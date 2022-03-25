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Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата

Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата (11 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:47
Сообщество : Кино
Метки: было стало   дисней   мультфильм   персонаж   фото   эскиз   
1466
11

История любого мультипликационного фильма начинается с создания эскизов персонажей. Мультипликаторы могут перебирать сотни вариантов набросков прежде, чем остановиться на одном и вдохнуть в него жизнь. Иногда работа занимает не один год.

Тяжело поверить, что хорошо знакомые нам Пиноккио или Аладдин могли выглядеть совершенно не так, какими они являются сегодня. Художники проделали колоссальную работу, изменив героев до неузнаваемости. Правильным ли был такой подход? Оцените самостоятельно предложенные изображения, сравнив их.


Злодейка Урсула из мультфильма «Русалочка»

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Аладдин

Изначально Аладдина пытались срисовать с канадо-американского актёра Майкла Фокса. Однако потом мультипликаторы переключились на Тома Круза. Создатели мультфильма сочли, что он больше похож на восточного мальчишку.


Ковбой Вуди из «История игрушек»

Лило и Стич

Алиса в стране чудес

Пиноккио

Джинни из мультфильма «Аладдин»

Царь Тритон — отец русалочки

Куско из «Похождения императора»

Круэлла де Виль из картины «101 далматинец»

Источник:

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Метки: было стало   дисней   мультфильм   персонаж   фото   эскиз   
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6k
ValdemarNaftulievich 17 минут назад
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4k
ron 8 минут назад
Класс, спасибо!
Лило и Стич почти не изменились )
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−23
Thomsen Час назад
Блин, прототип Джина - это же 100%-ный профессор Выбегалло! Я себе его именно таким представлял.
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51k
zloykoyot Час назад
У некоторых похожие черты остались.
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