В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников

Одна из школьниц записала «спич» учительницы на телефон и теперь у препода серьёзные проблемы.
Ирина Ген - учительница английского языка в одной из школ Пензы:
Как-то она проводила свой урок и на вопрос одной из учениц выдала целую речь, в которой заявила:
«Мы - Северная Корея!», «Нас никуда не принимают», «Я сейчас отъеду на 15 лет».
А когда ученица сказала, что у неё в июне планируются соревнования по карате в Чехии, преподавательница сообщила, что девочка теперь поедет в ЛНР или ДНР.
Дети были, мягко говоря, удивлены. Никто не ожидал, что учительница поднимет такую тему, да ещё и заявит, что «они ничего не понимают». И записали её монолог:
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Выступление педагога получило широкий резонанс. Возмутились и родители, и руководство школы. Потом подключились СМИ и растиражировали слова учительницы по всему интернету. После этого Ирину Ген отстранили от уроков и завели дело.
На недавнем судебном заседании женщину признали виновной в фейках об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), приговорили к 5 годам условного срока и запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.
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АНТИФИШКИ
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Что у нас, что у них, за язык можно поплатиться. Но они то качаться свободой слова, при этом покарают за это.
Как гриться из мэмов: "демократия - это, когда у тебя есть выбор, от которого нельзя отказаться'.
даешь чебурнет
слава чучхе
Мне из-за бугра видится, что несмотря на вопли ангажированной медиа, люди просыпаются и уже другими глазами начинают смотреть на Россию.
Зеля и вся байденовская шайка настолько обосрались, что сочувствия окраина уже не вызывает. Были недавно опросы американцев по поводу того, что же их беспокоит в мире. Так вот окраины там нет ВООБЩЕ.
Климатом "обеспокоины" около 3%. Остальные обеспокоины холодильником и стоимостью горючки.
России не грозит изоляция. Во-первых Европа это не весь мир, во-вторых в бОльшей части мира Россию таки поддерживают, так как америса всех заепала, в третьих думаю, что скоро европейцы поскидают своих швабовских ставленников и повернутся лицом к России. Жрать надо каждый день и спать тоже лучше в тепле.
Вы хохлы любите мечтать.
Как говорится - дурак думками богатеет
ты, чудило, в своей логике немного разберись. Сначала лезешь с комментариями о чужой стране, пару комментов ниже уже заявляешь: "в моей стране, никого е...ть не должно, это наши внутреннее проблемы и мы сами с ними разберемся". Как в одной голове может укладываться и то и другое сразу?!
((с)пёрто, Евангелие от Матфея, гл. 16 стр. 27)
Родник доносов не иссохнет!
Стучи с пелёнок, детвора!
Училка, ясно, просто сдохнет,
А стукачи, конечно, в рай!
Не нужен умный - нужен верный,
Донос - начало всех начал!
Так нам сказал наш раб галерный,
Он цепь с веслом нам завещал!
Дети не хотят пресмыкаться ради "западных ценностей".
Хотят жить в свободной и независимой стране. Учить английский, а не слушать исповедь недотраханной училки.
Пусть после школы идет и общается с единомышленниками. Ей платят из бюджета не за изложение ее политических взглядов.
Но учительница, в этом случае, окажется права. Она говном никого не называла. Она сказала, что девочку на эти соревнования не пустят... А судить-то её собираются за фейк...
Ну? Намёк понял?