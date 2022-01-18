"Ты у меня сдохнешь!": в Петербурге супруги с ребенком устроили дебош в автомастерской

Неадекватная пара, угрожая ножом, потребовала отремонтировать авто без оплаты. Мат, проклятья прилагаются.
Все-таки длительные выходные для некоторых людей становятся опасными. В Санкт-Петербурге работники автомастерской на улице Потапова 2И столкнулись с неадекватной парой, угрожавшей всем окружающим семью кругами ада и ножом.
Ранее мужчина пригнал свое авто Nissan Navara на диагностику, рассказав, что машина периодически глохнет. В ходе диагностики, стоимость которой составила 1500 рублей, выяснилось, что требуется ремонт форсунок. Выяснив это по телефону, мужчина отказался от ремонта, заявив, что сейчас приедет за машиной. Конечно, никаких работ без согласования с клиентом не проводилось, однако, заявившись в автомастерскую, супруги отчего-то решили устроить скандал.
Женщина с малышом на руках, пообещала всем мастерам, что те "сдохнут", а мужчина, успокаивая супругу, пояснил, что ее расстраивать нельзя, т.к. она беременна.
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— Женщина всех проклинала и пообещала, что все будут гореть в аду, и обязательно всех сотрудников порежут. Мужчина в определённый момент достал нож. Звучало много оскорблений, угроз и мата. У обоих героев был взгляд в пустоту и был стойкий запах алкоголя. При всем при этом мадам приехала за рулем автомобиля, - рассказывают в автомастерской.
Страшнее всего, что на разборке родителей присутствовал маленький ребенок.
Чтобы утихомирить буйных клиентов, сотрудникам сервиса пришлось вызвать полицию. Мужчину с ножом задержали. СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело.
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Но,если это действительно так и кто-то там приехал с наездом в автосервис... Очень глупо.
Во первых,в сервисе мужиков всяко поболее тебя с ножом найдется,оходят тебя монтировками.
Во вторых,если ты дурачок приедешь с группой поддержки,то стоит ли твое ведро всех проблем с законом которые за этим последуют? У каждого бизнеса есть крыша,легальная или не легальная. Готов к разборкам и тратам здоровья и денег за свое авто-ведро?
Короче. Очередной говноролик с говносайта.
Ребёнка всё же зря с собой взяли.