Потому что женщина любила публиковать свои фото в провокационных образах (обнаженной) и была не раз замечена в компании различных мужчин. Ольге 23 года и у нее уже двое детей и она беременна третьим.

А сам депутат ранее был ранее судим за хранение наркотиков в крупном размере.



Прекрасный образец работы с кадрами, не правда ли?