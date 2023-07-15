Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы

FISHKINET
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не... "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не... Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа... Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему... Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? 25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации 25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры... Деревня Гитхорн: у них нет дорог Деревня Гитхорн: у них нет дорог Индия отправила ракету-носитель на Луну Индия отправила ракету-носитель на Луну Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля Интересные факты про фламинго Интересные факты про фламинго Боксёр Александр Усик планирует баллотироваться на пост президента Украины Боксёр Александр Усик планирует баллотироваться на пост президента...
Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы

Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы

Автор:
15 июля 2023 11:26
Метки: алёна водонаева   анапа   девушки   корорт   отдых   отпуск   пляж   
2049
17

Совсем недавно Алёна Водонаева позволила себе резко высказаться о качестве пляжей Анапы, кроме того, под её критику попали женщины и девушки, которых она назвала жирными и неповоротливыми. В связи с этим, было произведено частное расследование, которое показало совсем обратное. Только посмотрите, какие фотографии размещают на своих страничках отдыхающие в городе-курорте Анапа.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: алёна водонаева   анапа   девушки   корорт   отдых   отпуск   пляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
644
grigorenko vladislav Минуту назад
Водона... На@уй с пляжа!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 11 минут назад
Неплохая попытка, но нет. Бывал и больше не хочу. Есть много отличных мест, после которых впечатления остаются гораздо лучше за +- те же деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
jonnyD Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
iskra 37 минут назад
Похоже на огороженные частные пляжи.Обычно они только для гостей отеля или проход за приличные деньги.
PS Видел в Одессе такое - общественный пляж завален телами так, что песка не видно,и рядом площадка с пальмами,шезлонгами,официантами,на площадке человек 10,вход - что-то около 50 долларов(в гривнах не помню,сколько).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Нико 44 минуты назад
Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей АнапыПосмотреть
Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Доктор Джонс 45 минут назад
А что курит Водонаева?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98383



Другие посты автора
Популярное
Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому
Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому
Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас
Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас
Набирающие популярность
Зачем И.В. Сталин незадолго до своей смерти приглашал к себе В.И. Чуйкова?
Зачем И.В. Сталин незадолго до своей смерти приглашал к себе В.И. Чуйкова?
Обаятельные котята, которые еще не научились аккуратно есть
Обаятельные котята, которые еще не научились аккуратно есть
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что упало, то пропало

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#в мире#кино#ДТП#авария#познавательно#медицина#дорога
#Юмор#полиция#люди#забавно#факты#космос#СССР#собака#Германия#дом
#интересное#животные#история#фильм#дети#соцсети#Ynews#Япония#машина#Китай
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться