FISHKINET
Сообщество RealFishki 668 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Настоящая история индианки Покахонтас: похищение, насилие и загадочная смерть

Настоящая история индианки Покахонтас: похищение, насилие и загадочная смерть

Автор:
03 августа 2022 19:49
Сообщество : RealFishki
Метки: англичане   вирджиния   джон смит   дисней   индейцы   колонисты   мультфильм   покахонтас   
1669
9

В 1994 году вышел диснеевский мультик про любовь прекрасной индианки Покахонтас и отважного английского колониста Джона Смита. Всё это очень красиво и трогательно, но к реальной жизни никакого отношения не имеет. У настоящей Покахонтас жизнь была недолгой, суровой и без хэппи-энда.

Покахонтас родилась в 1596 году в семье вождя племени поухатанов. Вообще-то её звали Амонут, а Покахонтас - кличка, данная отцом, она означает “проказница”. Её первая встреча с европейцами произошла в 1608 году, это были поселенцы из городка Джеймстаун в Вирджинии. Одним из управляющих того поселения и был Джон Смит.

×
×

Единственный источник их взаимоотношений - записки Смита. Хотя и в них есть нестыковки. Например, в одной из заметок он указывает, что в племени индейцев его приняли тепло и гостеприимно, а вскоре он пишет, что его взяли в плен. Историю с пленением он описал в письме и отправил на родину в Англию, так и появилась сказка о том, что его хотели убить, но прекрасная дочь вождя закрыла англичанина своим телом.

 Большинство исследователей сходится на том, что бравый колонист любил приврать и приукрасить свои подвиги. В том числе, и на любовном фронте. В 1624 году Смит выпускает книгу, в которую включает этот знаменитый эпизод и добавляет ещё больше романтики. Поэтому сейчас в неё уже никто не верит.

Городок Джеймстаун находился в в 12 милях от поселения Покахонтас и она часто бывала в нём вместе с делегациями своего отца. Между индейцами и колонистами был договор: местные жители кормят англичан, а те не бузят, не нападают на индейцев и не охотятся на определённых территориях. Но конфликты всё равно возникали: колонисты были прожорливы и прокормить всю эту ораву было непросто, поэтому время от времени англичане начинали хулиганить.

Например, когда индейцы в очередной раз привезли им провизию, колонисты напали на них и взяли в плен Покахонтас. Дело было в 1613 году. Англичане потребовали у её отца выдать им ранее захваченное оружие и увеличить поставки продовольствия. Вождь выполнил лишь часть их требований, и пообещал сделать остальное, когда его дочь освободят. Но девушку так и не отпустили.

По одной версии она к тому времени была уже вдовой - её мужа убили в столкновении с соседним племенем. По другой - замужем ещё не была. Тем не менее, колонисты взялись за девушку всерьёз: её обучали английскому языку, заставляли ходить в платьях и соблюдать правила этикета.

Всё для того, чтобы потом продемонстрировать её как образец “цивилизованного дикаря” властям в Лондоне. Для того, чтобы продемонстрировать перспективу колоний в Северной Америке и выбить ещё больше финансирования.

Поначалу Покахонтас сопротивлялась: рвала платья, била посуду и требовала отпустить в родное племя. Но её так грамотно обрабатывали и пудрили мозги, что в конце концов она сломалась. Девушка приняла христианство и даже вышла замуж за плантатора Джона Рольфа. Он выращивал табак и отправлял его в Англию. Кстати, вывел сорта, которые и сейчас используются при производстве сигарет. Вскоре у пары родился сын Томас.

Сложно сказать, была ли там любовь или только политический расчёт со стороны англичанина. Но для колонистов всё получилось как нельзя лучше: на них перестали нападать, поток продовольствия больше не иссякал, и даже отец похищенной девушки сменил гнев на милость. Перемирие продолжалось целых восемь лет.

В 1616 году Рольф отправился в Англию, с собой взял жену и сына. Также на борт корабля поднялась сестра Покахонтас и видные представители индейского племени. Джон хотел продемонстрировать, как хорошо и мирно колонисты уживаются с индейцами, поэтому постарался создать такую идиллическую картину дружбы и взаимопонимания.

Их приезд в Англию стал настоящим событием: делегацию принимали при дворе и особенно восхищались юной Покахонтас. Девушка свободно говорила на их языке, была учтивой, цитировала Библию и вела себя как настоящая аристократка. Мало кто догадывался о том, какой ценой ей это далось.

Тогда жа Покахонтас встретилась с давним знакомым Джоном Смитом. Он описывает их встречу как тёплую и вежливую, а другие источники утверждают, что девушка отказалась с ним общаться из-за жестокости, которую Смит проявлял к её народу.

После завершения всех встреч и церемоний, а заодно, и получения дополнительного финансирования на развитие колоний, Рольф отплыл обратно в Америку. Это было в марте 1617 года. Вскоре после отплытия, Покахонтас внезапно стало плохо и она слегла. Самостоятельно её вылечить не смогли и корабль вернулся в Англию. Среди вероятных заболеваний девушки называют туберкулёз, пневмонию или дизентерию. Впрочем, родственники Покахонтас утверждали, что её отравили.

Английские врачи ей тоже не смогли помочь и девушка умерла. Её был всего 21 год. Рольф оставил сына Томаса у родственников в Англии и вернулся в Вирджинию. Вскоре после кончины Покахонтас между индейцами и колонистами снова началась вражда. Потом она переросла в настоящую кровавую войну, в которой верх одержали англичане.

Ну а сын Покахонтас вырос и стал настоящим джентльменом. Он обзавёлся семьёй и детьми, в числе его потомков есть и довольно известные люди: Эдит Вильсон, супруга президента Вудро Вильсона, актёр Гленн Стрейндж, астроном Персиваль Лоуэлл и сенатор Джинн Шейхин.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: англичане   вирджиния   джон смит   дисней   индейцы   колонисты   мультфильм   покахонтас   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
newegg 57 минут назад
Все как обычно.
«- Правда ли, что доцент Амбарцумян выиграл в спортлото 10,000 рублей?
- Не доцент Амбарцумян,а студент Иванов. Не 10,000, а 5 рублей. Не в спортлото, а в преферанс. Не выиграл, а проиграл.»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 47 минут назад
Люди любят легенды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
Познавательно. Многого не знал. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Набирающие популярность в сообществах
Школа жизни по-американски: если проблему нельзя решить, ее просто следует отодвинуть на 500 футов
Школа жизни по-американски: если проблему нельзя решить, ее просто следует отодвинуть...
Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#дтп#автомир#факты#комментарии#полиция#милота#фотографии
#Юмор#прикол#позитив#картинки#история#авто аварии#США#маразм#Приколы#природа
#животные#в мире#автомобили#улыбнуло#аварии#забавно#подборка#кино#сарказм#находка
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Удивительная VHS-находка чилийца на чердаке у дедушки Удивительная VHS-находка чилийца на чердаке у дедушки Американка нашла змею в пачке попкорна в супермаркете Американка нашла змею в пачке попкорна в супермаркете Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино Второстепенные персонажи Диснея в виде принцесс: смешные иллюстрации Второстепенные персонажи Диснея в виде принцесс: смешные иллюстрации Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата

На что жалуетесь?

Вернуться