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Сначала следствие заинтересовалось супругой депутата из Омской области Алексея Анищенко, которую подозревали в связях с малолетними девочками.
По словам представителя правоохранительных органов у депутата изъяли 80 гигабайт фотографий и видео, которые отправили на экспертизу, дабы обнаружить (или не обнаружить) в них порнографическое содержание. Анищенко был допрошен по этому делу в качестве свидетеля. Он рассказал, что отношения к этому не имеет.
А после этого он решил сообщить, что в декабре 2020 года вступил в половую связь с 17-летней девушкой, чьи родители, были, к слову, против их общения. И не только из-за самого Анищенко, но и опасались плохого влияния на их дочь супруги депутата Ольги.
Потому что женщина любила публиковать свои фото в провокационных образах (обнаженной) и была не раз замечена в компании различных мужчин. Ольге 23 года и у нее уже двое детей и она беременна третьим.
А сам депутат ранее был ранее судим за хранение наркотиков в крупном размере.
Прекрасный образец работы с кадрами, не правда ли?
А сам депутат ранее был ранее судим за хранение наркотиков в крупном размере.
Прекрасный образец работы с кадрами, не правда ли?
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