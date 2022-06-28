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Нетикающие часики: как выявить подкрадывающуюся деменцию доступными способами?

Нетикающие часики: как выявить подкрадывающуюся деменцию доступными способами?

Автор:
28 июня 2022 15:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Альцгеймер   болезнь   деменция   когнитивная функция   определение   признак   тест   
805
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Наверняка ситуации, когда забыл, что делал и куда шёл, случаются если не со всеми, то с большинством.

Как эта штука, которую используешь каждый день, называется? Как зовут человека, с которым живешь в одной квартире? Что сегодня за день? Кто я вообще такой? Конечно, это уже признаки прогрессирующей деменции – приобретенного в ходе жизни слабоумия.


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То есть изначально не имевший психических отклонений человек начинает на глазах глупеть. Теряет бытовые навыки и перестает воспринимать окружающую действительность.


Ученые считают, что главная причина такого состояния – смерть мозга. Но не одномоментная, а постепенная. Клетки перестают функционировать, так как надо. И в зависимости от степени нарушений и проявляется деменция – в той или иной степени.

К слову, деменцию нередко путают со старческим склерозом и синдромом Альцгеймера. Это не совсем верно, поскольку склероз (маразм) это одна из разновидностей деменции. Которая, в свою очередь, выступает проявлением Альцгеймера.


Деменция – частая спутница и других заболеваний. Среди них болезнь Паркинсона, и болезнь Пика, и хорея Хантингтона. Часто ею страдают алкоголики. Известны случаи заболевания на фоне инфекций, в том числе сифилиса и СПИДа. Риск заболеть повышается при проблемах с печенью, почками, нарушениями в работе щитовидной железы.


Сложно поверить, но по самым скромным подсчетам порядка 50 млн человек в мире страдают деменцией. И коварный недуг не щадит никого. К примеру, это Питер Фальк, запомнившийся зрителю по блестящему воплощению лейтенанта Коломбо.

В 2000-х актер неожиданно исчез с горизонта. Он наслаждался пенсией, рисовал, выпустил автобиографию. А в один далеко не прекрасный день вышел из дома и не смог найти дорогу назад. В таком нелицеприятном виде – растрепанного лохматого старика с безумными глазами его поймали папарацци.


Болезнь начала стремительно прогрессировать. И Фальк забыл не только о прославившей его звездной роли, но и своей личности. Родные актера и его личный врач настаивали, что проблемы начались после посещения стоматолога. Но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно. В 2008 году актер скончался на 83 году жизни.


Совсем недавно мир потрясла новость, что известный актер и извечный спаситель всех и вся – Брюс Уиллис тоже заболел. В связи с чем завершил актерскую карьеру.


Проблемы в этой части явно наблюдаются и у нынешнего американского президента. Джозеф Байден слишком часто демонстрирует на публике странности типа падений, общения с невидимыми собеседниками, путаницы в имена и событиях, чтобы их можно было назвать совпадениями.

Волшебной пилюли, приняв которую можно излечиться, в этом случае не существует. Но ее развитие можно выявить на ранней стадии и значительно замедлить, облегчив жизнь себе и окружающим.


Сразу нужно оговориться, что научно доказанными эти тесты не являются, но проверить когнитивные способности они вполне даже могут:

Попробуйте назвать все месяцы года в обратном порядке. Если получилось легко, то маразм еще даже не маячит на горизонте.

Нужно нарисовать циферблат часов, которые показывают 14.45. И сравнить результат с картинкой. На ней представлены результаты, оцененные в баллах по степени выраженности деменции.


А есть ли верблюд? Разработчики этого теста утверждают, что человек с деменцией не способен отыскать корабль пустыни на этой картинке. А он есть.


Это якобы зашифрованное сообщение давно гуляет по социальным сетям и прямо заявляет, что те, кто без особых затруднений могут прочитать этот текст, в ближайшей перспективе не столкнутся с проблемами когнитивного характера.


В Сети есть и масса тестов на поиск определенных цифр или геометрических фигур, которые позволяют проверить качество краткосрочной памяти. Естественно, это только общая проверка. И настоящую диагностику она заменить не в состоянии. Но если с прохождением каждого теста возникают проблемы, то такой звоночек не стоит игнорировать: лучше на всякий случай наведаться к врачу, чтобы отстрочить приход всяческих Альцгеймеров и Паркинсонов, подольше прожить в ясном уме и не доставить раньше времени проблем своим близким.  

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Альцгеймер   болезнь   деменция   когнитивная функция   определение   признак   тест   
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12  комментариев
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4k
Горожанин Полчаса назад
С верблюдом - явная натяжка. Он совершенно мелко и плохо обрисован по сравнению с другими животными. Сравним со светлым микроскопическим пятном-кляксой, а не с верблюдом. В общем, именно эта - неудачная картинка с верблюдом, не имеет тестового значения.
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8k
alex9845 44 секунды назад
С верблюдом насмешили конечно.Птичка капнула и вот вам верблюд! Так таким макаром можно было ещё с десяток животных попрятать, а вишенкой на пироге колибри с точку. Не нашёл? В старческий дом!
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5k
Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
Верблюда даже не искал. Рехнешься от таких картинок.
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6
Роман Залужний 8 минут назад
дебилы с верблюдом.
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21k
Serg2001 10 минут назад
Всё! Приплыли! У меня деменция... Еле-еле верблюда разглядел и то не уверен... ((
Я дементор... Надо это как-то осознать, принять и смириться...
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2k
Feathery 16 минут назад
Питер Фальк:
Родился: 16 сентября 1927 г., Нью-Йорк, США
Умер: 23 июня 2011 г. (83 года), Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Автор, Вы хотя бы смотрели, что копировали?
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70k
Viktor Полчаса назад
Попался "Горбатый"! А я уж думал мне каюк.

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56
eutace 39 минут назад
не нашел верблюда )
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56
eutace 40 минут назад
лучше на всякий случай наведаться к врачу, чтобы отстрочить приход всяческих Альцгеймеров и Паркинсонов
===============
а какие варианты есть отсрочить или облегчить деменцию?
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