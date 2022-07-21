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Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю чуточку ближе

Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю чуточку ближе

Автор:
21 июля 2022 12:46
Сообщество : Наука
Метки: археологи   археология   древности   история   история рядом   наука   находки   удивительное рядом   
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21
Не все люди интересуются историей, и мало кто знает в подробностях о работе археологов. Но иногда они находят такие удивительные вещи, на которые каждому интересно взглянуть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   археология   древности   история   история рядом   наука   находки   удивительное рядом   
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3  комментария
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1k
Kvint Полчаса назад
У человечества происходили периоды технического и социального развития и периоды застоя и деградации. В каком периоде мы сейчас?
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545k
АРОН 8 минут назад
Оказывается чаще нужно смотреть под ноги...
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399
гоша гога Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот будет прикол если так же через 5000-7000 лет, наши потомки найдут обувь чью то и будут радоваться находке и гадая кто же эту обувь носил.
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