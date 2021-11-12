Задержание отморозков, которые устроили самосуд над водителем

Он чуть не переехал отца с двумя детьми. За это его избили и отобрали машину.
Инцидент с наездом произошел еще год назад. Житель Амурской области, из села Чигири, подъезжал к магазину и чуть (это важно) не наехал на отца с детьми. Тот такой наглости не стерпел!
Сначала вытащил водилу из машины и от души его… помял. Потом вместе с водителем поехал на автомойку, где уже поджидали дружки рассерженного папаши. Втроем они снова намахали водителю. Били до тех пор, пока он не согласился отписать им машину. Позже они ее продали за 200 тысяч рублей. Такая вот компенсация за моральный ущерб.
Пострадавший немного отошел после побоев и обратился в полицию. «Мстителей» искали несколько месяцев и недавно задержали.
Теперь поедут на нары. И вопрос: «А что случилось? Э? »Будут задавать уже сокамерникам.
Источник:
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Никогда такого не было - и вот опять.
Два раза, ДВА, меня ЧУТЬ не сбивают машины, объезжающие пропустившее авто.
Реакция спасала, но я старею и жду ТРЕТИЙ раз.
Непреднамеренно чуть не сбил - не оправдание.
Это, как из пистолета чуть "не попал", промазал.
Другу сидеть. Баран он
- Майка в ж..у засучилась!