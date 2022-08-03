Секреты работы в Диснейленде от тех, кто играет принцесс и мышей

Самыми уважаемыми актёрами считаются те, кто изображает мультяшек. Кастинг на роли принцев и принцесс серьёзный и масштабный. Рост, лицо, голос, фигура, цвет кожи (здесь слепой кастинг не прокатит), сходство с героем должно быть максимальным. За весом актёров пристально следят. Чуть располнел, или наоборот штаны висят, значит с роли актёры снимают и переводят на другую должность.

В фильмах для взрослых есть две категории возраста актрис: teen и milf, в Диснейлендах тоже две: принцесса, а затем ведьма/фея крёстная. Принцессами обычно работают девушки не старше 25 лет.