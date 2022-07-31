Советские актеры и их дачи

Дочь режиссёра, Ольга Эльдаровна Рязанова,(филолог по образованию), недавно на своей странице в фейсбуке написала замечательный короткий рассказ - воспоминание о дачной жизни того времени. Очень интересно:

ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ

"Перед самой своей смертью Сталин сделал одно хорошее дело. Познавший толк в языкознании и хорошо понимавший роль в жизни социалистического общества инженеров человеческих душ, он подписал чуть ли не последний в своей жизни указ о выделении советским писателям участка земли под строительство дач на Старо-Калужском шоссе, в месте под названием "Красная Пахра".

Поселок назвали "Советский писатель", а когда все советское отменили, решили не париться - так и оставили. В свое время поселок полностью оправдывал свое название, в нем жило очень много знаменитых писателей, среди которых затесалось несколько не последних режиссеров и музыкантов. Имена некоторых обитателей история не сохранила за ненадобностью, а многие известны и почитаемы и по сей день.

Населяли поселок также отдельные категории граждан - жописы, дописы и мудописы (жены писателей, дочери писателей и мужья дочерей писателей). Во многих семьях были домработницы, их называли по фамилиям хозяев - Паша Нагибина, Варя Симонова. Иногда в связи с этим возникали забавные недоразумения. Также звали и собак - Дымка Верейская, Райда Матусовская, Боцман Антокольский.

Мои родители попали в поселок благодаря своим друзьям Матусовским, и первые три года снимали разные дачи на лето, подыскивая дом, который можно было бы купить. Мы втроем ходили смотреть несколько дач, но что-то не срасталось.

Помню, сочинили стишок:

Дача у Эрдмана строится.

Вырос высокий забор.

Наша семейная троица

Вышла на косогор.

Смотрим – не налюбуемся:

Чудо растет на Пахре.

Что пожелаешь, то сбудется

В нашей чудесной стране.

В один прекрасный день папу поймала жена дирижера Кондрашина. Сам Кондрашин незадолго до этого во время гастролей остался в Голландии, зашел в магазин и вышел через служебный вход. Она предложила купить ее дачу. Мы пришли, посмотрели, купили и полюбили этот дом. Сначала родители, а потом я постоянно что-то достраивали, ремонтировали, усовершенствовали, и для меня это «родительский дом, начало начал и в жизни моей надежный причал».

На заре моей туманной юности жизнь в нашем поселке била ключом. По вечерам писатели выходили на прогулку с семьями, встречались на аллеях, обсуждали литературную жизнь. Тем была масса - Синявский и Даниэль, Солженицын, "Новый мир", Твардовский, Шолохов, толкнувший разгромную речь на съезде писателей, и еще много всякого.

Был один одиозный персонаж, при приближении которого все замолкали. Фамилия его была Кремлев, вернее, это был псевдоним. Он был автором каких-то романов о революции, которых никто не читал, а также имел репутацию сволочи. Про него ходила эпиграмма: "Илья Кремлев, стукач-надомник недавно выпустил трехтомник". Его дача была обнесена фундаментальным по тем временам забором, который называли кремлевской стеной. На государственные праздники в поселке полагалось водружать на дом флаг. Поговаривали, что Кремлев зорко следил за соблюдением этого предписания. Но наш дом стоит в глубине участка, и его не видно с улицы, поэтому мы флаг никогда не вывешивали.

Но не только в такой высокоинтеллектуальной атмосфере проводила я время. Писательские детки тоже вели бурную жизнь - ходили на пляж, играли в теннис, жарили шашлыки, бухали. Однажды кто-то прознал, что в деревне Шишкин Лес, км в 15 от нас, работает пункт приема стеклотары. Загрузили в мою машину все скопившиеся бутылки, отвезли и сдали. Это была большая удача, коммерческая и общечеловеческая.