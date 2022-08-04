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В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников

В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников

Автор:
04 августа 2022 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: ирина ген   педагог   пенза   полиция   условный срок   учительница   фейки   школьники   
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Одна из школьниц записала «спич» учительницы на телефон и теперь у препода серьёзные проблемы.

Ирина Ген - учительница английского языка в одной из школ Пензы:

Как-то она проводила свой урок и на вопрос одной из учениц выдала целую речь, в которой заявила:

«Мы - Северная Корея!», «Нас никуда не принимают», «Я сейчас отъеду на 15 лет».

А когда ученица сказала, что у неё в июне планируются соревнования по карате в Чехии, преподавательница сообщила, что девочка теперь поедет в ЛНР или ДНР.

Дети были, мягко говоря, удивлены. Никто не ожидал, что учительница поднимет такую тему, да ещё и заявит, что «они ничего не понимают». И записали её монолог:

Выступление педагога получило широкий резонанс. Возмутились и родители, и руководство школы. Потом подключились СМИ и растиражировали слова учительницы по всему интернету. После этого Ирину Ген отстранили от уроков и завели дело.

На недавнем судебном заседании женщину признали виновной в фейках об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), приговорили к 5 годам условного срока и запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.

Источник:

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Метки: ирина ген   педагог   пенза   полиция   условный срок   учительница   фейки   школьники   
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92  комментария
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3k
Copycat 2 часа назад
Блин ну ты вот учитель - ни кто не запрещает тебе иметь свое мнение на те или иные события, но если ты ведешь урок английского то говори на нем про английский, а не пытайся детям в голову вложить какие то свои идеи
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8k
RRK Полминуты назад
Даже меня затошнило от качания галеры
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4k
EvgeniySAN Минуту назад
Ситуация в мире сложная.
Что у нас, что у них, за язык можно поплатиться. Но они то качаться свободой слова, при этом покарают за это.
Как гриться из мэмов: "демократия - это, когда у тебя есть выбор, от которого нельзя отказаться'.
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2k
Daimos 2 минуты назад
Ну раз её все таки собрались посадить, значит права про Северную Корею или там сразу казнят?
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28k
Григорий 5 минут назад
Дура. "При чем тут Западная Украина?". А куда прилет был? Часом не по войсковой части, где бойцов тренируют? Пусть еще расскажет про обстрелянные детские садики, но не забудет приложить видос от Азовца "как мы разместились" на фоне детских шкафчиков и игрушек. Расскажет как в приюте для стариков бегали 20-ти летние захитники. Покажет мариупольцев, что были свидетелями обстрела родника, там столько народа полегло. Мариупольцы очень хорошо помнят захитников. Исключительно обсценной лексикой их поминают.
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1k
Алексей 9 минут назад
Ещё одной справку выдали. Теперь может выезжать на ПМЖ. Проконсультироваться как документы подавать может у той что в новостях прыгала с плакатом.
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6k
soar 13 минут назад
Феерическая дура. Мировое сообщество, цивилизованный мир, суверенная Украина - тяжелый случай. Посидит на условке, подумает, умнее вряд ли станет, но хоть за метлой начнет следить.
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2k
Трям 24 минуты назад
Что-то у Ирины какой-то дефектный Ген...
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6k
Shtoppi Полчаса назад
Исходя из аудиозаписи ей легко могли еще и пропаганду социально-негативного поведения среди несовершеннолетних могли бы пришить помимо прочего.
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−3
братик Полчаса назад
северная корея 2.0

даешь чебурнет

слава чучхе
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263
Gigantes 37 минут назад
Вот же дрянь паскудная, обязательно НАКАЗАТЬ тварь!!!
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1k
Гремлин 41 минуту назад
Ну что сказать...
Мне из-за бугра видится, что несмотря на вопли ангажированной медиа, люди просыпаются и уже другими глазами начинают смотреть на Россию.
Зеля и вся байденовская шайка настолько обосрались, что сочувствия окраина уже не вызывает. Были недавно опросы американцев по поводу того, что же их беспокоит в мире. Так вот окраины там нет ВООБЩЕ.
Климатом "обеспокоины" около 3%. Остальные обеспокоины холодильником и стоимостью горючки.
России не грозит изоляция. Во-первых Европа это не весь мир, во-вторых в бОльшей части мира Россию таки поддерживают, так как америса всех заепала, в третьих думаю, что скоро европейцы поскидают своих швабовских ставленников и повернутся лицом к России. Жрать надо каждый день и спать тоже лучше в тепле.
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−165
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
пятёрку условно имеет. Сто процентов занимается репетиторством. Осталось найти добровольца лет 13-14 кто с ней переспит и чьи родители потом напишут заявление. И улетит эта борцунья с режимом лет на 15 реально срока )))
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4k
Юрий Злой 54 минуты назад
зато наряжать детей в могилы или выстраивать в форме Zвастики, а так же предлагать впаривать на уроках богословие или переписывать на ходу историю можно)))
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28k
Ashabad 58 минут назад
"Да воздастся каждому по делам его"
((с)пёрто, Евангелие от Матфея, гл. 16 стр. 27)
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647
АлоКин Час назад
Конечно мой комент будет выглядеть "а вот на западе...", но бл. дь, серьезно!? Это по вашему наказание? На сраном западе ее отменили бы нах как будто и нет человека.
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2k
Артур Час назад
Почему, как либераст или сволочь, так или Ген или Гозман?
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−60
Thomsen Час назад
Ура!

Родник доносов не иссохнет!
Стучи с пелёнок, детвора!
Училка, ясно, просто сдохнет,
А стукачи, конечно, в рай!

Не нужен умный - нужен верный,
Донос - начало всех начал!
Так нам сказал наш раб галерный,
Он цепь с веслом нам завещал!
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11k
harlamov Час назад
Все правильно дети сделали, с таким поколением у России есть будущее.
Дети не хотят пресмыкаться ради "западных ценностей".
Хотят жить в свободной и независимой стране. Учить английский, а не слушать исповедь недотраханной училки.
Пусть после школы идет и общается с единомышленниками. Ей платят из бюджета не за изложение ее политических взглядов.
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6k
grimmsan Час назад
да на бочку с порохом ее посадить да и делов то
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14k
ss 2 часа назад
Автор, не бросай тему! Будем следить, поедет ли девочка на соревнование в Чехию или, как всегда в последнее время, только инкогнито, в сером костюме и с белым флагом... Нет! Надо что-то делать! Иначе учительница окажется права...
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August

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