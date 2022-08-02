Живодёры в Югре расстреляли медвежонка, вышедшего на трассу

Спору нет: встреча с диким медведем может обернуться огромными неприятностями. Но эти животные довольно часто выходят на трассы, и люди стараются пропустить переходящих дорогу хищников, не причиняя им вреда. Однако так поступают не все и не всегда.

В соцсетях получила огромный резонанс история расстрела беззащитного медвежонка на трассе под Ханты-Мансийском. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, и в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. Заметив, что их снимают, злоумышленники потребовали удалить запись.

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— Стреляли из двух карабинов. Стреляли, не обращая внимания на зевак с видеокамерами, - рассказывает один из очевидцев.

Снимавший расправу дальнобойщик сообщил, что после живодёры увезли мертвого мишку.

Запись очевидец передал уральскому зоозащитнику Кириллу Потапову, который выложил её в Сети с целью привлечь внимание полиции.