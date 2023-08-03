«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

Спорить с главой государства сложно в этом вопросе, я бы даже сказал - невозможно. Однако, стоит уточнить категорию машин. У нас есть «Аурус», «Москвич», а есть - «Лада Гранта», УАЗ. И вот в условиях экономии средств в регионах, наверное, было бы логичным чиновникам сесть на последние две марки, - отметил Андрей Гусий. - В любом случае, после такого заявления президента - регионы должны перестроиться в кратчайшие сроки, а закупка иномарок через пару месяцев – будет приводить к скандалам и репутационным рискам.