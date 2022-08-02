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Ученые нашли богатейший клад на месте старинного кораблекрушения

Ученые нашли богатейший клад на месте старинного кораблекрушения

Автор:
02 августа 2022 11:25
Сообщество : Наука
Метки: археология   багамы   драгоценности   исторические ценности   история   кораблекрушения   наука   находка   старинный корабль   
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Кувшины для оливкового масла, золотые цепочки и монеты - лишь часть ценнейших артефактов, найденных на месте кораблекрушения, которое произошло 350 лет назад в кишащих акулами водах Багамских островов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   багамы   драгоценности   исторические ценности   история   кораблекрушения   наука   находка   старинный корабль   
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2  комментария
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21k
Слепой Пью 36 минут назад
Эх, в детстве, как почти у каждого мальчишки, было желание найти клад в теплых морях! и до сих пор мечта иногда греет душу.
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59k
doker Полчаса назад
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