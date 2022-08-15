Почему коренные жители Африки строят именно круглые дома?

Для Африки свойственна круглая форма домов. Безусловно, это не говорит о том, что на всем континенте и у всех народов дома круглые.
Во-первых, речь идет о коренных этносах. Пришедшие позже арабы и европейцы привнесли свою архитектуру.
Во-вторых — о самой часто встречающейся форме при наличии и других традиций.
Почему же африканцы предпочитали и предпочитают круглые дома?
Из чего их строят? Как оборудуют внутри?
Дом по-африкански
Большая часть континента относится к тропикам и субтропикам.
В жарком климате чаще всего жизнь протекает вне стен дома. Готовят, едят, занимаются различными делами очень часто под открытым небом. Это свойственно большинству местных этносов, а уж тем более — тем, которые до сих пор живут вне привычной европейцам цивилизации.
Дом нужен преимущественно для сна. Главная его задача — сохранить микроклимат внутри. Это важно и для защиты от жары, и в местах, где ночи прохладные. Поэтому большинство африканских домов представляют собой круглую конструкцию с очень низкой дверью и без окон. Для света они не нужны — в дом уходят только отдыхать.
Если окно и есть — то одно, маленькое. Оно служит преимущественно для вентиляции.
Материалы различны. Во многих регионах это — так называемые мазанки из камня, глины и отходов жизнедеятельности домашнего скота. В других — тростниковые, бамбуковые, пальмовые хижины.
Самая популярная форма — рондавель. Круглый дом с конусообразной крышей.
Но почему жилища именно круглые?
Природные истоки
Основной причиной округлости домов считают первые прообразы африканских жилищ.
Изначально первобытные племена устраивали свое жилище максимально простым способом из подручных материалов.
В ходу были и землянки. Копалась круглая яма, которая накрывалась тростником или пальмовыми листьями.
Другие племена обживали пещеры.
Если было прохладно по ночам, то в ямах и пещерах сооружались лежанки с подогревом. Если жарко — в таком жилище было комфортно.
Кочевники сооружали только временные дома. Их на стоянке нужно было сделать быстро, за пару часов.
По кругу втыкались гибкие прутья. Их верхушки собирались в центр. Затем конструкция покрывалась листьями и ветками. Или плелась из других гибких прутьев как большая перевернутая корзина.
В результате получались очень простые жилища. Круг в основании и конус сверху.
Именно они стали традиционными и повторялись по форме, даже если материалы менялись.
Но есть и другие версии.
Климат, практичность или вера?
С точки зрения архитектуры круглые дома — самая простая форма, которую можно возвести без массивных несущих конструкций под крышей. При небольшом диаметре тяжесть последней наиболее рациональным образом распределяется на стены.
С учетом климата купол — лучшая форма для циркуляции горячего и прохладного потоков воздуха внутри. Это правило имеет значение и для очень холодных, и для очень жарких климатических зон. Поэтому, например, у коренных народов Заполярья тоже в ходу круглые жилища.
Третья версия — космогоническая. С точки зрения культурологов круглый свод в сознании древних людей повторял купол неба над головой.
Как зачем? Чтобы в угол не ставили!
Источник:
АНТИФИШКИ
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PS. Когда же каникулы закончатся?
Можешь занять круговую оборону.
Спьяну не будешь собирать углы.
Распихивать ненужное по углам не получится.
В раздумьях не будешь ходить из угла в угол.
Как ни крути, одни плюсы