В Ирландии построили мост, но не могли развести его 4 года, потому что потеряли пульт

Для начала немного подробностей о самом мосте Шона О’Кейси (Sean O'Casey Bridge), который соединяет два берега реки Лиффи. Ведь встречаются комментарии о том, что он не является разводным – и это правда, если под разводными подразумевать только мосты вроде знакомых нам петербургских, крылья которых поднимаются вверх.

В случае же с мостом Шона О’Кейси, который появился в столице Ирландии в 2005-м году, "развод" происходит иначе – по горизонтали. Поэтому правильней его называть поворотным, а не разводным.