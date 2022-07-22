FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9266 постов • 1331 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники

Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники

Автор:
22 июля 2022 22:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Беспилотник   интересно   сельское хозяйство   технологии   трактор   фермеры   фермы   экономия   
1448
4

Рано или поздно, но все, что придумано авторами фантастами материализуется в реальном мире. Вопрос лишь времени, когда технологии достигнут нужного развития, а светлые умы придумают, как воплотить в реальность идеи.

Правда, не всегда то, что придумывают фантасты можно оценить со знаком плюс. Например, сейчас многие детали сюжета, которые звучали в сюжете интерстеллара, вышедшем 8 лет назад было много пасхалок к сегодняшним реалиям.

×
×

Помимо мировых проблем с зерном, нехваткой энергоресурсов, в фильме Кристофера Нолана также была показана сельскохозяйственная техника, работающая в автономном режиме.

Тракторы беспилотники оказались действительно более востребованными в современных реалиях. Фермеры из Калифорнии заменили ими стандартные машины, оценив дополнительные возможности машин без водителей.

Владельцы сельскохозяйственных угодий были вынуждены перейти на беспилотники, потому что в сложившихся экономических реалиях нет возможности нанимать работников. К тому же, новые технологичные тракторы обладают рядом вспомогательных функций. Бортовые компьютеры Monarch Tractor собирают данные о состоянии возделываемой земли, на основе которых можно сделать прогноз о возможном урожае.

По оценкам экспертов, если внедрить данную технологию на всех фермах в Калифорнии, которых в штате практически семьдесят тысяч, то экономия каждого фермера составит десятки тысяч, а для всего сельскохозяйственного сектора данная оптимизация может принести миллионы долларов.

Конечно, возникает резонный вопрос, что делать с людьми, работающими в сельском хозяйстве? Судя по всему, многим придется получать новые профессии.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Беспилотник   интересно   сельское хозяйство   технологии   трактор   фермеры   фермы   экономия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
sedoisever Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Andrey Abramov 20 минут назад
Цена выше, обслуживание дороже, всем интересно, кроме фермеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
methos2 45 минут назад
Там еще есть такая фишка как право на ремонт. Ведь любая американская компания, по заветам незабвенного Джобса, сделает максимум чтобы заработать. А следовательно в этом тракторе всё будет пропринетарное, и вскрывать это чудо смогут не только лишь все.
Как раз сейчас у фермеров большое желание тракторов попроще, дабы не ждать неделями пока стоящий на гарантии трактор приедет и починит специалист компании-производителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
15 моделей с нетипичной внешностью
15 моделей с нетипичной внешностью
Кристин Чаббак — телеведущая, убившая себя в прямом эфире
Кристин Чаббак — телеведущая, убившая себя в прямом эфире
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Разное#новости#аварии#подборка#Приколы#маразм#Еда
#Юмор#интересно#животные#Россия#Ynews#кино#в мире#США#автомобили#забавно
#прикол#факты#дтп#картинки#фотографии#люди#знаменитости#авто аварии#дети#наука
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков Выставка голограмм: экономно и безопасно Выставка голограмм: экономно и безопасно Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона

На что жалуетесь?

Вернуться