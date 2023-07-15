Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы

Совсем недавно Алёна Водонаева позволила себе резко высказаться о качестве пляжей Анапы, кроме того, под её критику попали женщины и девушки, которых она назвала жирными и неповоротливыми. В связи с этим, было произведено частное расследование, которое показало совсем обратное. Только посмотрите, какие фотографии размещают на своих страничках отдыхающие в городе-курорте Анапа.