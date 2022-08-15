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Почему коренные жители Африки строят именно круглые дома?

Почему коренные жители Африки строят именно круглые дома?

Автор:
15 августа 2022 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Африка   Круглый дом   дом   жилье   факты   фото   
1455
4

Для Африки свойственна круглая форма домов. Безусловно, это не говорит о том, что на всем континенте и у всех народов дома круглые.

Во-первых, речь идет о коренных этносах. Пришедшие позже арабы и европейцы привнесли свою архитектуру.

Во-вторых — о самой часто встречающейся форме при наличии и других традиций.


Почему же африканцы предпочитали и предпочитают круглые дома?

Из чего их строят? Как оборудуют внутри?


Дом по-африкански

Большая часть континента относится к тропикам и субтропикам.

В жарком климате чаще всего жизнь протекает вне стен дома. Готовят, едят, занимаются различными делами очень часто под открытым небом. Это свойственно большинству местных этносов, а уж тем более — тем, которые до сих пор живут вне привычной европейцам цивилизации.

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Дом нужен преимущественно для сна. Главная его задача — сохранить микроклимат внутри. Это важно и для защиты от жары, и в местах, где ночи прохладные. Поэтому большинство африканских домов представляют собой круглую конструкцию с очень низкой дверью и без окон. Для света они не нужны — в дом уходят только отдыхать.

Если окно и есть — то одно, маленькое. Оно служит преимущественно для вентиляции.

Материалы различны. Во многих регионах это — так называемые мазанки из камня, глины и отходов жизнедеятельности домашнего скота. В других — тростниковые, бамбуковые, пальмовые хижины.

Самая популярная форма — рондавель. Круглый дом с конусообразной крышей.


Но почему жилища именно круглые?


Природные истоки

Основной причиной округлости домов считают первые прообразы африканских жилищ.

Изначально первобытные племена устраивали свое жилище максимально простым способом из подручных материалов.

В ходу были и землянки. Копалась круглая яма, которая накрывалась тростником или пальмовыми листьями.

Другие племена обживали пещеры.

Если было прохладно по ночам, то в ямах и пещерах сооружались лежанки с подогревом. Если жарко — в таком жилище было комфортно.

Кочевники сооружали только временные дома. Их на стоянке нужно было сделать быстро, за пару часов.

По кругу втыкались гибкие прутья. Их верхушки собирались в центр. Затем конструкция покрывалась листьями и ветками. Или плелась из других гибких прутьев как большая перевернутая корзина.

В результате получались очень простые жилища. Круг в основании и конус сверху.

Именно они стали традиционными и повторялись по форме, даже если материалы менялись.

Но есть и другие версии.


Климат, практичность или вера?

С точки зрения архитектуры круглые дома — самая простая форма, которую можно возвести без массивных несущих конструкций под крышей. При небольшом диаметре тяжесть последней наиболее рациональным образом распределяется на стены.

С учетом климата купол — лучшая форма для циркуляции горячего и прохладного потоков воздуха внутри. Это правило имеет значение и для очень холодных, и для очень жарких климатических зон. Поэтому, например, у коренных народов Заполярья тоже в ходу круглые жилища.

Третья версия — космогоническая. С точки зрения культурологов круглый свод в сознании древних людей повторял купол неба над головой.

Как зачем? Чтобы в угол не ставили!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   Круглый дом   дом   жилье   факты   фото   
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8  комментариев
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17k
alexis Час назад
Из ГиП квадратное не построить. Все чумы иглу и юрты круглые.
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1k
Hecnfv 3 минуты назад
Чтоб из-за угла лев не напал!
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21k
Слепой Пью 21 минуту назад
Нигги просто ленивые, сами знаете! Садился такой на хвост и поворачиваясь помаленьку, втыкал палки вокруг себя или кирпичи из навоза раскладывал. Так и получались круглые дома.
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1k
Шапкин 22 минуты назад
Минимальные затраты стройматериалов при максимальной жилой площади.
PS. Когда же каникулы закончатся?
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44k
SinigamiRuuk 23 минуты назад
Что б угла для тёщи в доме не было.
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8k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Об угол не ударишься.
Можешь занять круговую оборону.
Спьяну не будешь собирать углы.
Распихивать ненужное по углам не получится.
В раздумьях не будешь ходить из угла в угол.
Как ни крути, одни плюсы
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4
Дмитрий С Полчаса назад
Очень дальние наши предки изначально делали подобие больших гнёзд, так мягче спать, теплее и просто уютнее. Со временем они стали усложняться, оставаясь круглыми.
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512
Areskoi 45 минут назад
Мальчик масаи сидит и палки нет! Тётя или даже дядя фотограф, видимо пользуются неким уважением у этой семьи, раз согласились на такое фото.
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