Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю чуточку ближе

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Не все люди интересуются историей, и мало кто знает в подробностях о работе археологов. Но иногда они находят такие удивительные вещи, на которые каждому интересно взглянуть!
Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия, правившего в 161–180 гг., в натуральную величину, найденные в Сагалассосе, Турция, в 2008 г.
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При исследовании мумии Тутанхамона были обнаружены древние кинжалы, у одного из которых было железное лезвие с золотой ручкой и хрустальным набалдашником
В 2016 году были проведены новые исследования этого кинжала, ив результате которых ученые подтвердили, что это не просто обычное железо, а «метеоритное железо», пришедшее со звезд.
Более 300 мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо, посвященном Собеку и Гору
Блок песчаника VI в. до н.э., весом 143 килограмма, найденный в руинах Олимпии, с высеченной надписью: «Бибон, сын Фолоса, перекинул это через голову одной рукой»
Шлемы и оружие, использовавшиеся в знаменитой морской битве при Алалии в VI веке до н.э., в месте археологических раскопок Пестум и Велия
1200 каменных скульптур с разными выражениями лиц в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Киото, Япония
Древнеримский скелет (вероятно, II-III века) с кладбища Белоградчика в Болгарии, объявленного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
Кожаный ботинок со шнурками возрастом 5500 лет был обнаружен в пещере в Армении. Прекрасно сохранившийся ботинок на 1000 лет старше Великой пирамиды в Гизе и на 400 лет старше Стоунхенджа
Бронзовое зеркало, найденное в этрусской гробнице. 465-450 гг. до н.э. Сейчас зеркало выставлено в Художественном музее Нельсона-Аткинса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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