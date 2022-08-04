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В Пушкино 19-летняя дочь бизнесмена украла из магазина алкоголь на 64 тысячи рублей и спрятала его под туалетной бумагой

В Пушкино 19-летняя дочь бизнесмена украла из магазина алкоголь на 64 тысячи рублей и спрятала его под туалетной бумагой

Автор:
04 августа 2022 15:51
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   алкоголь   бизнесмен   охрана   папа   помощь   пушкино   студентка   
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На тележку, заваленную рулонами «туалетки», обратили внимание охранники и попросили девушку задержаться.

Студентка решила как следует отдохнуть на выходных и отправилась в ближайший ТЦ. Там она набрала алкоголя и прохладительных напитков на 64 тысячи рублей. Но заплатить за это как-то постеснялась и не придумала ничего лучше, чем накидать в тележку туалетной бумаги и таким образом спрятать огненную воду.

На кассе она пробила только туалетку и направилась к выходу, но её тормознули охранники и попросили показать чек. Когда она заявила, что выбросила его, девушку попросили показать содержимое тележки. Тут всё и вскрылось. Администраторы вызвали Росгвардию и та передала юную любительницу туалетной бумаги полиции.

Тут девушка спохватилась и вызвала на помощь папу. Тот немедленно примчался, оплатил 64 тысячи за алкоголь и извинился за неразумную дочь.

И всё, забрал её домой. Если бы не он - девушка пошла бы статье.

А ведь ей всего лишь хотелось как следует выпить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   алкоголь   бизнесмен   охрана   папа   помощь   пушкино   студентка   
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24  комментария
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47k
dima423 2 часа назад
а че так можно было? крадешь че нить, ну если поймали то ОК, оплатил, а не поймали - профит))
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105
Sergey Dusakov Минуту назад
Сокрытие правонарушения. Индульгенции в России никогда не было.
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9k
GRuslan 6 минут назад
Мож просто парня хотела напоить, кто ж трезвый на такой сральник полезет...
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−2
Юрий 12 минут назад
1b2k.info - Крутяк
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6k
Tim_G Полчаса назад
отправь дуру за бухлом, она и чек показать не сможет

если бы не папик, то был бы новый видос для канала shoplyfter

хотя мож дома БДСМ был еще тот...
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38k
Александр Час назад
Какой бизнесмен, такая и дочь )
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14k
Алекс Час назад
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3k
Copycat 2 часа назад
чет среди людей с деньгами полно я смотрю воришек\клептоманов
похоже у них азарт какой то извращенный типа украсть что бы не поймали
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<А ведь ей всего лишь хотелось как следует выпить.>>
Как говорится: "Украл, выпил, в тюрьму", жаль только это не работает когда есть папочка который все устроит и замнет.
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16k
Роберт Шекли 2 часа назад
А если бы отец заплатил и оставил товар в магазине, то и видео бы не было. Так что он тоже сэкономил
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358
Карл Роберт Шекли Час назад
В чём экономия?
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370
Lexx 2 часа назад
Украсть интереснее. Одно из развлечений мажоров.
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16k
Booka1a 2 часа назад
походу папке-бизнесмену в алкомаркет поставка была))
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14k
ss 2 часа назад
Есть такая болезнь - клептомания. И подвержены ей бывают не только неимущие, но и очень богатые люди.
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990
Виктор Глущенко 2 часа назад
Жопастенькая .
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358
Карл Виктор Глущенко Час назад
Жопаногая
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нда... Такой блестящий план провалился, даже обидно. Странно, где же она прокололась-то?
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August

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