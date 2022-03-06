FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Медицина на Фишках 812 постов • 205 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Лучше воздержаться: психиатры призывают отказаться от алкоголя в стрессовом состоянии

Лучше воздержаться: психиатры призывают отказаться от алкоголя в стрессовом состоянии (2 фото)

Автор:
06 марта 2022 10:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: алкоголь   зависимость   паника   помощь   проблема   психиатрия   спиртное   стресс   
570
2

Желание сделать несколько глотков или выпить пару рюмок спиртного в стрессовой ситуации вполне объяснимо: алкоголь размывает сознание и смягчает осознание действительности.

Однако, как заявил психиатр Сергей Нурисламов, снятию тревожности он не поможет. Стремление избавиться от тревоги и негатива с помощью «зеленого змия» представляет собой не более чем попытку убежать и спрятаться от жизненных реалий.

Довольно большой процент людей прибегает к бутылке в стрессовом состоянии, чтобы искусственно размыть границы своего сознания, затуманить его. Однако на этом этапе возникает проблема: ни один способ перекрытия сознания с помощью психотропных веществ не дает постоянного результата. А период действия с каждым разом становится все короче. И для достижения нужного эффекта придется погружаться все глубже и глубже. И пить все больше. В итоге придется бороться уже не только с паникой и стрессом, но и ликвидировать сформировавшуюся зависимость.


Плюс к этому, повышается вероятность истерии и разного рода фобий. Особенно если у человека уже имелась соответствующая предрасположенность. Поэтому при невозможности успокоиться самостоятельно и взять себя в руки единственным правильным и разумным способом будет обращение к специалисту.

В легких случаях порекомендовать подходящий безрецептурный препарат может и провизор в аптеке. Более сильные средства выписывает психиатр после личной консультации. Здесь важно не затягивать с получением профессиональной помощи, чтобы не усугубить ситуацию и справиться с проблемой на начальной стадии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: алкоголь   зависимость   паника   помощь   проблема   психиатрия   спиртное   стресс   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Отправить психиатров на передовую. Наркомовские не выдавать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Виктор 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Виктор 41 минуту назад
Вот те раз
Не может быть
Пили б-л-я-д-ь и будем пить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Teodor Час назад
Я вас умоляю, что может понимать в грамотном употреблении алкоголя человек с фамилией Нурисламов, хотя бы и Сергей..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r 2 часа назад
Я стал много пить. В Бристоле понравилось пиво, вроде как из Германии, оно было дешевле и вкуснее того которому привык. Так вот жаба и весы кричат что надо завязывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r 2 часа назад
Проблемы множатся в геометрической прогрессии,
на сердце увеличивая груз.
Но не впадаю я от этого в депрессию,
в прострации поскольку нахожусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost 2 часа назад
понятно, что психиатр Нурисламов не снимает тревожность алкоголем.
алкоголем снимают тревожность психиаторы Мюллер, Иванив и Кэмпбелл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
751
perekrestok 2 часа назад
незабвенный Жванецкий!
Но у нас с собой было.
........................................
Нормально Григорий!
Отлично Константин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Copycat 3 часа назад
Мне алкоголь помогает не попадать в стрессовое состояние) так сказать душу стресс в зародыше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский Туман небытия после излишков пития: причины потери памяти после попойки Туман небытия после излишков пития: причины потери памяти после попойки Правила пития для вакцинированных Правила пития для вакцинированных Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд Студент из США выпил почти два литра виски всего за 18 секунд В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников "Губит людей не пиво!": в Сети рассказали об алкогольных привычках россиян в отпуске "Губит людей не пиво!": в Сети рассказали об алкогольных привычках россиян в отпуске
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16847



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Успешному успеху блогеров приходит конец?
0
201
Успешному успеху блогеров приходит конец?
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
1
8
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
0
2
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
3 действенных способа наконец-то выучить английский
3 действенных способа наконец-то выучить английский
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#интересное#Россия#Украина#в мире#Приколы#забавно#США
#Юмор#ватермарк#факты#подборка#кино#автомобили#девушки#фотографии#комментарии#война
#прикол#животные#история#СССР#природа#автомир#картинки#Жизнь#смешно#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться