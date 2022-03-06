Лучше воздержаться: психиатры призывают отказаться от алкоголя в стрессовом состоянии

Однако, как заявил психиатр Сергей Нурисламов, снятию тревожности он не поможет. Стремление избавиться от тревоги и негатива с помощью «зеленого змия» представляет собой не более чем попытку убежать и спрятаться от жизненных реалий.

Довольно большой процент людей прибегает к бутылке в стрессовом состоянии, чтобы искусственно размыть границы своего сознания, затуманить его. Однако на этом этапе возникает проблема: ни один способ перекрытия сознания с помощью психотропных веществ не дает постоянного результата. А период действия с каждым разом становится все короче. И для достижения нужного эффекта придется погружаться все глубже и глубже. И пить все больше. В итоге придется бороться уже не только с паникой и стрессом, но и ликвидировать сформировавшуюся зависимость.