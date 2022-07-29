Киркорову запретили въезд в Молдавию: артиста подозревают в получении денежных средств от местной оппозиции

Певец должен был стать ключевым свидетелем по делу оппозиционного депутата.
19 июля в Кишеневе состоялся протест, организованный партией «Шор», в акции приняло участие около 40 тысяч человек. Цель мероприятия – выразить недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.
Как сообщает издание «РИА НОВОСТИ», в это же время на площади должен был пройти концерт с участием звезд, свои песни должны были исполнить Филипп Киркоров, Davа и Иван Дмитриенко.
Однако выступление сорвали полицейские, которые заблокировали транспорт перевозящий оборудование для эстрады.
Также в прокуратуре считают, что партия заплатила Киркорову гонорар за концерт, около 200 тысяч евро, однако в финансовых отчетах «Шор» данная сумма не отражена.
29 июля Киркоров должен был пересечь границу Молдавии, поскольку после случившегося является ключевым свидетелем по делу оппозиционного депутата Марины Таубер, которую обвиняют в незаконном спонсировании «Шор». Однако артисту было отказано в пересечении границы без объяснения причин.
"Власти, нарушая закон, воспрепятствовали проведению правосудия. Господин Киркоров является ключевым свидетелем по делу Таубер. Власти опасаются, что Киркоров даст правдивые показания. Мы опротестуем этот безграмотный протокол и через несколько дней предоставим доказательства о невиновности Марины Таубер", - отмечает адвокат Таубер – Аурелиу Коленко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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