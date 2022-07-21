Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю чуточку ближе

Не все люди интересуются историей, и мало кто знает в подробностях о работе археологов. Но иногда они находят такие удивительные вещи, на которые каждому интересно взглянуть!

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Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия, правившего в 161–180 гг., в натуральную величину, найденные в Сагалассосе, Турция, в 2008 г. 0 Источник:

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Фракийская колесница со скелетами лошадей возрастом 2000 лет 0 Источник:

Зеленая змеиная маска возрастом 2000 лет, найденная у основания пирамиды в Мексике 0 Источник:

При исследовании мумии Тутанхамона были обнаружены древние кинжалы, у одного из которых было железное лезвие с золотой ручкой и хрустальным набалдашником 0 Источник: В 2016 году были проведены новые исследования этого кинжала, ив результате которых ученые подтвердили, что это не просто обычное железо, а «метеоритное железо», пришедшее со звезд.

Более 300 мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо, посвященном Собеку и Гору 0 Источник:

Блок песчаника VI в. до н.э., весом 143 килограмма, найденный в руинах Олимпии, с высеченной надписью: «Бибон, сын Фолоса, перекинул это через голову одной рукой» 0 Источник:

Шлемы и оружие, использовавшиеся в знаменитой морской битве при Алалии в VI веке до н.э., в месте археологических раскопок Пестум и Велия 0 Источник:

1200 каменных скульптур с разными выражениями лиц в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Киото, Япония 0 Источник:

В Риме обнаружена новая голова времен империи 0 Источник:

Скульптура иберийской львицы V века до н.э., Кордова, Испания 0 Источник:

Стеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции 0 Источник:

Французские археологи обнаружили 5000-летнюю деревянную лодку, использовавшуюся фараонами 0 Источник:

Древнеримский скелет (вероятно, II-III века) с кладбища Белоградчика в Болгарии, объявленного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 0 Источник:

Кожаный ботинок со шнурками возрастом 5500 лет был обнаружен в пещере в Армении. Прекрасно сохранившийся ботинок на 1000 лет старше Великой пирамиды в Гизе и на 400 лет старше Стоунхенджа 0 Источник:

Бронзовое зеркало, найденное в этрусской гробнице. 465-450 гг. до н.э. Сейчас зеркало выставлено в Художественном музее Нельсона-Аткинса 0 Источник:

Отпечаток ноги древнеримского мальчика. Сейчас выставлен в музее Мальтона 0 Источник:

Самый старый из известных храмов в мире: Гёбекли-Тепе, Урфа 0 Источник:

Суданские пирамиды 0 Источник:

Древнеассирийские клинописные таблички из вавилонской коллекции Йельского университета 0 Источник: