Казахского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в фитнес-клубе в центре Москвы

Он получил шесть пуль - одну из них прямо в грудь. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Багдат Дюсембаев - 31-летний спортсмен из Казахстана. Сначала занимался вольной борьбой, потом переключился на ММА. Для выступлений взял нехитрую кличку «Казах».
16 февраля он приехал в фитнес-клуб «Зебра» на ул. Орджоникидзе и отправился оформлять клубную карту. Машину оставил рядом со входом в здание. Когда общался с менеджером, к нему подошел охранник и попросил переставить машину, потому что она мешает посетителям клуба. Дюсембаев грубо отказал и заявил, что сейчас занят. Начали ругаться, подтянулись и другие сотрудники охраны.
В итоге завязалась драка, и в какой-то момент один из охранников достал оружие и выпустил в Дюсембаева шесть пуль.
Борцуха в реанимации, стрелок - на допросе, он утверждает, что Дюсембаев мог его убить или покалечить в драке, поэтому он и применил оружие. Шесть выстрелов - довольно необычная самооборона, но следствие разберётся. Остальные охранники тоже дают показания.
Источник:
- «Он ответил за свой подлый поступок»: дагестанского бойца ММА избили в уличной драке
- В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие
- Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным
- Девушка-боец ММА снова показала свое лицо после поединка
- Зачем на прицельной планке автомата Калашникова размещена буква П?
Понравилось31
Что-то мне подсказывает, что это даст ответы на некоторые вопросы
Как при СССР каратистов гоняли.