В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников

Как-то она проводила свой урок и на вопрос одной из учениц выдала целую речь, в которой заявила:

«Мы - Северная Корея!», «Нас никуда не принимают», «Я сейчас отъеду на 15 лет».

А когда ученица сказала, что у неё в июне планируются соревнования по карате в Чехии, преподавательница сообщила, что девочка теперь поедет в ЛНР или ДНР.

Дети были, мягко говоря, удивлены. Никто не ожидал, что учительница поднимет такую тему, да ещё и заявит, что «они ничего не понимают». И записали её монолог: