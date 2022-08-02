Ученые нашли богатейший клад на месте старинного кораблекрушения

942
12
Кувшины для оливкового масла, золотые цепочки и монеты - лишь часть ценнейших артефактов, найденных на месте кораблекрушения, которое произошло 350 лет назад в кишащих акулами водах Багамских островов.
Дайверы обнаружили новые сокровища на легендарном корабле XVII века, который затонул и оставался скрытым кишащими акулами водами Багамских островов в течение 350 лет.
Nuestra Señora de las Maravillas («Богоматерь чудес») — двухпалубный испанский галеон, затонувший у Малой Багамской отмели на севере Багамских островов 4 января 1656 года. Большая часть его сокровищ была спасена в период с 1656 по начало 1990-х годов, но недавние исследования с использованием современных технологий обнаружили на корабле артефакты, к которым никто не прикасался с момента затопления.
Nuestra Señora de las Maravillas («Богоматерь чудес») — двухпалубный испанский галеон, затонувший у Малой Багамской отмели на севере Багамских островов 4 января 1656 года. Большая часть его сокровищ была спасена в период с 1656 по начало 1990-х годов, но недавние исследования с использованием современных технологий обнаружили на корабле артефакты, к которым никто не прикасался с момента затопления.
×
×
В клад входят испанские кувшины для оливкового масла, китайский фарфор, железные снасти, золотые и серебряные монеты, а также рукоять серебряного меча, принадлежавшая солдату дону Мартину де Аранда-и-Гусману. Также были найдены три золотые цепи и четыре подвески, которые носили члены священного Ордена Сантьяго, религиозной группы рыцарей, активно участвовавших в испанской морской торговле. Некоторые из предметов были контрабандой, которая «незаконно смазывала ладони испанским купцам и чиновникам».
Все эти находки, по мнению экспертов, являются уникальными историческими ценностями. Они будут выставлены в новом музее на Багамах со следующей недели.
Все эти находки, по мнению экспертов, являются уникальными историческими ценностями. Они будут выставлены в новом музее на Багамах со следующей недели.
«Этот корабль — культовая часть морской истории Багамских островов, — утверждает Карл Аллен, основатель Allen Exploration, руководивший недавними экспедициями. - Мы очень рады получить от правительства Багамских островов лицензию на научное исследование корабля, чтобы делиться его чудесами со всеми людьми в первом морском музее на Багамах».
891-тонный галеон «Богоматерь чудес» был частью флота, направлявшегося домой в Испанию из Гаваны в Испанию с королевскими и частными грузами. Также на борту судна находился бывший испанский груз: корабль, везший его, разбился у берегов Эквадора полутора годами ранее, и его требовалось вывезти в Испанию, что еще больше утяжелило корабль.
В итоге корабль столкнулся с флагманом своего флота, еще через 30 минут ударился о риф и быстро затонул. Из находившихся на корабле выжило всего 45 человек, погибло около 600 человек.
Обломки корабля довольно быстро разметало волнами и занесло песком, и к июлю 1658 года следов кораблекрушения на отмели не осталось.
Многие испанские, английские, французские, голландские, багамские и американские исследователи позже пытались найти затонувший корабль и его сокровища, но без особого успеха.
В современную эпоху он был заново открыт Робертом Марксом в 1972 году. Маркс тщательно спасал с корабля артефакты. Остатки их были подняты Гербертом Хамфрисом в период с 1986 по начало 1990-х годов, после чего то, что осталось от корабля, было «предано забвению».
«Работа по поиску сокровищ галеона была трудным делом, — говорит Аллен. - они были подняты по частям испанскими, английскими, французскими, голландскими, багамскими и американскими экспедициями в XVII и XVIII веках, а с 1970-х до начала 1990-х годов на галеоне было целое паломничество кладоискателей. Нам помогает в поисках научный подход, современные научные исследования».
В итоге корабль столкнулся с флагманом своего флота, еще через 30 минут ударился о риф и быстро затонул. Из находившихся на корабле выжило всего 45 человек, погибло около 600 человек.
Обломки корабля довольно быстро разметало волнами и занесло песком, и к июлю 1658 года следов кораблекрушения на отмели не осталось.
Многие испанские, английские, французские, голландские, багамские и американские исследователи позже пытались найти затонувший корабль и его сокровища, но без особого успеха.
В современную эпоху он был заново открыт Робертом Марксом в 1972 году. Маркс тщательно спасал с корабля артефакты. Остатки их были подняты Гербертом Хамфрисом в период с 1986 по начало 1990-х годов, после чего то, что осталось от корабля, было «предано забвению».
«Работа по поиску сокровищ галеона была трудным делом, — говорит Аллен. - они были подняты по частям испанскими, английскими, французскими, голландскими, багамскими и американскими экспедициями в XVII и XVIII веках, а с 1970-х до начала 1990-х годов на галеоне было целое паломничество кладоискателей. Нам помогает в поисках научный подход, современные научные исследования».
В 2019 году, после того как правительство Багамских островов предоставило компании Allen Exploration лицензию на исследование обломков, команда использовала обширную сеть из 8800 магнитометров — устройств, измеряющих аномалии в магнитном поле Земли, вызванные наличием предметов с магнитными свойствами. Они нанесли на карту местонахождение нетронутых артефактов, от черепков и железных креплений корпуса до такелажа, монет, балласта и особо ценных товаров. Водолазы подняли их и вернуть на сушу впервые за 350 лет. Теперь коллекция находится в музее, Allen Exploration не собирается ее дробить или продавать.
След обломков корабля простирается на 13 километров. Allen Exploration не публикует информацию о его точном местоположении, чтобы защитить это место.
След обломков корабля простирается на 13 километров. Allen Exploration не публикует информацию о его точном местоположении, чтобы защитить это место.
Одной из потрясающих свежих находок стала филигранная цепочка из золота весом 887 граммов длиной около 1,5 метров, состоящая из 80 чередующихся круглых плоских и трубчатых звеньев, украшенных четырехлепестковыми розетками. Она предназначалась для богатого аристократа или даже королевской семьи и, вероятно, была изготовлена на Филиппинах из местного золота китайскими мастерами, а затем отправлена в Испанию через Мексику на манильском галеоне.
Другой предмет представляет собой золотой кулон овальной формы с золотым крестом Святого Иакова поверх большого зеленого овального колумбийского изумруда. Внешний край обрамлен еще 12 квадратными изумрудами, возможно, символизирующими 12 апостолов.
Другой предмет представляет собой золотой кулон овальной формы с золотым крестом Святого Иакова поверх большого зеленого овального колумбийского изумруда. Внешний край обрамлен еще 12 квадратными изумрудами, возможно, символизирующими 12 апостолов.
Аллен сказал, что бесценные артефакты были найдены лежащими на «мертвых серых рифах», и что вид морского дна вызвал у него «смешанные чувства». «Морское дно стало бесплодным, — рассказал он. - Красочные кораллы, которые дайверы помнили с 1970-х годов, исчезли, отравленные кислотностью океана и забитые метрами зыбучих песков. Все это больно и грустно. Однако на этих мертвых серых рифах до сих пор лежат чудесные находки: кувшины из-под оливкового масла, шипы, скреплявшие шпангоуты судна, старинные пушки и якоря».
Серебряные и золотые монеты, изумруды и аметисты, а также 35-килограммовый серебряный слиток исследователи считают незаконными контрабандными товарами, не разрешенными к ввозу испанской короной.
Галеоны из Испанской Америки перевозили контрабанду как минимум на 20 процентов сверх того, что заявляли в списках ввозимых товаров. На некоторых кораблях незаконный товар составлял 200 процентов от законного.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- За бегуньей в парке погналась стая выдр
- Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой
- Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование
- 14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
- Самые дикие истории увольнения
Метки: археология багамы драгоценности исторические ценности история кораблекрушения наука находка старинный корабль
Новости партнёров