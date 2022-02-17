Казахского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в фитнес-клубе в центре Москвы

В итоге завязалась драка, и в какой-то момент один из охранников достал оружие и выпустил в Дюсембаева шесть пуль.

Борцуха в реанимации, стрелок - на допросе, он утверждает, что Дюсембаев мог его убить или покалечить в драке, поэтому он и применил оружие. Шесть выстрелов - довольно необычная самооборона, но следствие разберётся. Остальные охранники тоже дают показания.