Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино

Ни для кого не секрет, что ковбойская жизнь в вестернах уж слишком романтизирована. Конечно, эпоха ограблений, авантюр и дерзких преступников была яркой, однако она далека от навязанных киноделами шаблонов.
Как же выглядела на самом деле жизнь на Диком Западе, а что стало лишь плодом фантазии сценаристов, кочующим из фильма в фильм?
И начнём с белых ковбоев, коими мы их видели в классических вестернах. Конечно, последнее время из-за «повесточки» их уже стали играть чернокожие актёры, но это тот редкий случай, когда это оказалось к месту. Дикий Запад был мультикультурным, наполненным целым рядом народностей, в число которых входили и чернокожие, и латиносы.
Ковбоев всегда показывали в кино однобоко: брутальные положительные герои, борющиеся за правое дело и сражающиеся с вечно злыми индейцами. Последних также всегда представляли грязными дикарями, коими движет исключительно ярость. На деле же всё было иначе, ведь среди них хватало чистоплотных и образованных людей.
Но самое главное, они были миролюбивым народом, о чём можно сделать выводы из истории. «Краснокожие» мирно переселялись на другие территории, занимались торговлей и заключали смешанные браки. Конечно, были и воинственные племена, однако их позиция была зеркальным ответом на политику американского правительства того времени.
К слову, следующий миф касается именно таких племён. Речь о любви снимать скальпы, как показывают в кино. Индейцы делали это в рамках ритуалов по задабриванию богов или же из мести, тогда как белые промышляли этим чаще, устраивая охоту за головами.
Что уж говорить, если в один момент быть индейцем стало просто опасно, поскольку за каждый скальп коренного жителя платили по 25 долларов. Разумеется, заработать хотели многие.
Однако от шаблонов страдают не только индейцы, но и женщины, коих выставляют либо легкодоступными, либо лицами благородного происхождения. Вот только на Дикий Запад приезжали самые разные девушки с разных уголков страны и прекрасно себя чувствовали. Они успешно работали в местных забегаловках, поскольку были менее конфликтными, чем мужчины. Например, владелец закусочных Harvey House после массовой драки в Нью-Мехико, на их места взяли женщин, коих от обиды и окрестили проститутками.
А так, девушки кем только не работали. Были среди них даже ковбойки, хоть и редко.
К слову о куртизанках. В кино их часто показывают бедняжками, которым приходилось отдаваться за гроши. На деле же жрицы любви со своего промысла имели гораздо больше, чем большинство горожан. Мадам, руководившая борделем, и вовсе была образованной женщиной, следившей за внешностью и здоровье своих подопечных. Также их обеспечивали охраной. В общем, многие из этих вещей сохранились и в современных злачных домах.
А вот шерифов в кино всегда изображают по-разному. То это доблестный рыцарь, то оборотень, пользующийся положением налево и направо, но самое главное – он всегда возглавлял город. На деле же Дикий Запад наводняли охранные фирмы, напоминающие своей деятельностью рэкетиров из 90-х.
С ними шериф редко вступал в конфронтацию, следя только за тем, чтобы закон соблюдали лишь рядовые граждане. Нежелание конфликтовать с бандитами было обусловлено поступающими угрозами смерти, как ему, так и его родне.
Вернёмся к ковбоям, которые по шаблонам кино, всегда пили виски. Разумеется, это тоже далеко от истины, поскольку днём они работали, а не распивали спиртное. Стаканчик, как и все, они опрокидывали вечером и, как правило, не виски, а дешёвое пиво, поскольку денег особо не было.
Ну и закончим главным ошибочным стереотипом: ковбой – это крутой парень с двумя стволами.
Почему-то многие позабыли, что сам по себе ковбой это пастух с обычной зарплатой рабочего, а не гроза бандитов, держащая в страхе всю округу. На Диком Западе элементарно не было такого доступа оружия, а если удавалось добыть хотя бы одну единицу оружия, это уже можно было назвать большой победой.
И то, опасность поджидала чаще всего в крупных городах, тогда как в далёких деревнях была тишина и спокойствие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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