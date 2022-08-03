Настоящая история индианки Покахонтас: похищение, насилие и загадочная смерть

Единственный источник их взаимоотношений - записки Смита. Хотя и в них есть нестыковки. Например, в одной из заметок он указывает, что в племени индейцев его приняли тепло и гостеприимно, а вскоре он пишет, что его взяли в плен. Историю с пленением он описал в письме и отправил на родину в Англию, так и появилась сказка о том, что его хотели убить, но прекрасная дочь вождя закрыла англичанина своим телом.

Большинство исследователей сходится на том, что бравый колонист любил приврать и приукрасить свои подвиги. В том числе, и на любовном фронте. В 1624 году Смит выпускает книгу, в которую включает этот знаменитый эпизод и добавляет ещё больше романтики. Поэтому сейчас в неё уже никто не верит.