В Пушкино 19-летняя дочь бизнесмена украла из магазина алкоголь на 64 тысячи рублей и спрятала его под туалетной бумагой

На тележку, заваленную рулонами «туалетки», обратили внимание охранники и попросили девушку задержаться.
Студентка решила как следует отдохнуть на выходных и отправилась в ближайший ТЦ. Там она набрала алкоголя и прохладительных напитков на 64 тысячи рублей. Но заплатить за это как-то постеснялась и не придумала ничего лучше, чем накидать в тележку туалетной бумаги и таким образом спрятать огненную воду.
На кассе она пробила только туалетку и направилась к выходу, но её тормознули охранники и попросили показать чек. Когда она заявила, что выбросила его, девушку попросили показать содержимое тележки. Тут всё и вскрылось. Администраторы вызвали Росгвардию и та передала юную любительницу туалетной бумаги полиции.
Тут девушка спохватилась и вызвала на помощь папу. Тот немедленно примчался, оплатил 64 тысячи за алкоголь и извинился за неразумную дочь.
И всё, забрал её домой. Если бы не он - девушка пошла бы статье.
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А ведь ей всего лишь хотелось как следует выпить.
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АНТИФИШКИ
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если бы не папик, то был бы новый видос для канала shoplyfter
хотя мож дома БДСМ был еще тот...
похоже у них азарт какой то извращенный типа украсть что бы не поймали
Как говорится: "Украл, выпил, в тюрьму", жаль только это не работает когда есть папочка который все устроит и замнет.
А вообще-то клептомания - это не о размере или количестве. Это о самом факте. А там уж что под руку подвернётся.