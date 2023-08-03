«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили

Автопроизводители эту инициативу уже поддержали.
Выступая на совещании, Владимир Путин заявил:
Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то быть поскромнее, чем раньше, ничего страшного, наоборот — даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции.
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Производственные мощности завода «Москвич» смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора.
В «АвтоВАЗЕ» идею закупок отечественных машин тоже поддержали:
Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 «АвтоВАЗ» начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе.
Задумались об этом и в регионах. По словам Андрея Гусия, политического обозревателя из Краснодара:
Спорить с главой государства сложно в этом вопросе, я бы даже сказал - невозможно. Однако, стоит уточнить категорию машин. У нас есть «Аурус», «Москвич», а есть - «Лада Гранта», УАЗ. И вот в условиях экономии средств в регионах, наверное, было бы логичным чиновникам сесть на последние две марки, - отметил Андрей Гусий. - В любом случае, после такого заявления президента - регионы должны перестроиться в кратчайшие сроки, а закупка иномарок через пару месяцев – будет приводить к скандалам и репутационным рискам.
А автоэксперт Иван Зенкевич настроен более пессимистично:
Возьмут красивую китайскую модель «Хунцы» (Hongqi), наклеят на него шильдик «Волга» и будет вот такая «Волга». Они уже возродили «Москвич», что мешает так же возродить «Волгу»? Просто переклеиваешь шильдики на китайские представительские машины. Это решение не повлияет на цены, потому что они и так поднимаются и будут подниматься.
Разговоры о смене автопарка у чиновников идут уже давно. Так что вскоре они могут действительно пересесть с иномарок на «Жигули».
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Но не поместился.
Давненько не было этой ролевой садо-мазо игры в стране.
Последний раз подобное затевали в 2012г, а до этого - в 1997-99гг.
Электричками пусть пользуются.
Они не полиция, не скорая помощь. Зачем им служебный авто?
Для пары десятков высших чиновников держать автопарк. И всё.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.
Апрель 2012.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.
Август 2023.
Путин призвал закупать для чиновников только российские авто.
Несменяемый маразматик и его вечные призывы.
"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.[9]"