Настоящая история индианки Покахонтас: похищение, насилие и загадочная смерть

В 1994 году вышел диснеевский мультик про любовь прекрасной индианки Покахонтас и отважного английского колониста Джона Смита. Всё это очень красиво и трогательно, но к реальной жизни никакого отношения не имеет. У настоящей Покахонтас жизнь была недолгой, суровой и без хэппи-энда.
Покахонтас родилась в 1596 году в семье вождя племени поухатанов. Вообще-то её звали Амонут, а Покахонтас - кличка, данная отцом, она означает “проказница”. Её первая встреча с европейцами произошла в 1608 году, это были поселенцы из городка Джеймстаун в Вирджинии. Одним из управляющих того поселения и был Джон Смит.
Единственный источник их взаимоотношений - записки Смита. Хотя и в них есть нестыковки. Например, в одной из заметок он указывает, что в племени индейцев его приняли тепло и гостеприимно, а вскоре он пишет, что его взяли в плен. Историю с пленением он описал в письме и отправил на родину в Англию, так и появилась сказка о том, что его хотели убить, но прекрасная дочь вождя закрыла англичанина своим телом.
Большинство исследователей сходится на том, что бравый колонист любил приврать и приукрасить свои подвиги. В том числе, и на любовном фронте. В 1624 году Смит выпускает книгу, в которую включает этот знаменитый эпизод и добавляет ещё больше романтики. Поэтому сейчас в неё уже никто не верит.
Городок Джеймстаун находился в в 12 милях от поселения Покахонтас и она часто бывала в нём вместе с делегациями своего отца. Между индейцами и колонистами был договор: местные жители кормят англичан, а те не бузят, не нападают на индейцев и не охотятся на определённых территориях. Но конфликты всё равно возникали: колонисты были прожорливы и прокормить всю эту ораву было непросто, поэтому время от времени англичане начинали хулиганить.
Например, когда индейцы в очередной раз привезли им провизию, колонисты напали на них и взяли в плен Покахонтас. Дело было в 1613 году. Англичане потребовали у её отца выдать им ранее захваченное оружие и увеличить поставки продовольствия. Вождь выполнил лишь часть их требований, и пообещал сделать остальное, когда его дочь освободят. Но девушку так и не отпустили.
По одной версии она к тому времени была уже вдовой - её мужа убили в столкновении с соседним племенем. По другой - замужем ещё не была. Тем не менее, колонисты взялись за девушку всерьёз: её обучали английскому языку, заставляли ходить в платьях и соблюдать правила этикета.
Всё для того, чтобы потом продемонстрировать её как образец “цивилизованного дикаря” властям в Лондоне. Для того, чтобы продемонстрировать перспективу колоний в Северной Америке и выбить ещё больше финансирования.
Поначалу Покахонтас сопротивлялась: рвала платья, била посуду и требовала отпустить в родное племя. Но её так грамотно обрабатывали и пудрили мозги, что в конце концов она сломалась. Девушка приняла христианство и даже вышла замуж за плантатора Джона Рольфа. Он выращивал табак и отправлял его в Англию. Кстати, вывел сорта, которые и сейчас используются при производстве сигарет. Вскоре у пары родился сын Томас.
Сложно сказать, была ли там любовь или только политический расчёт со стороны англичанина. Но для колонистов всё получилось как нельзя лучше: на них перестали нападать, поток продовольствия больше не иссякал, и даже отец похищенной девушки сменил гнев на милость. Перемирие продолжалось целых восемь лет.
В 1616 году Рольф отправился в Англию, с собой взял жену и сына. Также на борт корабля поднялась сестра Покахонтас и видные представители индейского племени. Джон хотел продемонстрировать, как хорошо и мирно колонисты уживаются с индейцами, поэтому постарался создать такую идиллическую картину дружбы и взаимопонимания.
Их приезд в Англию стал настоящим событием: делегацию принимали при дворе и особенно восхищались юной Покахонтас. Девушка свободно говорила на их языке, была учтивой, цитировала Библию и вела себя как настоящая аристократка. Мало кто догадывался о том, какой ценой ей это далось.
Тогда жа Покахонтас встретилась с давним знакомым Джоном Смитом. Он описывает их встречу как тёплую и вежливую, а другие источники утверждают, что девушка отказалась с ним общаться из-за жестокости, которую Смит проявлял к её народу.
После завершения всех встреч и церемоний, а заодно, и получения дополнительного финансирования на развитие колоний, Рольф отплыл обратно в Америку. Это было в марте 1617 года. Вскоре после отплытия, Покахонтас внезапно стало плохо и она слегла. Самостоятельно её вылечить не смогли и корабль вернулся в Англию. Среди вероятных заболеваний девушки называют туберкулёз, пневмонию или дизентерию. Впрочем, родственники Покахонтас утверждали, что её отравили.
Английские врачи ей тоже не смогли помочь и девушка умерла. Её был всего 21 год. Рольф оставил сына Томаса у родственников в Англии и вернулся в Вирджинию. Вскоре после кончины Покахонтас между индейцами и колонистами снова началась вражда. Потом она переросла в настоящую кровавую войну, в которой верх одержали англичане.
Ну а сын Покахонтас вырос и стал настоящим джентльменом. Он обзавёлся семьёй и детьми, в числе его потомков есть и довольно известные люди: Эдит Вильсон, супруга президента Вудро Вильсона, актёр Гленн Стрейндж, астроном Персиваль Лоуэлл и сенатор Джинн Шейхин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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