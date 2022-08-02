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Живодёры в Югре расстреляли медвежонка, вышедшего на трассу

Живодёры в Югре расстреляли медвежонка, вышедшего на трассу

Автор:
02 августа 2022 07:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   ХМАО   Югра   видео   дальнобой   живодёры   животные   медведи   полиция   расстрел   
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Случайный водитель снял ужасную сцену расправы над несчастным животным. Полиция начала проверку.

Спору нет: встреча с диким медведем может обернуться огромными неприятностями. Но эти животные довольно часто выходят на трассы, и люди стараются пропустить переходящих дорогу хищников, не причиняя им вреда. Однако так поступают не все и не всегда.


В соцсетях получила огромный резонанс история расстрела беззащитного медвежонка на трассе под Ханты-Мансийском. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, и в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. Заметив, что их снимают, злоумышленники потребовали удалить запись.

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— Стреляли из двух карабинов. Стреляли, не обращая внимания на зевак с видеокамерами, - рассказывает один из очевидцев.


Снимавший расправу дальнобойщик сообщил, что после живодёры увезли мертвого мишку.

Запись очевидец передал уральскому зоозащитнику Кириллу Потапову, который выложил её в Сети с целью привлечь внимание полиции.


Известно, что сцена убийства была записана неподалёку от Салыма 30 июля. Охота на зверя разрешена с 1 августа, но даже в этом случае у взявших в руки ружье должно быть разрешение. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД по Югре, полиция начала проверку по факту убийства дикого зверя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов собирают недостающие факты и просят очевидцев и свидетелей случившегося поделиться имеющейся информацией. Сообщается, что виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   ХМАО   Югра   видео   дальнобой   живодёры   животные   медведи   полиция   расстрел   
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Твари.
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−45
Алексей Сорокин 7 минут назад
куча глупых зоозащитников вылезла. "жалко мишку".
это - медведь. он уже легко убьет любого человека или двух в лесу. и он уже не боится людей.
все. завтра дальнобойщик меняющий колесо, ремонтирующий свою фуру, любой вышедший посрать из машины водитель с детьми - превратится в кровавый фарш этим "мишкой"
и всего два варианта - дождаться когда мишка убьет, и потом мочить всех мишек в округе.
или убить сейчас.

выглядит жестко. но такова жизнь.

и еще добавлю. живу в городе Бердск. не самый мелкий город, рядом с Новосибом.
с месяц назад, на пробежке вдоль водохранилища, в городе, на тропинку выбежал лось. ну молодой да. но ЛОСЬ. повезло, зверюга побежала своими делами дальше. но пару кругов вокруг меня, по оврагам, ломая кусты он сделал. очень страшно. хотя я 92кг и в хорошей форме.
а медведь, это идеальный охотник в наших краях. шансов у сломавшегося водителя, если сразу не увидел - не будет. и ситуаций таких - очень много. грибников они жрут очень часто.
медведь, если он боится людей - ну это одно. он тебя заметил заранее, и обошел кругом. а если он уже НЕ боится, то все. без вариантов, он будет убивать. и после первого попробывания человечинки, поняв что это просто и легко, он убьет несколько человек.

мужики молодцы, все сделали правильно.
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30k
Slonyash 13 минут назад
Сучары!
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262
ColuMbot1 Полчаса назад
очень надеюсь, что найдут и заставят ответить !!! мрази это а не охотники
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2k
kca-opa 36 минут назад
Лицензия стоит тысяч 120 и на взрослого самца в любом случае, тут лет на 7 и выплата на несколько лямов, дурачок влетел по полной, найдут 100%, а раз в инет улетело, хоть депутат, хоть кто, по жопе получит
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9k
Сергей 49 минут назад
Стволы им в зад и крутить до кровавой юшки.
Мушку не спиливать!
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1k
krokodilov Час назад
Зачем искать на машине все написано "Салым-аква"
Ну и ссылка на
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38k
Александр Час назад
Нужен просто человеческий закон в УК. Уничтожение любого животного, совершенное не с целью его его съесть и вне сезона охоты, либо на запрещенного к охоте животного - приравнивать к убийству человека.
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Шел себе мишка по своим делам, нет блин нарисовались млять "охотники"!!!
Уроды!!! Надеюсь им впаяют нехило за Потапыча!
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