Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами"

И снова полиция нравов выходит на бой с обывателями. Парню в красной футболке не понравилось, как одеты девочки в скейт-парке, и он поспешил высказать своё экспертное мнение. Но внезапно получил отпор.
Похоже, скет-парки становятся опасным местом. Там теперь не только катаются, но и вовсю выясняют отношения. Совсем недавно конфликт отцов и детей в Старом Осколе закончился потасовкой и применением перцовки, а теперь эту эстафету подхватила Москва.
На одной из скейт-площадок столицы пьяненький парень в красной футболке докопался до девчонок. Ему не понравилась их одежда - видимо, этого было достаточно, чтобы вслух обозвать девиц "шлюхами". Строгий ценитель нравов не ожидал, что среди катавшихся рядом подростков найдется тот, кто не побоится показать ему, что он не прав. В финале драки также засветился баллончик с перцовкой.
Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика и сцены драки
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Кстати, обсуждая этот случай, некоторые пользователи Сети обратили внимание на поведение самих девочек. Конечно, осуждать внешность, тем более вслух, - моветон, но почему в видео присутствует столько мата?
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АНТИФИШКИ
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Мат-перемат , через слово . Противно слышать, и постоянно одергиваю таких "девочек" , которые не обращая внимания на присутствие старших , или детей , " разговаривают" таким образом . Мерзко слышать мат от таких " девочек" .
Причем дома они будут благовоспитанные паиньки, но на улице начинают выкаблучиваться, показывая перед пацанами "свойскость и крутость"
Во-первых, судить их за то как они отзываются о человеке который их только что оскорблял - некорректно.
Во-вторых, вы только что сделали тоже самое, значит вы ничем не лучше.
В-третьих. Тут в целом идёт не обсуждение дам за которых впряглись, а самого поступка. А вы своим коментом лишний раз подтверждаете, что возраст - не показатель ума.