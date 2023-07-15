Водонаева нервно курит в сторонке: правдивый фотоотчёт с пляжей Анапы

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Совсем недавно Алёна Водонаева позволила себе резко высказаться о качестве пляжей Анапы, кроме того, под её критику попали женщины и девушки, которых она назвала жирными и неповоротливыми. В связи с этим, было произведено частное расследование, которое показало совсем обратное. Только посмотрите, какие фотографии размещают на своих страничках отдыхающие в городе-курорте Анапа.
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В отличии от силиконовых
PS Видел в Одессе такое - общественный пляж завален телами так, что песка не видно,и рядом площадка с пальмами,шезлонгами,официантами,на площадке человек 10,вход - что-то около 50 долларов(в гривнах не помню,сколько).
места хватает всем неленивым