Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники

Рано или поздно, но все, что придумано авторами фантастами материализуется в реальном мире. Вопрос лишь времени, когда технологии достигнут нужного развития, а светлые умы придумают, как воплотить в реальность идеи.
Правда, не всегда то, что придумывают фантасты можно оценить со знаком плюс. Например, сейчас многие детали сюжета, которые звучали в сюжете интерстеллара, вышедшем 8 лет назад было много пасхалок к сегодняшним реалиям.
Помимо мировых проблем с зерном, нехваткой энергоресурсов, в фильме Кристофера Нолана также была показана сельскохозяйственная техника, работающая в автономном режиме.
Тракторы беспилотники оказались действительно более востребованными в современных реалиях. Фермеры из Калифорнии заменили ими стандартные машины, оценив дополнительные возможности машин без водителей.
Владельцы сельскохозяйственных угодий были вынуждены перейти на беспилотники, потому что в сложившихся экономических реалиях нет возможности нанимать работников. К тому же, новые технологичные тракторы обладают рядом вспомогательных функций. Бортовые компьютеры Monarch Tractor собирают данные о состоянии возделываемой земли, на основе которых можно сделать прогноз о возможном урожае.
По оценкам экспертов, если внедрить данную технологию на всех фермах в Калифорнии, которых в штате практически семьдесят тысяч, то экономия каждого фермера составит десятки тысяч, а для всего сельскохозяйственного сектора данная оптимизация может принести миллионы долларов.
Конечно, возникает резонный вопрос, что делать с людьми, работающими в сельском хозяйстве? Судя по всему, многим придется получать новые профессии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления
- Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков
- Коровы в VR-очках, теперь вы видели все
- Выставка голограмм: экономно и безопасно
- Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь
Как раз сейчас у фермеров большое желание тракторов попроще, дабы не ждать неделями пока стоящий на гарантии трактор приедет и починит специалист компании-производителя.