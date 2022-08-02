Ученые нашли богатейший клад на месте старинного кораблекрушения

891-тонный галеон «Богоматерь чудес» был частью флота, направлявшегося домой в Испанию из Гаваны в Испанию с королевскими и частными грузами. Также на борту судна находился бывший испанский груз: корабль, везший его, разбился у берегов Эквадора полутора годами ранее, и его требовалось вывезти в Испанию, что еще больше утяжелило корабль.

В итоге корабль столкнулся с флагманом своего флота, еще через 30 минут ударился о риф и быстро затонул. Из находившихся на корабле выжило всего 45 человек, погибло около 600 человек.

Обломки корабля довольно быстро разметало волнами и занесло песком, и к июлю 1658 года следов кораблекрушения на отмели не осталось.

Многие испанские, английские, французские, голландские, багамские и американские исследователи позже пытались найти затонувший корабль и его сокровища, но без особого успеха.

В современную эпоху он был заново открыт Робертом Марксом в 1972 году. Маркс тщательно спасал с корабля артефакты. Остатки их были подняты Гербертом Хамфрисом в период с 1986 по начало 1990-х годов, после чего то, что осталось от корабля, было «предано забвению».

«Работа по поиску сокровищ галеона была трудным делом, — говорит Аллен. - они были подняты по частям испанскими, английскими, французскими, голландскими, багамскими и американскими экспедициями в XVII и XVIII веках, а с 1970-х до начала 1990-х годов на галеоне было целое паломничество кладоискателей. Нам помогает в поисках научный подход, современные научные исследования».