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Тест для людей с богатым словарным запасом

Тест для людей с богатым словарным запасом

Автор:
04 августа 2022 13:09
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интуиция   словарный запас   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
875
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Для прохождения данного теста потребуется не только широкий кругозор, но и отличная интуиция. Спорим, более половины слов из вопросов вы периодически слышите, но не обращаете на них внимания?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   интуиция   словарный запас   тест   тесты на эрудицию   эрудиция   
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М С 15 минут назад
9 из 12. Обозвали Вассерманом...
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