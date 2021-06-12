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Второстепенные персонажи Диснея в виде принцесс: смешные иллюстрации

Второстепенные персонажи Диснея в виде принцесс: смешные иллюстрации (9 фото)

Автор:
12 июня 2021 11:34
Метки: Disney   дисней   мультфильм   персонаж   
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9
Принцессы Диснея всегда крадут все внимание на себя. Однако в каждой такой сказке есть и более удивительные персонажи, которые заслуживают оценки, потому что без них истории не были бы такими веселыми.
Художница, известная в Сети как HatterpillarArts, решила привлечь заслуженное внимание к очаровательным спутникам, которые поддерживают главных героинь всеми любимых мультиков во время их путешествий. В итоге она переосмыслила Мушу, Паскаля, Олафа, Раджу и других знаковых диснеевских персонажей в роли главных героинь из их же мультфильмов, изобразив существ в образе принцесс.
«Эта идея у меня возникла, когда я смотрела Мулан, тогда я просто подумала о том, как было бы забавно, если бы Мушу был с веером, цветком в волосах и всем остальным, а также одёт как Мулан. В итоге я решила попробовать его нарисовать, получилось очень хорошо, я опубликовала [рисунок] в Reddit, и людям он понравился, после я по запросу сделала ещё несколько мэшапов принцесс и их друзей. На самом деле в ближайшем будущем я планирую продолжить этот проект и сделать ещё несколько [изображений]!», — рассказала HatterpillarArts.
Ниже вы можете взглянуть на очаровательные диснеевские мэшапы, которые художнице уже удалось выполнить. Нам интересно, а кого из ваших любимых спутников хотели бы увидеть в этом списке вы?
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Метки: Disney   дисней   мультфильм   персонаж   
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