Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами"

Похоже, скет-парки становятся опасным местом. Там теперь не только катаются, но и вовсю выясняют отношения. Совсем недавно конфликт отцов и детей в Старом Осколе закончился потасовкой и применением перцовки, а теперь эту эстафету подхватила Москва.





На одной из скейт-площадок столицы пьяненький парень в красной футболке докопался до девчонок. Ему не понравилась их одежда - видимо, этого было достаточно, чтобы вслух обозвать девиц "шлюхами". Строгий ценитель нравов не ожидал, что среди катавшихся рядом подростков найдется тот, кто не побоится показать ему, что он не прав. В финале драки также засветился баллончик с перцовкой.



