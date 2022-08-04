В Пушкино 19-летняя дочь бизнесмена украла из магазина алкоголь на 64 тысячи рублей и спрятала его под туалетной бумагой

Студентка решила как следует отдохнуть на выходных и отправилась в ближайший ТЦ. Там она набрала алкоголя и прохладительных напитков на 64 тысячи рублей. Но заплатить за это как-то постеснялась и не придумала ничего лучше, чем накидать в тележку туалетной бумаги и таким образом спрятать огненную воду.

На кассе она пробила только туалетку и направилась к выходу, но её тормознули охранники и попросили показать чек. Когда она заявила, что выбросила его, девушку попросили показать содержимое тележки. Тут всё и вскрылось. Администраторы вызвали Росгвардию и та передала юную любительницу туалетной бумаги полиции.

Тут девушка спохватилась и вызвала на помощь папу. Тот немедленно примчался, оплатил 64 тысячи за алкоголь и извинился за неразумную дочь.

И всё, забрал её домой. Если бы не он - девушка пошла бы статье.