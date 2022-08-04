Тест для людей с богатым словарным запасом

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Для прохождения данного теста потребуется не только широкий кругозор, но и отличная интуиция. Спорим, более половины слов из вопросов вы периодически слышите, но не обращаете на них внимания?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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