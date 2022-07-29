Дикий, Дикий Запад: мифы о ковбоях и их жизни, прижившиеся благодаря кино

Но самое главное, они были миролюбивым народом, о чём можно сделать выводы из истории. «Краснокожие» мирно переселялись на другие территории, занимались торговлей и заключали смешанные браки. Конечно, были и воинственные племена, однако их позиция была зеркальным ответом на политику американского правительства того времени.

К слову, следующий миф касается именно таких племён. Речь о любви снимать скальпы, как показывают в кино. Индейцы делали это в рамках ритуалов по задабриванию богов или же из мести, тогда как белые промышляли этим чаще, устраивая охоту за головами.

Что уж говорить, если в один момент быть индейцем стало просто опасно, поскольку за каждый скальп коренного жителя платили по 25 долларов. Разумеется, заработать хотели многие.