Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет…

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Автор:
06 августа 2023 20:39
Метки: Детей   Спасла   учительница   
563
1

Учительница Татьяна Шуленина сопровождала детей во время их отдыха в Анапе.

Когда они возвращались домой, водитель потерял сознание. Девушка не растерялась и села за руль, не дав автобусу попасть в аварию


«Когда мы подъезжали из Плавского к Чернскому району, водителю вдруг стало плохо, я увидела, что он потерял сознание, у него опустилась голова, а автобус выехал на встречную полосу, начал вилять, поэтому я быстро подбежала к водителю и взяла управление на себя. Пришлось это делать между двумя сидениями, где находится коробка передач.


Честно скажу, прав у меня нет, я училась, но так и не пошла сдавать экзамен, но всё же вспомнила, что нужно делать.


Сначала я увела автобус с дороги в поле с подсолнухами, а уже там начала тормозить. Дело в том, что впереди был железнодорожный мост, плюс там шли ремонтные работы, но, если бы мы заехали на этот мост, то могли сорваться вниз на ж/д.


Молодец, девочка!


Губернатор Алексей Дюмин представил педагога

к награде.

Источник:

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Метки: Детей   Спасла   учительница   
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8  комментариев
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14k
GROMOZEKA Час назад
Да умничка!
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4k
Григорий 2 минуты назад
Красавица и Умница!
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1k
Igor Grishaev 13 минут назад
Молодец, не растерялась
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5k
Трям Полчаса назад
В очень горяЧую?
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Babangdida 43 минуты назад
Молодец девочка! Считай, на права уже сдала.
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3k
Едондер пуп 59 минут назад
Как-то странно они из Анапы возвращались: Чернский район южнее Плавского.
И что за "горячая изба"? Звучит неоднозначно))
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194
skorpin Час назад
Губернатор Алексей Дюмин представил педагога к награде.
Надеюсь не грамоту вручит !
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