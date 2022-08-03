Секреты работы в Диснейленде от тех, кто играет принцесс и мышей

Как создаётся магия в самом известном парке развлечений.
Работники диснейлендов по всему миру руководствуются таким принципом - если все будут верить в то, что диснеевские герои реальны, они будут реальны. То есть существует только одна Белоснежка, один Гуфи, один Микки Маус, они сошли с экрана и оказались сейчас перед вами. И неважно, что это человек в костюме, и что в других парках Диснея тоже ходят люди в костюмах мультяшек, посетитель парка должен верить в то, что он встретил настоящего Микки. Вот какую атмосферу в парках должны создавать сотрудники, которых там официально именуют актёрами. Причём актёром (cast member) становится каждый, от кассира и оператора аттракциона до официального Дональда Дака парка.
Самыми уважаемыми актёрами считаются те, кто изображает мультяшек. Кастинг на роли принцев и принцесс серьёзный и масштабный. Рост, лицо, голос, фигура, цвет кожи (здесь слепой кастинг не прокатит), сходство с героем должно быть максимальным. За весом актёров пристально следят. Чуть располнел, или наоборот штаны висят, значит с роли актёры снимают и переводят на другую должность.
В фильмах для взрослых есть две категории возраста актрис: teen и milf, в Диснейлендах тоже две: принцесса, а затем ведьма/фея крёстная. Принцессами обычно работают девушки не старше 25 лет.
Кстати, актриса, играющая, скажем, Золушку именуется как "подруга Золушки". Это чтобы для актёров не разрушать диснеевскую магию. Для посетителей она Золушка, но актриса ведь понимает, что она ненастоящая Золушка. Поэтому ей объясняют, что она подруга настоящей Золушки. (Кажется, немного похоже на секту).
Каждому актёру дают методичку, в которой написано, почему его герой вообще оказался в Диснейленде. Например, Аладдин думает, что Диснейленд - это иллюзия, в которую его поместил Джинн. Всё по системе Станиславского.
С теми, кто играет в закрывающих лицо костюмах, несколько проще. Их отбирают по росту - для Дональда Дака примерно 1,5 м, для Гуфи не выше 1,8 м.
В больших косматых костюмах в жаркой Флориде или Калифорнии актёры быстро выматываются, поэтому после 30 минут работы персонажи удаляются в тайные комнаты для отдыха, где можно снять голову и проветриться. Тяжелее всех приходится актёру, изображающему синего монстра Салли из "Корпорации монстров". Общий вес костюма Салли около 36 кг. В таких костюмах часто приходится ходить в неестественной позе, сильно наклоняя голову, чтобы в маленькое окошко во рту персонажа видеть, куда идти и с кем фотографироваться.
После каждого рабочего дня все костюмы стираются и дезинфицируются. Актёры прыскают специальным спреем в голову персонажа, а весь остальной костюмы отдают в диснеевскую химчистку. Сотрудники парка рассказывают, что раньше костюмам не уделялось должного внимания, один актёр снимал костюм, второй тут же его надевал, буквально влезая в чужие трусы. После вспышки чесотки руководство пересмотрело правила пользования костюмами.
Посетители часто пристают к героям. Не просто просят с ними сфотографироваться, а буквально домогаются. Разгорячённые посетительницы, попавшие в сказку, постоянно трогали Тарзана, поэтому его убрали из американских диснейлендов.
Когда в парке только появился живой капитан Джек Воробей (в смысле друг капитана), посетительницы во время фотосессии иногда бросали ему в карман ключ от гостиничного номера или записку с номером телефона и шептали на ухо что-то вроде "Я знаю, что ты не Депп, но мне всё равно", "Жду вечером на парковке, костюм не снимай".
У актёров есть тайные знаки, которые они подают другим актёрами и охране, если кто-то из посетителей им слишком докучает. В экстренном случае они должны скрестить руки на груди.
Кстати, конфликтных посетителей актёры называют "сокровищами", потому что их очень хочется закопать в землю, как сундук с сокровищами.
Взрослых Диснейленд поражает не меньше, чем детей. Поэтому иногда взрослые ведут себя даже хуже, чем их дети. Во-первых, взрослые посетители, которые видимо поверили, что всё в парке реально, оставляют своих детей на попечение актрисе, изображающей Мэри Поппинс. Это же Мэри, чёрт побери, Поппинс, как говорил персонаж "Стражей Галактики"!
Во-вторых, взрослые постоянно норовят заняться любовью на аттракционах. Операторы аттракционов внимательно наблюдают за ними по камерам наблюдения, о которых многие посетители, ударенные волшебной палочкой феи Динь-Динь, забывают. Одна бывшая сотрудница вспоминает, как однажды по громкой связи просила посетительницу прекратить сплёвывать биологическую жидкость в воду во время поездки.
В-третьих, примерно раз в месяц кто-то рассыпает прах родственника в "Особняке с привидениями".
Взрослым и детям нельзя ходить по парку в костюмах своих любимых диснеевских героев (максимум можно надеть кепку с ушами Микки Мауса), потому что в парке, как уже было сказано, всех героев должно быть по одному. А если и не по одному, то посетителям об этом знать не надо. Герои чётко следуют по заранее утверждённым маршрутам, поэтому одна подруга Белль никогда не столкнётся с другой подругой Белль, как не натолкнутся на двух Аладдинов гости парка. Если у сотрудника парка кто-то спросит, а кто-то же это ходит в костюме Дональда Дака, то ответ "не знаю" недопустим. Надо сделать вид, что вообще не понимаешь, о чём идёт речь. Каком костюме? Вы имеете в виду бескозырку и матросскую рубашку? Сам Дональд Дак и ходит. Интересно, учат ли их объяснять, почему Дональд ходит без штанов, когда его антропоморфные друзья всегда в штанах.
Пост создан по материалам статьи на сайте Bloomberg.
Источник:
АНТИФИШКИ
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