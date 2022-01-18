"Ты у меня сдохнешь!": в Петербурге супруги с ребенком устроили дебош в автомастерской

Все-таки длительные выходные для некоторых людей становятся опасными. В Санкт-Петербурге работники автомастерской на улице Потапова 2И столкнулись с неадекватной парой, угрожавшей всем окружающим семью кругами ада и ножом.

Ранее мужчина пригнал свое авто Nissan Navara на диагностику, рассказав, что машина периодически глохнет. В ходе диагностики, стоимость которой составила 1500 рублей, выяснилось, что требуется ремонт форсунок. Выяснив это по телефону, мужчина отказался от ремонта, заявив, что сейчас приедет за машиной. Конечно, никаких работ без согласования с клиентом не проводилось, однако, заявившись в автомастерскую, супруги отчего-то решили устроить скандал.