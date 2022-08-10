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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Автор:
10 августа 2022 07:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гений   болезнь   шизофрения   
1601
11
Пять человек из тысячи больны шизофренией. Этот недуг в равной степени распространен у мужчин и женщин. А первые описания шизофреноподобных симптомов можно встретить уже в XVII веке до нашей эры, в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса. Кто же из гениальных людей болел шизофренией?
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Источник:

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Метки: Гений   болезнь   шизофрения   
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11  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Я бы не назвала гениальной фотомодель.
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66k
Варакин Алексей 12 минут назад
Отстал я от программы, и двойкам нет конца.
Директор вызвал маму, сказал, что я в отца.
Что я тупой как веник, что всем подряд грублю.
Мой папа - шизофреник, но я его люблю !
песня
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3k
perekrestok 14 минут назад
Многие слышат голоса в своей голове. Я тоже слышу, но поскольку не знаю иностранных языков - не обращаю внимание. Поэтому ничего не пишу, не рисую и ничего не могу сделать. И вот сижу в безвестности.
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4k
Leonid Полчаса назад
Мне кажется, что для Парвин Баби и Бетти Пейдж автор выбрал самые удачные фото из существующих.
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3k
Babangdida Полчаса назад
"прославившегося скай-фай-романами"
АФтара, кто такой сКай и чем его лечат!?
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2k
Мефодий 42 минуты назад
учитывая, что в понятие шизофрения попадает огромный пласт психических отклонений с различной симптоматикой, это скорее ярлыки чем диагнозы.
Вот человек -наш современник, гений. Доказал теорию Пуанкаре. Нобелевский лауреат. Встретишь на улице - здоровым не назовёшь:

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9
Александр Бандурин Мефодий Полчаса назад
Он доказал гипотезу Пуанкаре. Теперь эта задача называется теоремой Пуанкаре-Перельмана (человек просто ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ). И стал лауреатом (номинантом) Филдсовской премии, от которой отказался.
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1k
emporio_ss 54 минуты назад
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1k
Axel Час назад
"ядерная мозаичная шизофрения"

Этот диагноз имеет и Зеленский. Стопудово)
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
"Филип К. Дик Считается, что легкая форма шизофрении была у писателя Филипа К. Дика"
Не психиатр, не скажу диагноз, но он был больной на всю голову плюс сидел на веществах плотно. Но писал отлично. Классик фантастики. Шизее его, ИМХО, только Филип Хосе Фармер, думаю... Тоже сильные книги...
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
по Дику снят еще Особое мнение , Крикуны
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