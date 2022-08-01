Из-за сломанного паркомата охранник отказался выпускать женщину с детьми с парковки торгового центра

20 июля в ТЦ ТЦ Leo Mall, который находится в Петербурге на Планерной улице, 59, произошла неприятная ситуация: женщина с детьми попыталась выехать с парковки, но обнаружила, что местный единственный паркомат не работает.



Водитель поспешила обратиться к охраннику, чтобы объяснить ситуацию и наконец покинуть здание, однако мужчина стал грубить и отказался поднять шлагбаум.



Женщина разозлилась и заявила, что неработающее устройство – это не ее вина, а ТЦ.

По итогу охранник так и не позволил семье выехать, около часа женщина с детьми ждали, пока придет техник и починит устройство.



Но самое интересное выяснилось при оплате. Деньги были сняты в том числе и за тот час, пока водитель ждала починки паркомата.