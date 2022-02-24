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Киношные штампы, в которые нас заставил поверить Голливуд

Киношные штампы, в которые нас заставил поверить Голливуд (12 фото)

Автор:
24 февраля 2022 17:26
Сообщество : Кино
Метки: боевики   голливуд   истории   кино   штампы   
2118
12

Пост собран на основе комментариев на сайте Reddit, а также комментариев читателей нашего канала на Дзене.

- В кино по возудховоду всегда можно бесшумно пробраться в здание. В “Разрушителях мифов” как-то показывали, с каким грохотом, разносящимся эхом по всему зданию, человек полз по вентиляции. А ещё там темно, грязно, да и вообще вряд ли воздуховод выдержит вес взрослого мужика.

- У меня кошка как-то пробралась в вентиляцию. Шум был такой, будто дом сносят. А ведь она весит всего 3,5 кг.


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- В кино машины как будто из взрывчатки сделаны. А во время торможения колёса визжат даже по гравию.


- Всем привет, я звукорежиссёр. На самом деле, мы довольно часто используем “неверные” звуки. Мы меняем звук, потому что, как это ни странно, часто правильные звуки кажутся зрителям неправильными. Наши уши гораздо внимательнее наших глаз, поэтому, если какой-то звук выпадет из общей картины, мы это сразу же замечаем.


Визг колёс по гравию - это один из трюков, который заставляет зрителей почувствовать скорость. Поэтому мы добавляем визг колёс вне зависимости от дорожного покрытия.

А ещё обратите внимание, что в фильмах гром почти всегда синхронизирован с молнией. В жизни редко бывает, что молния бьёт так близко, что тут же слышится гром. Если сделать “как в жизни”, то зритель, увидев молнию, будет ждать раскат грома, и это отвлечёт его от сцены. Мы стараемся привлечь к грому и молнии как можно меньше внимания.


- А замечали, что простые автомобильные двери всегда пуленепробиваемые. И даже простые деревянные столы.


- Голливудский стол: пуленепробиваемый и в то же время разлетается на сотни осколков, когда на него кто-то падает.


- В кино можно убежать от гигантского взрыва. Взрыв всего лишь нежно толкает героя на несколько метров и никогда не оставляет на нём никаких следов, даже одежда не обгорает.



- В кино ударить человека тяжёлым предметом по голове - отличный способ отключить его на время. “Ничего страшного, он скоро очнётся”. В реальности, если он не очнулся к концу твоей реплики, значит, скорее всего, больше и не очнётся.

- Меня дважды в жизни вырубали нокаутом. Оба раза я кое-как вскакивал через 3-10 секунд.


- Любопытно, что после удара тело не переводится в “спящий режим”, наоборот оно находится в панике, в режиме “этого не должно было случиться”.

Нельзя вырубить кого-то на пару часов ударом по голове без последствий. Сознание не так устроено. Я люблю смотреть ММА. Если бойца вырубают нокаутом, обычно он приходит в сознание в течение двух минут, но потом ещё несколько часов его тело не может функционировать в нормальном режиме. Если боец без сознания 5 и более минут, это уже очень серьёзно. Его уносят на носилках.

Если вы пишете сценарий для фильма или сериала и хотите вырубить персонажа на время, пусть лучше его придушат. В таком случае человек вырубится примерно на минуту, а когда очнётся, сможет нормально функционировать.


- В кино при помощи сердечно-лёгочной реанимации можно вернуть человека к жизни вне зависимости от того, что с ним произошло.

- А если СЛР не помогает, то герои просто долбят со всей силы пострадавшему в грудь, и это всегда помогает. При этом ещё надо громко выкрикивать имя героя. “Что ж, я был мёртв три дня, у меня отвалились руки и ноги, всё тело было охвачено огнём, но потом ты шесть раз прокричала “ДАВАЙ ЖЕ, СТИВ, ОЧНИСЬ!”, призналась мне в любви, так что теперь я слабо покашляю, скажу какую-нибудь ироничную фразу, вроде такой: “Ты ведь не думала, что тебе удастся так легко от меня избавиться?”, и всё со мной будет хорошо”.

- В кино можно максимально приблизить фрагмент фотографии самого маленького разрешения и получить кристально-чистое изображение.


- Я работаю графическим дизайнером, и я так от этого устала. Мне часто присылают ужасного качества фото, сто раз пропущенное через WhatsApp, с просьбой “Ты же можешь увеличить фото, как в кино?” Или просят улучшить качество картинки. А потом возмущаются, почему качество стало хуже при растягивании маленького изображения.

- Меня раздражает, что в кино неправильно показывают работу спринклерных оросителей. Существует организация, которая добивается от Голливуда верного изображения работы спринклеров. Многие мои знакомые думают, что спринклер может сработать от сигаретного дыма, и что они “умные” и отключаются нажатием кнопки на пульте управления. Один начальник доказывал мне, что не собирается устанавливать спринклерную систему, потому что не хочет потопа во всём здании из-за того, что у кого-то подгорит обед в микроволновке. Каждый спринклер включается индивидуально при определённой температуре, и они не “умные”, а “тупые”, отключить их по кнопке нельзя.


Кстати, вода из спринклерной системы обычно такая, как на фото выше, а не прозрачная, как в кино.




Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: боевики   голливуд   истории   кино   штампы   
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Booka1a Час назад
про спринклеры что-то странное прочитал.
во-первых, система спринклерного пожаротушения имеет два типа включения - автоматическое и ручное. и выключения, соответственно, тоже
во-вторых, естественно, каждый отдельный спринклер никогда не включается индивидуально. включаются подающие насосы и клапаны, открывающие подачу воды к определенным участкам здания. так что при пожаре вода потечет изо всех спринклеров как минимум на участке одного пожарного отсека, а это может быть до 2500 м2
в-третьих, в спринклерной системе самая обычная вода, точно такая же, как в хоз-питьевом водопроводе у вас на кухне. с какого фига она может стать чем-то типа обойного клея в той бочке, я не знаю
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33
вася васильев Минуту назад
Про вентиляцию и сплинкерную систему - не правда

короба соединяются шиной с торцов, внутри они действительно гладкие.
Наличие там пыли, зависит от того подающий это или вытяжной. Ну и от срока использования...

Сплинкера бывают как пассивными, с ампулой затычкой, так и с электронным управлением по зонам, отключить кнопкой из таки можно, а вода там обычная, кроме того системы бывают как напорными, (сначала конечно польется ржавая вода) так и с сухими трубами, когда вода поёдет только после открытия клапана и/или включения пожарного повышающего насоса.
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6k
hairov 52 минуты назад
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53k
alertol 2 часа назад
- А если СЛР не помогает, то герои просто долбят со всей силы пострадавшему в грудь, и это всегда помогает. При этом ещё надо громко выкрикивать имя героя.

Внезапно почти не видел таких фильмов. На самом деле пока ждёшь скорую куда полезнее долбить пострадавшему в грудь, это реально может спасти жизнь человеку (в реальных случаях скорая приезжает только забрать труп, именно потому что окружающие растерялись и делали всё что показывают в фильмах кроме "долбежа в грудь")
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53k
alertol 2 часа назад
Вообще-то 6 патронов было в уже позапрошлом веке, современные пистолеты с 14-16 патронов в обойме давно уже не редкость...
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