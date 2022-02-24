Киношные штампы, в которые нас заставил поверить Голливуд

- В кино машины как будто из взрывчатки сделаны. А во время торможения колёса визжат даже по гравию.

- Всем привет, я звукорежиссёр. На самом деле, мы довольно часто используем “неверные” звуки. Мы меняем звук, потому что, как это ни странно, часто правильные звуки кажутся зрителям неправильными. Наши уши гораздо внимательнее наших глаз, поэтому, если какой-то звук выпадет из общей картины, мы это сразу же замечаем.

Визг колёс по гравию - это один из трюков, который заставляет зрителей почувствовать скорость. Поэтому мы добавляем визг колёс вне зависимости от дорожного покрытия.

А ещё обратите внимание, что в фильмах гром почти всегда синхронизирован с молнией. В жизни редко бывает, что молния бьёт так близко, что тут же слышится гром. Если сделать “как в жизни”, то зритель, увидев молнию, будет ждать раскат грома, и это отвлечёт его от сцены. Мы стараемся привлечь к грому и молнии как можно меньше внимания.