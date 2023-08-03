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«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

Автор:
03 августа 2023 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Лада   Москвич   жигули   иномарки   чиновники   
1637
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Автопроизводители эту инициативу уже поддержали.

Выступая на совещании, Владимир Путин заявил:

Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то быть поскромнее, чем раньше, ничего страшного, наоборот — даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции.

Представители «Москвича» по поводу этой инициативы уже высказались:

Производственные мощности завода «Москвич» смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора.

В «АвтоВАЗЕ» идею закупок отечественных машин тоже поддержали:

Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 «АвтоВАЗ» начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе.

Задумались об этом и в регионах. По словам Андрея Гусия, политического обозревателя из Краснодара:

Спорить с главой государства сложно в этом вопросе, я бы даже сказал - невозможно. Однако, стоит уточнить категорию машин. У нас есть «Аурус», «Москвич», а есть - «Лада Гранта», УАЗ. И вот в условиях экономии средств в регионах, наверное, было бы логичным чиновникам сесть на последние две марки, - отметил Андрей Гусий. - В любом случае, после такого заявления президента - регионы должны перестроиться в кратчайшие сроки, а закупка иномарок через пару месяцев – будет приводить к скандалам и репутационным рискам.

А автоэксперт Иван Зенкевич настроен более пессимистично:

Возьмут красивую китайскую модель «Хунцы» (Hongqi), наклеят на него шильдик «Волга» и будет вот такая «Волга». Они уже возродили «Москвич», что мешает так же возродить «Волгу»? Просто переклеиваешь шильдики на китайские представительские машины. Это решение не повлияет на цены, потому что они и так поднимаются и будут подниматься.

Разговоры о смене автопарка у чиновников идут уже давно. Так что вскоре они могут действительно пересесть с иномарок на «Жигули».

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Метки: Видео   Лада   Москвич   жигули   иномарки   чиновники   
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27  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Прям вижу, как бедняги-сервисмены из думского гаража пытаются упихать в корпус от китайского Космича начинку от Бентли)))
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19
Абвгд Еёжзиклмн 5 минут назад
Этих министров и депутатов на такие тачки надо перекинуть. А какие законы принимаете такие и автомобили вам.
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545
Дмитрий Базурин 10 минут назад
А ниче что наш Великий ездит на Аурусе за 20-30 лямов? Это к слову поскромнее быть!
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10k
Бритва 10 минут назад
однажды я ехал на метре и попытался сесть между мишустиным и шойгу.
Но не поместился.
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1k
VSh 12 минут назад
Спорить с главой государства сложно в этом вопросе, я бы даже сказал - невозможно. Смехота. Десятилетиями хрен клали и ездили на элитных авто, а сейчас вдруг стало невозможно спорить. Выборы скоро презика, нужно уже благие деяния делать для того чтобы электорат отвлекся от провальной войны
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8k
soar 15 минут назад
Я двумя руками "за". Но как только у нас начинает пахнуть господдержкой, субсидиями или перспективой госзаказов, первое на чем это сказывается - цена товара.
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5k
Fishki_surfer 19 минут назад
>>> все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

Давненько не было этой ролевой садо-мазо игры в стране.
Последний раз подобное затевали в 2012г, а до этого - в 1997-99гг.
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50k
turyst 19 минут назад
Пусть на личных машинах ездят. Или на городском транспорте.
Электричками пусть пользуются.

Они не полиция, не скорая помощь. Зачем им служебный авто?

Для пары десятков высших чиновников держать автопарк. И всё.
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119
Владимир 20 минут назад
Декабрь 2008.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.

Апрель 2012.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.

Август 2023.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.

Несменяемый маразматик и его вечные призывы.
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 23 минуты назад
Ну "аурусы" же отечественные! Вот и "ужмутся", и "скромнее станут",епта!
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520
Сергей Полчаса назад
Хорошая инциатива!
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931
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Я помню ситуацию, когда перешивали милицию на полицию. Делалось это чтобы наших бизнесменов поддержать - развить лёгкое производство. Чё произошло? Взяли тендер - заказали в Китае - прибыль в карман. Как бы сейчас такое счастье не приключилось.
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9k
Trenzel2003 Час назад
Еще бы чиновников пересадить на МРОТ!
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5k
Михаил Час назад
Ну еще бы им не поддержать.. Сесть на госбюджет - мечта любого бизнеса.
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20k
alexis Час назад
И итальянские и английские костюмчики пусть на "Большевичку" или "Володарского" заменят.
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180
iskra 2 часа назад
Забавно, что сам президент перемещается на машине,которая на 99% иностранная. Из официальных источников следует, что в Аурусе российская кожа и дерево. А вообще - машина изначально проектировалась вокруг двигателя Порше..
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180
iskra Andrey G 59 минут назад
Ага. Как же президент на отечественное пересядет?
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205
slonik4070 2 часа назад
«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобилиПосмотреть
«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили
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15k
FatZilla 2 часа назад
Пока у автопроизодителей не будет не только пряника в виде дотаций и протекционизма, но и кнута (расстрел, отсидка с конфискацией или чего то подобного) - так и будут дорогой хлам производить. Хоть закидайте субсидиями - без кнута всё бесполезно.
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180
iskra FatZilla 2 часа назад
Капитализм работает ради выгоды. Хоть расстреляйте,но если есть возможность получить деньги,капиталиста это не остановит.
"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.[9]"
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