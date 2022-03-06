Лучше воздержаться: психиатры призывают отказаться от алкоголя в стрессовом состоянии

Желание сделать несколько глотков или выпить пару рюмок спиртного в стрессовой ситуации вполне объяснимо: алкоголь размывает сознание и смягчает осознание действительности.
Однако, как заявил психиатр Сергей Нурисламов, снятию тревожности он не поможет. Стремление избавиться от тревоги и негатива с помощью «зеленого змия» представляет собой не более чем попытку убежать и спрятаться от жизненных реалий.
Довольно большой процент людей прибегает к бутылке в стрессовом состоянии, чтобы искусственно размыть границы своего сознания, затуманить его. Однако на этом этапе возникает проблема: ни один способ перекрытия сознания с помощью психотропных веществ не дает постоянного результата. А период действия с каждым разом становится все короче. И для достижения нужного эффекта придется погружаться все глубже и глубже. И пить все больше. В итоге придется бороться уже не только с паникой и стрессом, но и ликвидировать сформировавшуюся зависимость.
Плюс к этому, повышается вероятность истерии и разного рода фобий. Особенно если у человека уже имелась соответствующая предрасположенность. Поэтому при невозможности успокоиться самостоятельно и взять себя в руки единственным правильным и разумным способом будет обращение к специалисту.
В легких случаях порекомендовать подходящий безрецептурный препарат может и провизор в аптеке. Более сильные средства выписывает психиатр после личной консультации. Здесь важно не затягивать с получением профессиональной помощи, чтобы не усугубить ситуацию и справиться с проблемой на начальной стадии.
Источник:
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АНТИФИШКИ
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Не может быть
Пили б-л-я-д-ь и будем пить
на сердце увеличивая груз.
Но не впадаю я от этого в депрессию,
в прострации поскольку нахожусь.
алкоголем снимают тревожность психиаторы Мюллер, Иванив и Кэмпбелл.
Но у нас с собой было.
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Нормально Григорий!
Отлично Константин!