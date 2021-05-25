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Жена омского депутата рассказала о съемках в порно,а тот признался в интимной близости со школьницей

Жена омского депутата рассказала о съемках в порно,а тот признался в интимной близости со школьницей (2 фото)

Автор:
25 мая 2021 14:42
Сообщество : Жить в России
Метки: депутаты   дети   дичь   женщина   новости   омск   съемки   
1688
2
Сначала следствие заинтересовалось супругой депутата из Омской области Алексея Анищенко, которую подозревали в связях с малолетними девочками.

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Метки: депутаты   дети   дичь   женщина   новости   омск   съемки   
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13  комментариев
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9k
Мафусаил 48 минут назад
Норм такой депутат....классический...
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723
pbkadastr2008 Минуту назад
Норм.
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13k
Совранский 12 минут назад
А сам депутат ранее был ранее судим за хранение наркотиков в крупном размере.

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27k
Игорь 14 минут назад
Почему-то в таких случаях мне этот момент из фильма вспоминается.
Почему-то в таких случаях мне этот момент из фильма вспоминается.Посмотреть
Почему-то в таких случаях мне этот момент из фильма вспоминается.
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3k
Николай Полчаса назад
Депутату этому 26 лет. Депутат он Покровского сельского поселения. Депутат он от партии КПРФ. Вот оно молодое поколение "управленцев".
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34k
jonnyD Полчаса назад
Какие партии , такие и депутаты..
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13k
Альф 57 36 минут назад
23 года и депутат
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141
LasloKovach 37 минут назад
Депутат в высшей степени скрепный и правильный - он трахнул малолетнюю девушку чтобы не допустить расползания лесбиянства по Омской области.
Герой, в Госдуму его, он там хорошо впишется.
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6k
Ivan 40 минут назад
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