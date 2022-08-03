"К нам приехал губернатор дорогой!": тайная репетиция встречи с чиновником попала на видео

Это видео было опубликовано в местных телеграм-каналах. Ролик увидел и врио губернатора. Владимир Мазур отреагировал на него так: "Вынужден вас разочаровать, коллеги. Все эти постановки не имеют никакого практического смысла. Я использую все способы выстроить диалог с земляками. Поэтому прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями. На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе".

Впрочем, район известен, организаторы - тоже. А чтобы получить настоящий диалог с народом, визит должен быть без анонса, случайный. Только остались ли чиновники, которые подобное действительно практикуют?