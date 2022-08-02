Живодёры в Югре расстреляли медвежонка, вышедшего на трассу

Случайный водитель снял ужасную сцену расправы над несчастным животным. Полиция начала проверку.
Спору нет: встреча с диким медведем может обернуться огромными неприятностями. Но эти животные довольно часто выходят на трассы, и люди стараются пропустить переходящих дорогу хищников, не причиняя им вреда. Однако так поступают не все и не всегда.
В соцсетях получила огромный резонанс история расстрела беззащитного медвежонка на трассе под Ханты-Мансийском. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, и в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. Заметив, что их снимают, злоумышленники потребовали удалить запись.
— Стреляли из двух карабинов. Стреляли, не обращая внимания на зевак с видеокамерами, - рассказывает один из очевидцев.
Снимавший расправу дальнобойщик сообщил, что после живодёры увезли мертвого мишку.
Запись очевидец передал уральскому зоозащитнику Кириллу Потапову, который выложил её в Сети с целью привлечь внимание полиции.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
Известно, что сцена убийства была записана неподалёку от Салыма 30 июля. Охота на зверя разрешена с 1 августа, но даже в этом случае у взявших в руки ружье должно быть разрешение. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД по Югре, полиция начала проверку по факту убийства дикого зверя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов собирают недостающие факты и просят очевидцев и свидетелей случившегося поделиться имеющейся информацией. Сообщается, что виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток
- "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию
- Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих
- Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии
- В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков
это - медведь. он уже легко убьет любого человека или двух в лесу. и он уже не боится людей.
все. завтра дальнобойщик меняющий колесо, ремонтирующий свою фуру, любой вышедший посрать из машины водитель с детьми - превратится в кровавый фарш этим "мишкой"
и всего два варианта - дождаться когда мишка убьет, и потом мочить всех мишек в округе.
или убить сейчас.
выглядит жестко. но такова жизнь.
и еще добавлю. живу в городе Бердск. не самый мелкий город, рядом с Новосибом.
с месяц назад, на пробежке вдоль водохранилища, в городе, на тропинку выбежал лось. ну молодой да. но ЛОСЬ. повезло, зверюга побежала своими делами дальше. но пару кругов вокруг меня, по оврагам, ломая кусты он сделал. очень страшно. хотя я 92кг и в хорошей форме.
а медведь, это идеальный охотник в наших краях. шансов у сломавшегося водителя, если сразу не увидел - не будет. и ситуаций таких - очень много. грибников они жрут очень часто.
медведь, если он боится людей - ну это одно. он тебя заметил заранее, и обошел кругом. а если он уже НЕ боится, то все. без вариантов, он будет убивать. и после первого попробывания человечинки, поняв что это просто и легко, он убьет несколько человек.
мужики молодцы, все сделали правильно.
Мушку не спиливать!
Ну и ссылка на