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Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами"

Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами"

Автор:
31 июля 2022 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   драка   обозвал   перцовка   полиция нравов   скейт-парк   ударил   
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И снова полиция нравов выходит на бой с обывателями. Парню в красной футболке не понравилось, как одеты девочки в скейт-парке, и он поспешил высказать своё экспертное мнение. Но внезапно получил отпор.

Похоже, скет-парки становятся опасным местом. Там теперь не только катаются, но и вовсю выясняют отношения. Совсем недавно конфликт отцов и детей в Старом Осколе закончился потасовкой и применением перцовки, а теперь эту эстафету подхватила Москва.


На одной из скейт-площадок столицы пьяненький парень в красной футболке докопался до девчонок. Ему не понравилась их одежда - видимо, этого было достаточно, чтобы вслух обозвать девиц "шлюхами". Строгий ценитель нравов не ожидал, что среди катавшихся рядом подростков найдется тот, кто не побоится показать ему, что он не прав. В финале драки также засветился баллончик с перцовкой.


Кстати, обсуждая этот случай, некоторые пользователи Сети обратили внимание на поведение самих девочек. Конечно, осуждать внешность, тем более вслух, - моветон, но почему в видео присутствует столько мата?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   видео   драка   обозвал   перцовка   полиция нравов   скейт-парк   ударил   
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19  комментариев
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725
Alex 2 часа назад
Чувак красава.
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993
svarog19692007 8 минут назад
Девочки ?!
Мат-перемат , через слово . Противно слышать, и постоянно одергиваю таких "девочек" , которые не обращая внимания на присутствие старших , или детей , " разговаривают" таким образом . Мерзко слышать мат от таких " девочек" .
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7k
Роман 19 минут назад
По поводу матов. Мне порой кажется, что прожженный боцман офигел бы от матов на местах обитания подростков. Мы мелкие тоже матерились конечно, но мы затыкали рты хотя бы при взрослых и мат не заменял нам ВСЕ слова. А с возрастом он сократился до полного минимума и применяется только в очень узком кругу без перегибов.
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2k
Froll Полчаса назад
Наверно рассчитывал с первого удара положить.Не получилось.Слишком много лишних движений.В общем молодец пацан в сером.
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2k
STRiX Полчаса назад
Парнишка драться не умеет, к слову я тоже =))) но первым ударом он выиграл себе кучу преимущества. Папал хорошо, что и подкосило быдло. Если бы первым ударом промахнулся, думаю получил бы знатных п1з9юлей
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10k
Сергей Попов 42 минуты назад
Насчет матов. Подростками мы также матерились через слово. Но, повзрослев, подавляющее большинство маты оставило только в кругу своих приятелей/подружек. И даже там их уже не так много. Поэтому не стоит обращать на слишком обильное количество матов. Это с возрастом обычно проходит. Не у всех конечно, но у большинства.
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4k
Двестиграмм 57 минут назад
девочки очень культурные
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6k
КремлеКот 57 минут назад
Мат у подростков превратился в обычный элемент речи, причём как у парней, так и у девчонок. И это очень огорчает.
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916
Вир Норин Час назад
Так а где внешний вид девочек? Ситуация освещена однобоко, может они реально в одних трусах стояли...
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10k
кот базилий Час назад
Хорошая концовка, пацан в сером молодец.
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11k
Мистер Фикс Час назад
Сейчас девочки матерятся не хуже мальчиков...

Причем дома они будут благовоспитанные паиньки, но на улице начинают выкаблучиваться, показывая перед пацанами "свойскость и крутость"
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
Судя по тому как они разговаривают, то паренёк в красной футболке был прав...
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204
Филипп Преображенский Час назад
Браво пацану ! На вид неказист, а навыки бойцовские и характер на высоте. И перца еще на закуску бычаре.
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15k
Совранский 2 часа назад
Мужчину(мужчиной) "делает" не Тикток и быдлость, мужчину(мужчиной) "делают" поступки!
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4k
Wertos 2 часа назад
Эх... Поточнее бы 2й удар и нокаут...
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6k
Bjornsson 2 часа назад
судя по обилию матюков "девочек", они еще те
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14k
ss 2 часа назад
Молодец пацан! Настоящий мужчина.
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