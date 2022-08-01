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Из-за сломанного паркомата охранник отказался выпускать женщину с детьми с парковки торгового центра

Из-за сломанного паркомата охранник отказался выпускать женщину с детьми с парковки торгового центра

Автор:
01 августа 2022 13:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   дети   женщина   машина   охранник   паркомат   скандал   тц   
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Водитель ждала час, пока техник починит оборудование.

20 июля в ТЦ ТЦ Leo Mall, который находится в Петербурге на Планерной улице, 59, произошла неприятная ситуация: женщина с детьми попыталась выехать с парковки, но обнаружила, что местный единственный паркомат не работает.

Водитель поспешила обратиться к охраннику, чтобы объяснить ситуацию и наконец покинуть здание, однако мужчина стал грубить и отказался поднять шлагбаум.

Женщина разозлилась и заявила, что неработающее устройство – это не ее вина, а ТЦ.

По итогу охранник так и не позволил семье выехать, около часа женщина с детьми ждали, пока придет техник и починит устройство.

Но самое интересное выяснилось при оплате. Деньги были сняты в том числе и за тот час, пока водитель ждала починки паркомата.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петербург   дети   женщина   машина   охранник   паркомат   скандал   тц   
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12  комментариев
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16k
Booka1a Час назад
а не фэйк ли? быть не может, что за час больше никто со стоянки не выехал
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97
Человек Наблюдающий 18 минут назад
А разве можно человека вот так удерживать? Охранник имеет НОЛЬ полномочий. А что если дите в больницу и т.д ? Бардак!
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6k
IceBazooka 24 минуты назад
Йопаный цирик
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16k
Роберт Шекли Полчаса назад
В телеграмме один написал:
<<Там два паркомата. И большими буквами написано, при входе (вроде бы), что карты принимает только верхний. Могла на нижнем встать, а платить на верху было лень. А зная современных мам, могло быть так.>>

Паркомат, который не принимает карты, это, конечно, плохо, но не криминал.
Нужно быть очень упертым, чтобы стоять ждать целый час вместо того, чтобы как-то достать наличку
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11k
Александр 53 минуты назад
Дернула бы кран пожарной сигнализации - шлагбаум автоматом открывается.
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46k
Элек Мек Час назад
Жирный долдон.
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11k
Kostick Час назад
"112" - меня незаконно удерживают с несовершеннолетними, адрес такой-то. всё, профит. дубак сменит работу, тётке вручат пардон.
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8k
Б.Касторский Час назад
Есть наказание за незаконное лишение свободы ч. 1 или в данном случае незаконное удержание имущества, как посмотрят органы следствия. В обоих случаях статья УК. Вахтеру следовало бы быть осмотрительней.
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25k
Киры4 Час назад
Пусть охранник ей возмещает оплату парковки. Дали рацию, одели в дешёвый костюм, теперь он король парковки мать его.
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
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