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В Ирландии построили мост, но не могли развести его 4 года, потому что потеряли пульт

В Ирландии построили мост, но не могли развести его 4 года, потому что потеряли пульт (8 фото)

Автор:
13 февраля 2022 08:49
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   дублин   мост   мост Шона О Кейси   пульт   факты   фото   
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В Дублине есть мост, который разводился с помощью пульта управления вроде телевизионного – и он был утерян. В результате мост не могли развести 4 года.

"Не верю!" – самая частая реакция на рассказ об этом факте, который больше похоже на анекдот, чем на реальный случай. Тем не менее всё именно так и было.

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Для начала немного подробностей о самом мосте Шона О’Кейси (Sean O'Casey Bridge), который соединяет два берега реки Лиффи. Ведь встречаются комментарии о том, что он не является разводным – и это правда, если под разводными подразумевать только мосты вроде знакомых нам петербургских, крылья которых поднимаются вверх.

В случае же с мостом Шона О’Кейси, который появился в столице Ирландии в 2005-м году, "развод" происходит иначе – по горизонтали. Поэтому правильней его называть поворотным, а не разводным.

Мост является трёхпролётным и имеет, соответственно, две опоры, в которые встроены специальные поворотные механизмы. Другими словами, две части моста, каждая длиной по 44 метра (общая длина моста – 97 метров), в нужный момент разворачиваются на 90 градусов, открывая таким образом возможность беспрепятственно проплыть кораблям.

Говорят, что речь идёт в первую очередь о парусных суднах, которые могли задеть мост своим мачтами. Судя по всему, мост реально разводился в "ручном режиме" – не по расписанию, а по мере надобности.

В каком-то смысле два крыла моста похожи на карусели или качели - опоры установлены ровно по центру каждой их двух крутящихся частей. Корабли должны проходить между ними, там даже обозначен фарватер, вдоль которого на воде проложены специальные ограничители в виде закреплённых на поверхности труб.

Горизонтальный "развод" моста Шона О’Кейси для Дублина не уникален. Скажем, Samuel Beckett Bridge, который выполнен в виде арфы, считающейся одним из национальных символов Ирландии.

Правда, этот мост поворачивается менее экзотично – так же, на 90 градусов, но просто вытягиваясь единственным крылом вдоль берега.

Архитекторы, разработавшие Sean O'Casey Bridge, к слову, несколько лет подряд после открытия моста получали за него разные высокие наград. Да и с самого начала их вариант оценили высоко – он был выбран из 80 предложений, поступивших на конкурс проектов. Мост получился вполне оригинальным и запоминающимся, и, главное, функции свои выполнял как надо. Минус у задумки, как оказалось, был только один – дистанционное управление.

Ну то есть управление "разводом" моста производилось буквально с помощью пульта с кнопками, который, как объяснило одно из местных СМИ, имело размер "сотового телефона из 90-х". Потеряли этот пульт в 2010-м году и, как это ни странно звучит, ничего не могли поделать целых 4 года.

Пресса писала, мол, ничего удивительного – Управление развития Дублинских доков, отвечавшее тогда за дублинские мосты, переезжало с места на место, а, как известно, переезд хуже пожара...

Новость о "втором открытии" моста Шона О’Кейси относится к октябрю 2014 года. Всё это время мост просто использовался в качестве пешеходного, а кораблики с парусами, видимо, никуда дальше этого моста не плавали. Кстати, то самое Управление вскоре после "возвращения" моста было закрыто.

Напрямую эти два события не связаны, там была совершенно другая история с покупкой какой-то недвижимости, но в общем история, видимо, была показательной для этой организации.

Представитель этого Управления, кстати, объяснил такую долгую задержку с поиском пульта, и объяснение оказалось совсем банальным – отсутствие финансирования.

Понятно, что речь шла не о деньгах на покупку нового пульта – утверждалось, что вопрос был в "соображениях безопасности". В итоге только когда дело дошло до капитального ремонта всего моста, появилась и задача "перепрограммировать открывающее устройство". Обошлись эти работы в 1800 евро.

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Метки: в мире   дублин   мост   мост Шона О Кейси   пульт   факты   фото   
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
Эта инфа теперь будет тут каждые две недели? Несколько раз уже было...
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869
Alex 54 секунды назад
Бред и пи"@#шь. Работаю с автоматикой с 90-ых. И могу авторитетно заявить что любое дистанционное управление, это вспомогательная функция.
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506
Юстас ЗаПутинцев Час назад
Перемычка им в помощь
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43k
Элек Мек 2 часа назад
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
У IsTOPnik(а) сегодня прорвало канализацию?
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Не потеряли,а pro- [мат]!
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