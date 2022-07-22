Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники

По оценкам экспертов, если внедрить данную технологию на всех фермах в Калифорнии, которых в штате практически семьдесят тысяч, то экономия каждого фермера составит десятки тысяч, а для всего сельскохозяйственного сектора данная оптимизация может принести миллионы долларов.

Конечно, возникает резонный вопрос, что делать с людьми, работающими в сельском хозяйстве? Судя по всему, многим придется получать новые профессии.