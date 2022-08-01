Из-за сломанного паркомата охранник отказался выпускать женщину с детьми с парковки торгового центра

Водитель ждала час, пока техник починит оборудование.
20 июля в ТЦ ТЦ Leo Mall, который находится в Петербурге на Планерной улице, 59, произошла неприятная ситуация: женщина с детьми попыталась выехать с парковки, но обнаружила, что местный единственный паркомат не работает.
Водитель поспешила обратиться к охраннику, чтобы объяснить ситуацию и наконец покинуть здание, однако мужчина стал грубить и отказался поднять шлагбаум.
Женщина разозлилась и заявила, что неработающее устройство – это не ее вина, а ТЦ.
По итогу охранник так и не позволил семье выехать, около часа женщина с детьми ждали, пока придет техник и починит устройство.
Но самое интересное выяснилось при оплате. Деньги были сняты в том числе и за тот час, пока водитель ждала починки паркомата.
Источник:
АНТИФИШКИ
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<<Там два паркомата. И большими буквами написано, при входе (вроде бы), что карты принимает только верхний. Могла на нижнем встать, а платить на верху было лень. А зная современных мам, могло быть так.>>
Паркомат, который не принимает карты, это, конечно, плохо, но не криминал.
Нужно быть очень упертым, чтобы стоять ждать целый час вместо того, чтобы как-то достать наличку
Это заведомо ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Этому особенно будут рады: пожарные, скорая, полиция, посетители ТЦ и продавцы.
Плюс не забывайте о возможности возникновения паники в момент эвакуации.
Подобные "шутки" дорого обходятся