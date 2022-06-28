Нетикающие часики: как выявить подкрадывающуюся деменцию доступными способами?

Ученые считают, что главная причина такого состояния – смерть мозга. Но не одномоментная, а постепенная. Клетки перестают функционировать, так как надо. И в зависимости от степени нарушений и проявляется деменция – в той или иной степени.

К слову, деменцию нередко путают со старческим склерозом и синдромом Альцгеймера. Это не совсем верно, поскольку склероз (маразм) это одна из разновидностей деменции. Которая, в свою очередь, выступает проявлением Альцгеймера.