама думает:
"Раз рыбонька - значит щука, раз щука - значит зубастая, раз
зубастая - значит кусаюсь, раз кусаюсь - значит собака,
раз собака - значит сука".
- Товарищи! Он меня бля%^$ю обозвал!
и вот вам ещё факт: для человеческого языка пассивное состояние его это когда он поднят и почти прижат к небу, а не лежит на нижней челюсти
вот теперь сидите и водите языком во рту проверяя это
1. Куда бы ты не посмотрел, то всегда будешь видеть кончик своего носа
2. Нижняя челюсть держится за счет мышц. В расслабленном состоянии челюсть опускается
Вот теперь сам мучайся не думать об этом