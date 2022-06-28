Нетикающие часики: как выявить подкрадывающуюся деменцию доступными способами?

Наверняка ситуации, когда забыл, что делал и куда шёл, случаются если не со всеми, то с большинством.
Как эта штука, которую используешь каждый день, называется? Как зовут человека, с которым живешь в одной квартире? Что сегодня за день? Кто я вообще такой? Конечно, это уже признаки прогрессирующей деменции – приобретенного в ходе жизни слабоумия.
То есть изначально не имевший психических отклонений человек начинает на глазах глупеть. Теряет бытовые навыки и перестает воспринимать окружающую действительность.
Ученые считают, что главная причина такого состояния – смерть мозга. Но не одномоментная, а постепенная. Клетки перестают функционировать, так как надо. И в зависимости от степени нарушений и проявляется деменция – в той или иной степени.
К слову, деменцию нередко путают со старческим склерозом и синдромом Альцгеймера. Это не совсем верно, поскольку склероз (маразм) это одна из разновидностей деменции. Которая, в свою очередь, выступает проявлением Альцгеймера.
Деменция – частая спутница и других заболеваний. Среди них болезнь Паркинсона, и болезнь Пика, и хорея Хантингтона. Часто ею страдают алкоголики. Известны случаи заболевания на фоне инфекций, в том числе сифилиса и СПИДа. Риск заболеть повышается при проблемах с печенью, почками, нарушениями в работе щитовидной железы.
Сложно поверить, но по самым скромным подсчетам порядка 50 млн человек в мире страдают деменцией. И коварный недуг не щадит никого. К примеру, это Питер Фальк, запомнившийся зрителю по блестящему воплощению лейтенанта Коломбо.
В 2000-х актер неожиданно исчез с горизонта. Он наслаждался пенсией, рисовал, выпустил автобиографию. А в один далеко не прекрасный день вышел из дома и не смог найти дорогу назад. В таком нелицеприятном виде – растрепанного лохматого старика с безумными глазами его поймали папарацци.
Болезнь начала стремительно прогрессировать. И Фальк забыл не только о прославившей его звездной роли, но и своей личности. Родные актера и его личный врач настаивали, что проблемы начались после посещения стоматолога. Но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно. В 2008 году актер скончался на 83 году жизни.
Совсем недавно мир потрясла новость, что известный актер и извечный спаситель всех и вся – Брюс Уиллис тоже заболел. В связи с чем завершил актерскую карьеру.
Проблемы в этой части явно наблюдаются и у нынешнего американского президента. Джозеф Байден слишком часто демонстрирует на публике странности типа падений, общения с невидимыми собеседниками, путаницы в имена и событиях, чтобы их можно было назвать совпадениями.
Волшебной пилюли, приняв которую можно излечиться, в этом случае не существует. Но ее развитие можно выявить на ранней стадии и значительно замедлить, облегчив жизнь себе и окружающим.
Сразу нужно оговориться, что научно доказанными эти тесты не являются, но проверить когнитивные способности они вполне даже могут:
Попробуйте назвать все месяцы года в обратном порядке. Если получилось легко, то маразм еще даже не маячит на горизонте.
Нужно нарисовать циферблат часов, которые показывают 14.45. И сравнить результат с картинкой. На ней представлены результаты, оцененные в баллах по степени выраженности деменции.
А есть ли верблюд? Разработчики этого теста утверждают, что человек с деменцией не способен отыскать корабль пустыни на этой картинке. А он есть.
Это якобы зашифрованное сообщение давно гуляет по социальным сетям и прямо заявляет, что те, кто без особых затруднений могут прочитать этот текст, в ближайшей перспективе не столкнутся с проблемами когнитивного характера.
В Сети есть и масса тестов на поиск определенных цифр или геометрических фигур, которые позволяют проверить качество краткосрочной памяти. Естественно, это только общая проверка. И настоящую диагностику она заменить не в состоянии. Но если с прохождением каждого теста возникают проблемы, то такой звоночек не стоит игнорировать: лучше на всякий случай наведаться к врачу, чтобы отстрочить приход всяческих Альцгеймеров и Паркинсонов, подольше прожить в ясном уме и не доставить раньше времени проблем своим близким.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Родился: 16 сентября 1927 г., Нью-Йорк, США
Умер: 23 июня 2011 г. (83 года), Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
Автор, Вы хотя бы смотрели, что копировали?
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а какие варианты есть отсрочить или облегчить деменцию?