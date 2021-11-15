Где бояться? Штампы ужасов, которые рассмешат, а не напугают

Жанр ужасов постепенно меркнет. Фильмов снимать, меньше не стали, но вот нового в них ничего не привносят. Практически в каждом из них можно найти заезженные, надоевшие штампы и клише, вызывающие не страх и испуг, а только раздражение.
Причём их настолько много, что довольно проблемно все разом уместить в голове. Однако некоторые из них, особенно бросаются в глаза.
Во многих ужастиках всегда остается в живых лишь один человек. Но с учетом сегодняшней фем-повестки, всё чаще последней остается какая-нибудь женщина. Мужчины, видимо, эту способность утрачивают, как заряд батареи.
Там, где в центре сюжета дети, всегда будут абсолютно глупые и ничего не видящие взрослые. Они никогда не верят рассказам своих чад и меняют свое мнение только тогда, когда зло повержено или история коснулась непосредственно их.
«Странный шум» - лучший повод, чтобы сходить и проверить, вдруг на кухне шуршит не убийца, а мышь, которой там отродясь не было. Особенно это актуально, если грохот раздавался прямиком из подвала.
Максимально странное поведение героев, когда они вопрошают «здесь кто-нибудь есть?», находясь в том же помещении, в котором 20 секунд назад убегали от призрака, монстра или маньяка.
Главные герои всегда знают предысторию дома, смеются над его жутким прошлым, но покупают из-за низкой стоимости. Увы, билет в один конец всегда автоматически заказан. Но, разумеется, не для всех.
Персонажи фильмов впадают в ступор при виде своего противника, а потом резко начинают убегать, сшибая всё на пути или спотыкаясь. Этот момент очень хорошо высмеивался в «Очень страшном кино». Ведь упавший человек, даже если под ним мягкий ковер, никогда не может подняться и медленно ползет, ожидая смерти.
Если неуклюжему герою удавалось добежать до машины, то там уже начинались проблемы не только с координацией, но и моторикой, ведь проклятые ключи всегда выпадают из рук, пока злодей не окажется возле двери. К слову, иногда и с этим нет проблем, но машина предательски отказывается заводиться ровно до того же момента.
Мобильники всегда предательски перестают давать сигнал, будь ты в лесу, или где-то в крупном мегаполисе. Дозвониться и попросить о помощи, никогда не выйдет.
Зато телефон всегда зазвонит в том момент, когда жертва прячется.
До сих пор этот прием вызывает у зрителя неоднозначную реакцию. Ведь герои никогда не будут оставаться вместе, чтобы подарить очередному злодею шанс всех убить. Отсюда следующий заезженный ход.
На экранах вы всегда увидите ничего не боящегося качка, хлипкого ботаника, клоуна компании, девушку-блудницу и противоположную ей мисс невинность.
Если в кадре кто-то решил принять душ или заняться сексом, значит, в ближайшие пару минут вы можете вычеркивать их из списка живых.
Тревожная музыка, и не менее тревожный взгляд, как правило, героини. Через секунду оказывается, что это её ухажер влез в окно, или внезапно где-то залаяла собака.
Почему-то у главных героев, пять минут назад испытывавших чувство страха, появляется необузданное желание потрогать злодей и проверить его пульс. Инстинкт самосохранения для слабаков!
Согласитесь, когда видите подобную надпись, интерес к фильму возрастает вдвое. Об этом прекрасно знают и режиссеры, поэтому и добавляют фразу на «реальных событиях» даже если рассказывают в фильме практически ничем не подкрепленную байку.
Источник:
- Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
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1. Кидаем гранату
2. Выпускаем пару обойм из пистолета/автомата в темноту
3. Спрашиваем: "Там кто-нибудь есть?"