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"К нам приехал губернатор дорогой!": тайная репетиция встречи с чиновником попала на видео

"К нам приехал губернатор дорогой!": тайная репетиция встречи с чиновником попала на видео

Автор:
03 августа 2022 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Томская область   видео   врио губернатора   встреча с народом   мазур   репетиция   смешно   чиновники   
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В Томской области готовились встречать врио губернатора. Чиновники репетируют, как и в какой последовательности будут задавать правильные вопросы и учатся правильно поднимать руку.

В Колпашеве (Томская область) чиновники рьяно готовятся ко встрече с вышестоящим начальством -. На днях врио губернатора Владимир Мазур анонсировал визит в Колпашевский район - и закипела работа. В местном ДК сняли момент репетиции. В роли простых людей - подставные чиновники, которые задают "правильные" вопросы, на которые у местных начальников, конечно, есть "правильные" ответы.


Это видео было опубликовано в местных телеграм-каналах. Ролик увидел и врио губернатора. Владимир Мазур отреагировал на него так: "Вынужден вас разочаровать, коллеги. Все эти постановки не имеют никакого практического смысла. Я использую все способы выстроить диалог с земляками. Поэтому прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями. На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе".


Впрочем, район известен, организаторы - тоже. А чтобы получить настоящий диалог с народом, визит должен быть без анонса, случайный. Только остались ли чиновники, которые подобное действительно практикуют?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Томская область   видео   врио губернатора   встреча с народом   мазур   репетиция   смешно   чиновники   
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8  комментариев
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2k
Radugananebe 39 минут назад
Классика жанра.
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4k
brotherirk 3 минуты назад
клоуны, кругом одни клоуны
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7k
Борис Карабанов 6 минут назад
Не, не может такого быть. Постанова. Это же только в "тоталитарном совке" были показуха и чинопочитание. После тридцати лет демократии, гласности и плюрализма такого быть не может.
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
было.есть. и будет...
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13k
Kristian 15 минут назад
Врио типа не знал, отмазался, свалив всё на подчиненных, типичный чиннуша.
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401
Андрей Александрович 19 минут назад
Клоунада от Единой России!
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−50
Thomsen Полчаса назад
Нда-с, Щедрин - велик и многомудр. Времена приходят и уходят, а в городе Глупове всё по-прежнему. Всё те же фердыщенки, дуньки толстопятые, матрёнки ноздря, туповатые, но добрые глуповцы и речка Свистуха.
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14k
ss Полчаса назад
Ой! Какие на местах лизоблюды, право-слово!
А сам-то "ври_о"! Вот человечище! Строг, но справедлив! Выстраивает диалог с земляками! Чудо-богатырь! Всё для народа!...
И ведь на эту туфту ведётся масса плебеев!
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