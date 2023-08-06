Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет…

Когда они возвращались домой, водитель потерял сознание. Девушка не растерялась и села за руль, не дав автобусу попасть в аварию

«Когда мы подъезжали из Плавского к Чернскому району, водителю вдруг стало плохо, я увидела, что он потерял сознание, у него опустилась голова, а автобус выехал на встречную полосу, начал вилять, поэтому я быстро подбежала к водителю и взяла управление на себя. Пришлось это делать между двумя сидениями, где находится коробка передач.

Честно скажу, прав у меня нет, я училась, но так и не пошла сдавать экзамен, но всё же вспомнила, что нужно делать.

Сначала я увела автобус с дороги в поле с подсолнухами, а уже там начала тормозить. Дело в том, что впереди был железнодорожный мост, плюс там шли ремонтные работы, но, если бы мы заехали на этот мост, то могли сорваться вниз на ж/д.

Молодец, девочка!

Губернатор Алексей Дюмин представил педагога

к награде.