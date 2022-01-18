FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5531 пост • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Ты у меня сдохнешь!": в Петербурге супруги с ребенком устроили дебош в автомастерской

"Ты у меня сдохнешь!": в Петербурге супруги с ребенком устроили дебош в автомастерской (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 10:16
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   автомастерская   видео   машина   нецензурная лексика   ремонт авто   скандал   
1146
3
1

Неадекватная пара, угрожая ножом, потребовала отремонтировать авто без оплаты. Мат, проклятья прилагаются.

Все-таки длительные выходные для некоторых людей становятся опасными. В Санкт-Петербурге работники автомастерской на улице Потапова 2И столкнулись с неадекватной парой, угрожавшей всем окружающим семью кругами ада и ножом.


Ранее мужчина пригнал свое авто Nissan Navara на диагностику, рассказав, что машина периодически глохнет. В ходе диагностики, стоимость которой составила 1500 рублей, выяснилось, что требуется ремонт форсунок. Выяснив это по телефону, мужчина отказался от ремонта, заявив, что сейчас приедет за машиной. Конечно, никаких работ без согласования с клиентом не проводилось, однако, заявившись в автомастерскую, супруги отчего-то решили устроить скандал.


Женщина с малышом на руках, пообещала всем мастерам, что те "сдохнут", а мужчина, успокаивая супругу, пояснил, что ее расстраивать нельзя, т.к. она беременна.


— Женщина всех проклинала и пообещала, что все будут гореть в аду, и обязательно всех сотрудников порежут. Мужчина в определённый момент достал нож. Звучало много оскорблений, угроз и мата. У обоих героев был взгляд в пустоту и был стойкий запах алкоголя. При всем при этом мадам приехала за рулем автомобиля,  - рассказывают в автомастерской.

Страшнее всего, что на разборке родителей присутствовал маленький ребенок.


Чтобы утихомирить буйных клиентов, сотрудникам сервиса пришлось вызвать полицию. Мужчину с ножом задержали. СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авто   автомастерская   видео   машина   нецензурная лексика   ремонт авто   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Serg2001 50 минут назад
Внешне напоминают людей по чистому недоразумению. На самом деле это бычье стопроцентное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
73
сульфазин 24 минуты назад
ну а ху.ли, ребенок у скота это как щит и повод для любого безумия, особенно у "мамаш"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Мало было #яжематерей,теперь ещё #мыжесемьи появились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Ничего не понятно.
Но,если это действительно так и кто-то там приехал с наездом в автосервис... Очень глупо.
Во первых,в сервисе мужиков всяко поболее тебя с ножом найдется,оходят тебя монтировками.
Во вторых,если ты дурачок приедешь с группой поддержки,то стоит ли твое ведро всех проблем с законом которые за этим последуют? У каждого бизнеса есть крыша,легальная или не легальная. Готов к разборкам и тратам здоровья и денег за свое авто-ведро?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
aleksei Полчаса назад
Баба конечно неадекват полный, но начала нет, складывается впечатление, что сервис тоже не чист на руку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
834
Максим Максимов Полчаса назад
Пора создавать базу номеров авто , у которых подобные неадекватные владельцы и , при их приезде на сервис, ОТКАЗЫВАТЬ ИМ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
На хер ЗАПАД! 38 минут назад
Нельзя таким рожать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пумба 42 минуты назад
Очередной хайповый видосик ни о чем. 3 минуты времени, выброшенного из жизни. Что в этом говноролике? Серединка какой-то разборки?! Пипец интересно! А почему нет начала? Какой документ пара отказывается подписать? Может, там слесаря пока осматривали автомобиль отломали бампер, а теперь заставляют подписать бумагу, что всё так и было? Обратил внимание на фразу "переговорщика от СТО" про "вот почему я уже 14 лет чинюсь сам"...
Короче. Очередной говноролик с говносайта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Alexandr Пумба Полчаса назад
Вот и я думаю, что надо услышать и вторую сторону. Сам попал на охренненый ремонт ДВС после обычного ТО, сделанного криворукими "мастерами".
Ребёнка всё же зря с собой взяли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
882
Murych 42 минуты назад
В биореактор их! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 44 минуты назад
Таких скотов только на убой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поднаготная легендарной четвёрки ABBA (18 фото + 3 видео) Поднаготная легендарной четвёрки ABBA (18 фото + 3 видео) Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Российский внедорожник «Уран» с двигателем от БМП поразил американцев Российский внедорожник «Уран» с двигателем от БМП поразил американцев Видео: поездка на беспилотном авто по улицам Иерусалима Видео: поездка на беспилотном авто по улицам Иерусалима Парень специально повредил авто, чтобы вынудить отца купить его Парень специально повредил авто, чтобы вынудить отца купить его
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79329



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
32
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
0
226
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
Набирающие популярность в сообществах
Растительный лосось выйдет на рынок через два года
0
22
Растительный лосось выйдет на рынок через два года
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
0
23
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
Вакцинные туры: наша новая реальность
Вакцинные туры: наша новая реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нужно больше конкретики
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#Россия#подборка#автомобили#автомир#дтп#фотографии#Украина
#Юмор#факты#история#в мире#картинки#еда#алкоголь#Ynews#авто аварии#позитив
#интересно#прикол#животные#СССР#ватермарк#Приколы#природа#аварии#собака#страны

На что жалуетесь?

Вернуться