"К нам приехал губернатор дорогой!": тайная репетиция встречи с чиновником попала на видео

В Томской области готовились встречать врио губернатора. Чиновники репетируют, как и в какой последовательности будут задавать правильные вопросы и учатся правильно поднимать руку.
В Колпашеве (Томская область) чиновники рьяно готовятся ко встрече с вышестоящим начальством -. На днях врио губернатора Владимир Мазур анонсировал визит в Колпашевский район - и закипела работа. В местном ДК сняли момент репетиции. В роли простых людей - подставные чиновники, которые задают "правильные" вопросы, на которые у местных начальников, конечно, есть "правильные" ответы.
Это видео было опубликовано в местных телеграм-каналах. Ролик увидел и врио губернатора. Владимир Мазур отреагировал на него так: "Вынужден вас разочаровать, коллеги. Все эти постановки не имеют никакого практического смысла. Я использую все способы выстроить диалог с земляками. Поэтому прекращайте эти глупости и идите заниматься своими прямыми должностными обязанностями. На первый раз я не называю ни район, ни фамилии организаторов спектакля. Но если случится второй раз, разговаривать будем иначе".
Впрочем, район известен, организаторы - тоже. А чтобы получить настоящий диалог с народом, визит должен быть без анонса, случайный. Только остались ли чиновники, которые подобное действительно практикуют?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А сам-то "ври_о"! Вот человечище! Строг, но справедлив! Выстраивает диалог с земляками! Чудо-богатырь! Всё для народа!...
И ведь на эту туфту ведётся масса плебеев!