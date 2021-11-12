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Задержание отморозков, которые устроили самосуд над водителем

Задержание отморозков, которые устроили самосуд над водителем (4 фото)

Автор:
12 ноября 2021 14:40
Сообщество : Криминал
Метки: Honda   банда   дети   машина   наезд   отец   отморозки   
2602
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Он чуть не переехал отца с двумя детьми. За это его избили и отобрали машину.

Инцидент с наездом произошел еще год назад. Житель Амурской области, из села Чигири, подъезжал к магазину и чуть (это важно) не наехал на отца с детьми. Тот такой наглости не стерпел!

Сначала вытащил водилу из машины и от души его… помял. Потом вместе с водителем поехал на автомойку, где уже поджидали дружки рассерженного папаши. Втроем они снова намахали водителю. Били до тех пор, пока он не согласился отписать им машину. Позже они ее продали за 200 тысяч рублей. Такая вот компенсация за моральный ущерб.

Пострадавший немного отошел после побоев и обратился в полицию. «Мстителей» искали несколько месяцев и недавно задержали.

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Теперь поедут на нары. И вопрос: «А что случилось? Э? »Будут задавать уже сокамерникам.


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Метки: Honda   банда   дети   машина   наезд   отец   отморозки   
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29  комментариев
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2k
Mowgley 48 минут назад
И вновь неожиданно представители не буду говорить какой национальности.
Никогда такого не было - и вот опять.
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4k
RRK 9 минут назад
Интересно, почему эти чебуреки так себя не ведут к примеру в Казахстане, Узбекистане или Таджикистане. Вот интересно, чтобы с этими кавказскими мартышками сделали бы в в этих странах?))
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39k
Олег 11 минут назад
Судя по акценту "Э чИто слЮчилось" коренной Амурчанин....
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−33
User_1843265 12 минут назад
Чю слючилось - кавказеры ?
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48k
doker 23 минуты назад
Я боюсь переходить пешеходные переходы.

Два раза, ДВА, меня ЧУТЬ не сбивают машины, объезжающие пропустившее авто.
Реакция спасала, но я старею и жду ТРЕТИЙ раз.
Непреднамеренно чуть не сбил - не оправдание.

Это, как из пистолета чуть "не попал", промазал.
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7k
Позитив 24 минуты назад
всем по 10 влепить!!!
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2k
владимир 44 минуты назад
Двойственная ситуация с одной стороны вымогатели поедут за забор что прекрасно с другой водитель действительно заслужил. У меня приятель так условный срок заработал. Ткнул ножом такого урода водителя. К сожалению прорезал только куртку. Тот сумел вовремя оттолкнуть и сбежать. Навыки борьбы тому хорошо помогли. Правильно ли он поступил? Да правильно. Тот его чуть не убил он ему ответил тем же. Приятель всё равно потом сел но там уже по другому делу а этом хмырь я уверен больше никогда на дороге быковать не будет просто потому что реально чудом смерти избежал. По закону ли это? нет ни по закону. Справедливо ли это? Справедливо 100%.
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3k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Уже настал вечер оху@ителяных историй?
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256
MerryGoRound 55 минут назад
Встретились 4 быдла....
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8k
Rus77 Час назад
Опять слышен "характерный" акцент...
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26k
Григорий Час назад
90-е прошли, но не до всех дошло.
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173
Снежный Барс Час назад
- Чё случилась, подождите, это я должна всех бить, а не меня
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−14
Stan GK Час назад
Не с проста вдруг силовики стали так яро «выполнять свою работу», эх не с проста.
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71
VanDeath Барсук Полчаса назад
Правильно это знать русский язык. Никто не говорит, что они плохо работают. "Неспроста" - имеет другое значение.
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4k
Core Час назад
Арахис в бошках слегка стух
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4k
Leonid Час назад
- Чё случилась? Чё случилась?
- Майка в ж..у засучилась!
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