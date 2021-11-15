Где бояться? Штампы ужасов, которые рассмешат, а не напугают

Если неуклюжему герою удавалось добежать до машины, то там уже начинались проблемы не только с координацией, но и моторикой, ведь проклятые ключи всегда выпадают из рук, пока злодей не окажется возле двери. К слову, иногда и с этим нет проблем, но машина предательски отказывается заводиться ровно до того же момента.



