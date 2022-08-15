Почему коренные жители Африки строят именно круглые дома?

Во-первых, речь идет о коренных этносах. Пришедшие позже арабы и европейцы привнесли свою архитектуру.

Во-вторых — о самой часто встречающейся форме при наличии и других традиций.

Почему же африканцы предпочитали и предпочитают круглые дома?

Из чего их строят? Как оборудуют внутри?

Дом по-африкански

Большая часть континента относится к тропикам и субтропикам.

В жарком климате чаще всего жизнь протекает вне стен дома. Готовят, едят, занимаются различными делами очень часто под открытым небом. Это свойственно большинству местных этносов, а уж тем более — тем, которые до сих пор живут вне привычной европейцам цивилизации.