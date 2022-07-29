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Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино

Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино

Автор:
29 июля 2022 21:09
Сообщество : Факты
Метки: дикий запад   индейцы   кино   ковбои   факты и мифы   шериф   штампы   
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Ни для кого не секрет, что ковбойская жизнь в вестернах уж слишком романтизирована. Конечно, эпоха ограблений, авантюр и дерзких преступников была яркой, однако она далека от навязанных киноделами шаблонов.

Как же выглядела на самом деле жизнь на Диком Западе, а что стало лишь плодом фантазии сценаристов, кочующим из фильма в фильм?

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И начнём с белых ковбоев, коими мы их видели в классических вестернах. Конечно, последнее время из-за «повесточки» их уже стали играть чернокожие актёры, но это тот редкий случай, когда это оказалось к месту. Дикий Запад был мультикультурным, наполненным целым рядом народностей, в число которых входили и чернокожие, и латиносы.

Ковбоев всегда показывали в кино однобоко: брутальные положительные герои, борющиеся за правое дело и сражающиеся с вечно злыми индейцами. Последних также всегда представляли грязными дикарями, коими движет исключительно ярость. На деле же всё было иначе, ведь среди них хватало чистоплотных и образованных людей.

Но самое главное, они были миролюбивым народом, о чём можно сделать выводы из истории. «Краснокожие» мирно переселялись на другие территории, занимались торговлей и заключали смешанные браки. Конечно, были и воинственные племена, однако их позиция была зеркальным ответом на политику американского правительства того времени.


К слову, следующий миф касается именно таких племён. Речь о любви снимать скальпы, как показывают в кино. Индейцы делали это в рамках ритуалов по задабриванию богов или же из мести, тогда как белые промышляли этим чаще, устраивая охоту за головами.


Что уж говорить, если в один момент быть индейцем стало просто опасно, поскольку за каждый скальп коренного жителя платили по 25 долларов. Разумеется, заработать хотели многие.

Однако от шаблонов страдают не только индейцы, но и женщины, коих выставляют либо легкодоступными, либо лицами благородного происхождения. Вот только на Дикий Запад приезжали самые разные девушки с разных уголков страны и прекрасно себя чувствовали. Они успешно работали в местных забегаловках, поскольку были менее конфликтными, чем мужчины. Например, владелец закусочных Harvey House после массовой драки в Нью-Мехико, на их места взяли женщин, коих от обиды и окрестили проститутками.

А так, девушки кем только не работали. Были среди них даже ковбойки, хоть и редко.


К слову о куртизанках. В кино их часто показывают бедняжками, которым приходилось отдаваться за гроши. На деле же жрицы любви со своего промысла имели гораздо больше, чем большинство горожан. Мадам, руководившая борделем, и вовсе была образованной женщиной, следившей за внешностью и здоровье своих подопечных. Также их обеспечивали охраной. В общем, многие из этих вещей сохранились и в современных злачных домах.

А вот шерифов в кино всегда изображают по-разному. То это доблестный рыцарь, то оборотень, пользующийся положением налево и направо, но самое главное – он всегда возглавлял город. На деле же Дикий Запад наводняли охранные фирмы, напоминающие своей деятельностью рэкетиров из 90-х.

С ними шериф редко вступал в конфронтацию, следя только за тем, чтобы закон соблюдали лишь рядовые граждане. Нежелание конфликтовать с бандитами было обусловлено поступающими угрозами смерти, как ему, так и его родне.

Вернёмся к ковбоям, которые по шаблонам кино, всегда пили виски. Разумеется, это тоже далеко от истины, поскольку днём они работали, а не распивали спиртное. Стаканчик, как и все, они опрокидывали вечером и, как правило, не виски, а дешёвое пиво, поскольку денег особо не было.

Ну и закончим главным ошибочным стереотипом: ковбой – это крутой парень с двумя стволами.

Почему-то многие позабыли, что сам по себе ковбой это пастух с обычной зарплатой рабочего, а не гроза бандитов, держащая в страхе всю округу.  На Диком Западе элементарно не было такого доступа оружия, а если удавалось добыть хотя бы одну единицу оружия, это уже можно было назвать большой победой.

И то, опасность поджидала чаще всего в крупных городах, тогда как в далёких деревнях была тишина и спокойствие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дикий запад   индейцы   кино   ковбои   факты и мифы   шериф   штампы   
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Сергей 6 минут назад
Ко всем прочему, не стреляли они на право и на лево как нам кинематограф показывает- патроны ой как не дёшево стоили.
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Антибиотик
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