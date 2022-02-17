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Казахского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в фитнес-клубе в центре Москвы

Казахского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в фитнес-клубе в центре Москвы (3 фото)

Автор:
17 февраля 2022 14:35
Сообщество : Криминал
Метки: Оружие   боец   выстрелы   дюсембаев   машина   мма   охранник   фитнес-клуб   
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Он получил шесть пуль - одну из них прямо в грудь. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Багдат Дюсембаев - 31-летний спортсмен из Казахстана. Сначала занимался вольной борьбой, потом переключился на ММА. Для выступлений взял нехитрую кличку «Казах».

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16 февраля он приехал в фитнес-клуб «Зебра» на ул. Орджоникидзе и отправился оформлять клубную карту. Машину оставил рядом со входом в здание. Когда общался с менеджером, к нему подошел охранник и попросил переставить машину, потому что она мешает посетителям клуба. Дюсембаев грубо отказал и заявил, что сейчас занят. Начали ругаться, подтянулись и другие сотрудники охраны.

В итоге завязалась драка, и в какой-то момент один из охранников достал оружие и выпустил в Дюсембаева шесть пуль.

Борцуха в реанимации, стрелок - на допросе, он утверждает, что Дюсембаев мог его убить или покалечить в драке, поэтому он и применил оружие. Шесть выстрелов - довольно необычная самооборона, но следствие разберётся. Остальные охранники тоже дают показания.

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Метки: Оружие   боец   выстрелы   дюсембаев   машина   мма   охранник   фитнес-клуб   
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37k
kalinser Полчаса назад
ММА против ствола не помогла...
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2k
cfhfwby Минуту назад
Автору жалко борзого барана? Баран нарушил общепринятые правила заведения и со своими бараньими правами полез на разборки. Я посмотрел бы на русского, который в казахстане стал бы качать права. Жалко, что не прибили.
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781
Serg Dex 2 минуты назад
У этих бойцов ММА судьба как у чёрных реперов в Америке, проф. деформация без люлей как без пряников.
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294
Александр 5 минут назад
Да и Х.У.Й. с ним ,одной обезьяны меньше.
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31k
Растрелли В.В. 8 минут назад
Правильный заголовок: "Иностранный спортсмен ММА получил достойный отпор в драке в фитнес-клубе в центре Москвы".
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0
Елизавета 8 минут назад
Как жалко молодого человека .
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8k
Sapsan 9 минут назад
При таком раскладе скоро кавказцы и азиаты начнут резать друг-друга. Интересно, кто победить? Дружба?
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62k
Опиум для народа 9 минут назад
Из револьвера что-ли? Что так мало-то?)))
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43k
Элек Мек 10 минут назад
А мог бы просто без в.ы.е.б.о.н.о.в убрать машину...
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14k
Алексей 12 минут назад
А почему забыли упомянуть происхождение охранников?
Что-то мне подсказывает, что это даст ответы на некоторые вопросы
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9k
кот базилий 12 минут назад
На справедливое замечание начал бычить, как положено барану тупому - "ти кито?, нэ знаеш кито я?"
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14k
Александр 12 минут назад
Двояко... С одной стороны, имея стаж 18 лет в "охранках", знаю эту "кухню"... С другой - поведение азиато-кавказских "спортсменов" тоже...
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2k
Алксандр Шевченко 12 минут назад
Это хорошая новость, нужно было только в Казахстан на лечение отослать. И написать ваше мясо вы и лечите.
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4k
Вадим Игнатьев 12 минут назад
Старая пословица верна.
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22k
Ego sum qui sum 14 минут назад
ничо так самооборона
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356
Денис Веселов 14 минут назад
Да пересажать всех этих ММА и т.п.
Как при СССР каратистов гоняли.
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356
Денис Веселов Борис Карабанов Минуту назад
Да , любой кроме шахмат)))
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324
ManA108 15 минут назад
Что каках делает в Москве?Почему он не в Алма ате?
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9k
Клёст 16 минут назад
Вылечить, и депортировать оборзевшее хамло навсегда.
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5k
aleksei 17 минут назад
Все правильно сделали, он почему-то решил, что ему все можно
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931
Hallo FreeSpace 20 минут назад
как-то не жалко его почему-то ...
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6k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Прямо в грудь? А куда нужно было стрелять? В мочку уха и в кончик мизинца? Стрелял туда, куда и положено стрелять при угрозе жизни и здоровью.
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